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Новини
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Білий дім оприлюднив факти розтрат і зловживань USAID на мільйони доларів

У Вашингтоні закрили головний офіс USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у нецільовому використанні коштів та фінансуванні сумнівних проєктів по всьому світу.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятиліттями Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, у той час направляючи величезні суми грошей на безглузді - і, у багатьох випадках, зловмисні - улюблені проєкти вкорінених бюрократів, практично без нагляду", - заявили у Білому домі.

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Білий дім опублікував перелік проєктів, які, за його оцінкою, свідчать про масштабні розтрати і зловживання в USAID.

Зокрема, у списку фігурують:

  • 2,5 млн доларів - на електромобілі у В’єтнамі;
  • 6 млн доларів - на розвиток туризму в Єгипті;
  • сотні тисяч сухпайків - які, за даними Білого дому, потрапили до бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою в Сирії;
  • сотні мільйонів доларів - на сільськогосподарські проєкти в Афганістані, які, за заявами адміністрації, сприяли вирощуванню маку і виробництву героїну, що використовував Талібан;
  • 2 млн доларів - на програми з гендерної ідентичності та ЛГБТ-активізм у Гватемалі.

"При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняється зараз", - наголосили у Білому домі.

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USAID

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розпорядився зупинити виконання грантів із закордонної допомоги.

Згодом Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. 

У суботу, 1 лютого, офіційний сайт USAID перестав працювати. Користувачі під час спроби доступу бачать повідомлення про неможливість знайти IP-адресу сервера.

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень "біологічної зброї, зокрема COVID-19".

3 лютого 2025 року У Вашингтоні закрили головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівникам надіслали відповідні листи на електронну пошту.

Після Марко Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Автор: 

Трамп Дональд (6129) USAID (214)


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Топ коментарі
+12
Зараз знову дебіли-грантоїди повилазять.

До речі, ООН займається приблизно тим самим.
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04.02.2025 11:08 Відповісти
+11
ЦРУ США через USAID фінансували Майдан в Україні у 2014 році, - кандидат у міністри охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший
За його словами, Америка вклала $5 млрд у протести в Києві, що призвело до держперевороту проти першого демократично обраного уряду України. . А Вікторія Нуланд керувала Майданом і особисто призначала новий уряд .
Це дебіл сказав у інтерв'ю іншому дебілу - Карлсону .
Хтось ще сумнівається - звідки Трамп і його свита бере інфу ?
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04.02.2025 11:18 Відповісти
+10
Все це робиться тільки з метою перевести потоки на себе рідних. Агенція звичайно робила і такі проекти, але було ж і багато корисного. А тепер невідомо як ці будуть керувати. Сумніваюся що набагато краще.
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04.02.2025 11:28 Відповісти
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Зараз знову дебіли-грантоїди повилазять.

До речі, ООН займається приблизно тим самим.
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04.02.2025 11:08 Відповісти
Трамп легко бреше
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04.02.2025 11:10 Відповісти
Вилами по воді писані звинувачення.
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04.02.2025 11:10 Відповісти
В ООН пусть посмотрят и прозреют сразу.
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04.02.2025 11:11 Відповісти
А хто засновник та очільник цього агенства є якась інформація?
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04.02.2025 11:11 Відповісти
Президент США Кеннеді. Воно дуже давнє.
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04.02.2025 11:19 Відповісти
Так чому ж воно було нікому не підзвітне? Як так сліпо виділяти гроші і не знати на що?
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04.02.2025 11:41 Відповісти
Та "похєр"! Гроші розподілялися американські... І американцями... От хай і розбирається з американцями...
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04.02.2025 11:12 Відповісти
Є таке поняття як злочинна змова, або змова з метою збагачення. Не здивуюся якщо й якісь наші бубачкі там фігуруватимуть.
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04.02.2025 11:16 Відповісти
таке, як скажеш.
а де наші грантоїди тепер харчуватися будуть?
як лгбт буде проводити фрік шоу, раз на рік по вул. володимирській?
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04.02.2025 11:16 Відповісти
а ми женемо на зігуючу ілону.
воно, бач як повертається.
було б цікаво список грошей, що в україні гуляють.
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04.02.2025 11:14 Відповісти
2 млн доларів - на програми з гендерної ідентичності та ЛГБТ-активізм у Гватемалі.
=========
Мдя...))
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04.02.2025 11:15 Відповісти
Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****.
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04.02.2025 11:18 Відповісти
Гроші на розвиток туризму в Єгипті треба шукати в офшорах цих "бюрократів".
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04.02.2025 11:15 Відповісти
ЦРУ США через USAID фінансували Майдан в Україні у 2014 році, - кандидат у міністри охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший
За його словами, Америка вклала $5 млрд у протести в Києві, що призвело до держперевороту проти першого демократично обраного уряду України. . А Вікторія Нуланд керувала Майданом і особисто призначала новий уряд .
Це дебіл сказав у інтерв'ю іншому дебілу - Карлсону .
Хтось ще сумнівається - звідки Трамп і його свита бере інфу ?
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04.02.2025 11:18 Відповісти
Не ті вже Кенеді пішли. Про цього його сестра багато цікавого розповіла. І про пияцтво, і про кровожерність, коли він перед гостями годував своїх яструбів ще живими мишами. А саме головне, що він своїх дітей і себе вакцинував і завжди використовував офіційну медицину, а американцям радив дарами природи лікуватися.
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04.02.2025 11:22 Відповісти
А старші Кеннеді були ті? Яблуко від яблуні далеко не котиться. Один роман з Мерлін Монро, після якого її не стало, чого коштує...
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04.02.2025 11:44 Відповісти
ніфіга собі ото кенеді молодшого штирить, аж цілих 5 млрд влили у гаспереварот в Україні.
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04.02.2025 11:24 Відповісти
Від RT.
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04.02.2025 11:57 Відповісти
Знаєте, в чому небезпека "виховання Голлівудом"?
В тому, що зло звикли сприймати як зло тільки у тому випадку, коли воно абсолютне. Тобто робить лише погані вчинки.
Справжнє зло вміє маскуватись. В тому числі час від часу роблячи справді хороші вчинки.
Наприклад, у нас великі ОЗГ ******* жертвувати на притулки і храми. Начебто бандит, грабує-вбиває, а сирим та вбогим допоміг, є кому слово добре про нього сказати.
І аргументація у зла нищівна: яке ж я зло, я он скільки добра наробило.
Західників, вихованих у дусі "сумніваюсь - значить, існую" це виводить з ладу миттєво.
І зло перемагає.
Так і тут.
Почистити міжнародні структури від паразитів - справа, безумовно, гарна, дуже їх там багато розвелось.
Але торговельні війни, що їх Трамп почав з іншими цивілізованими країнами, та ці призначення в уряд, перекривають користь від лякання ООНівських тарганів. Перш за все - для самої Америки.
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04.02.2025 11:19 Відповісти
На храми жертвувати це давні традиції. Всі ці князі і інші правителі і тоді не були святими теж.
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04.02.2025 11:24 Відповісти
Звичайно. І пам'ятають саме храми, побудовані на їх гроші, а про кількість вирізаних під нуль поселень і міст знають хіба що історики. Або коли русня нагадує за потреби.
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04.02.2025 11:26 Відповісти
Навіть поламаний годинник, що висить на стіні, може показувати привильний час...двічі на день
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04.02.2025 11:32 Відповісти
Часом, добро більше нема з чого робити, як зі зла.
Наразі такий час.
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05.02.2025 00:46 Відповісти
Оце найбільше мене позабавило
2 млн доларів з гендерної ідентичності та ЛГБТ-активізм у Гватемалі
А на пінгвінів....гендерної індентичності немає ?
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04.02.2025 11:22 Відповісти
Все це робиться тільки з метою перевести потоки на себе рідних. Агенція звичайно робила і такі проекти, але було ж і багато корисного. А тепер невідомо як ці будуть керувати. Сумніваюся що набагато краще.
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04.02.2025 11:28 Відповісти
Ну якщо це правда то треба цих співробітників направити на стажування до України. Тут навчать як пиндити бюджетні гроші так шоб комар носа не підточив
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04.02.2025 11:43 Відповісти
не знаю як у гватемали а в України лише слова подяки на адресу USAID.
і щодо лгбт - це західна мета, в своєму домі розберіться.
думаю гватемальські г*****ки з радістю гроші брали, дають то бери.
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04.02.2025 11:53 Відповісти
як гранти творять сраку?
я не доганяю.
можете пояснити бо це звучить як МАРСІЯНИ ВКРАЛИ ЗИМУ.
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04.02.2025 11:58 Відповісти
Парадокс!
Когда деньги украинского народа идут НА ХЕР ЗНАЕТ ЧТО!!
Украинцы возмущаются
Почему президент ЗЕЛЕНСКИЙ не остановит кражу украинских денег
А когда деньги американского народа идут НА ХЕР ЗНАЕТ ЧТО
Украинцы снова возмущаются
Почему президент Трамп хочет остановить это?
Вот они - двойные украинские стандарты
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04.02.2025 12:03 Відповісти
Трамп з Ілоном Івановичем можуть казати що завгодно.
Повірю в це тільки коли на суді всі ці звинувачення будуть доведені.
Хоча після того, як Верховний суд Трамп теж підмʼяв під себе, надія на справедливість якось зменшилась.
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04.02.2025 16:39 Відповісти
Вибачте - Ви про що?
Яке відношення має Ваше бачення своїх дій має до наразі безпідставних, голослівних звинувачень Трампа & Со.?
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04.02.2025 18:54 Відповісти
сотні мільйонів доларів - на сільськогосподарські проєкти в Афганістані, які, за заявами адміністрації, сприяли вирощуванню маку і виробництву героїну, що використовував Талібан; Джерело: https://censor.net/ua/n3533881

Ой да, блін, сикстільярди . . . Коли називаються такі "великі цифри", та ще і без точності і конкретики, це значить "аби що сказати".
Загальновідомий факт, що якраз Талібан зі своїм жорстким Шаріатом в голові з наркотрафіком воює, причому по-простому - тупо вішають тих, хто вирощує мак, без суду і слідства. В результаті супутники тільки фіксують пожежі на макових полях. На відміну від світських Асадів і т. п., які каптогоном всю Європу і Малу Азію завалили, поки їх не вигнали із Сирії. До речі, фундаменталісти, які захопили владу, теж почали вішати "каптогонщиків".
Так що все, що трампісти "знайшли" поки що в USAID - це пару копійок по Єгипту і кому там ще - при оборотах в десятки мільярдів доларів щорічно, починаючи із заснування цієї контори Президентом Кеннеді . . .
Смішно.
Краще би дослідили сплату податків фірмами Трампа - думаю, при його мільярдних статках і багатомільярдних оборотах сплата податків в пару тисяч доларів, як було заявлено, якраз і викликає набагато більше питань, ніж розповсюдження USAID презервативів в Африці для запобігання СНІДу . . .
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04.02.2025 12:06 Відповісти
Трамп войдёт в историю Америки, как человек, который разрушил ,казалось бы то, что невозможно разрушить, мировой имидж страны, как оплота свободы, демократии и сверхдержавы, которые создавались веками его предшественниками.

Он первый начал поливать грязью своих предшественников, разрушив навсегда порядочность американской власти и безошибочность народа в своём выборе, это было единственное то, чем Америка отличалась от всех остальных стран.

Если Америка сохранится, как государство, то Трампа проклянут ещё его современники, не говоря уже о его потомках.
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04.02.2025 12:12 Відповісти
Ну если один Трамп способен разрушить
Все ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ УСТОИ ДЕМОКРАТИИ НОМЕР ОДИН В МИРЕ
Значит это не такие уж сильные устои
И значит элита США задумается она эту тему
И внесет поправки в Конституцию
Чтобы впредь защитить устои
От любого Трампа
Вы за АМЕРИКУ не переживайте
Она и не такое видала...
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04.02.2025 18:43 Відповісти
Да разве дело в Америке, когда речь идёт об общечеловеческих принципах, на которых держался мир? Эти принципы создавались веками и были выстраданы человечеством, а появился на Земле один кремлёвский упырь и разрушил их в один момент, теперь зло-это добро, а добро-это зло, теперь убий и укради - это хорошо и правильно, а самое страшное, что пол мира уже приняло такие принципы!
путлер смог перевернуть мир с ног на голову, сотни миллионов людей приняли жизнь в зеркальном мире, кто и как теперь сможет избавиться от этой скверны и возвратить миру человеческое лицо?
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05.02.2025 07:54 Відповісти
Трамп войдёт в историю Америки, как человек, который разрушил ,казалось бы то, что невозможно разрушить, мировой имидж страны, как оплота свободы, демократии и сверхдержавы, которые создавались веками его предшественниками.
Вы наверно не поняли,что Трамп вообще не самостоятельная личность,а полностью контролируемая фигура теми,кто его двигал на этот пост.И выполняет он их цель-разрушение старого миропорядка и постройки нового .
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06.02.2025 12:40 Відповісти
Мне, как и всему миру, глубоко плевать, на то, кто может стоять за Трампом, важно то, что он будет вытворять!
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06.02.2025 13:01 Відповісти
важно то, что он будет вытворять!
Опять же...не он,а те,кто за ним.А что,не ясно что он будет вытворять?Объединит США с Канадой,Мексикой,Центральной Америкой в один Союз,доллара не будет,будет амеро.Об этом несколько лет назад открыто говорили несколько человек,одно из них за это убили.500 лярдов выделено на ИИ,который будет следить за американцами,а так же указывать им,как жить на этом белом свете.
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06.02.2025 13:33 Відповісти
Я всё сказал, я не люблю пустых разговоров.
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06.02.2025 13:47 Відповісти
Не любите пустых разговоров?Судя по вашим текстам-полупростыням на этой же странице,в этом можно усомниться.
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06.02.2025 15:04 Відповісти
Офіс закрили тому що бюрократи USAID почали бикувати і не дали доступу для політичного керівництва до матеріалів про виплати.
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04.02.2025 12:26 Відповісти
По моему личному опыту единственный грант, который был честным, это Соросовский хер знает в каком году на поддержку учёных.
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04.02.2025 15:46 Відповісти
 
 