Білий дім оприлюднив факти розтрат і зловживань USAID на мільйони доларів
Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у нецільовому використанні коштів та фінансуванні сумнівних проєктів по всьому світу.
Про це йдеться у пресрелізі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Десятиліттями Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, у той час направляючи величезні суми грошей на безглузді - і, у багатьох випадках, зловмисні - улюблені проєкти вкорінених бюрократів, практично без нагляду", - заявили у Білому домі.
Білий дім опублікував перелік проєктів, які, за його оцінкою, свідчать про масштабні розтрати і зловживання в USAID.
Зокрема, у списку фігурують:
- 2,5 млн доларів - на електромобілі у В’єтнамі;
- 6 млн доларів - на розвиток туризму в Єгипті;
- сотні тисяч сухпайків - які, за даними Білого дому, потрапили до бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою в Сирії;
- сотні мільйонів доларів - на сільськогосподарські проєкти в Афганістані, які, за заявами адміністрації, сприяли вирощуванню маку і виробництву героїну, що використовував Талібан;
- 2 млн доларів - на програми з гендерної ідентичності та ЛГБТ-активізм у Гватемалі.
"При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняється зараз", - наголосили у Білому домі.
USAID
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розпорядився зупинити виконання грантів із закордонної допомоги.
Згодом Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них.
У суботу, 1 лютого, офіційний сайт USAID перестав працювати. Користувачі під час спроби доступу бачать повідомлення про неможливість знайти IP-адресу сервера.
Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень "біологічної зброї, зокрема COVID-19".
3 лютого 2025 року У Вашингтоні закрили головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівникам надіслали відповідні листи на електронну пошту.
Після Марко Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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До речі, ООН займається приблизно тим самим.
а де наші грантоїди тепер харчуватися будуть?
як лгбт буде проводити фрік шоу, раз на рік по вул. володимирській?
воно, бач як повертається.
було б цікаво список грошей, що в україні гуляють.
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Мдя...))
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****.
За його словами, Америка вклала $5 млрд у протести в Києві, що призвело до держперевороту проти першого демократично обраного уряду України. . А Вікторія Нуланд керувала Майданом і особисто призначала новий уряд .
Це дебіл сказав у інтерв'ю іншому дебілу - Карлсону .
Хтось ще сумнівається - звідки Трамп і його свита бере інфу ?
В тому, що зло звикли сприймати як зло тільки у тому випадку, коли воно абсолютне. Тобто робить лише погані вчинки.
Справжнє зло вміє маскуватись. В тому числі час від часу роблячи справді хороші вчинки.
Наприклад, у нас великі ОЗГ ******* жертвувати на притулки і храми. Начебто бандит, грабує-вбиває, а сирим та вбогим допоміг, є кому слово добре про нього сказати.
І аргументація у зла нищівна: яке ж я зло, я он скільки добра наробило.
Західників, вихованих у дусі "сумніваюсь - значить, існую" це виводить з ладу миттєво.
І зло перемагає.
Так і тут.
Почистити міжнародні структури від паразитів - справа, безумовно, гарна, дуже їх там багато розвелось.
Але торговельні війни, що їх Трамп почав з іншими цивілізованими країнами, та ці призначення в уряд, перекривають користь від лякання ООНівських тарганів. Перш за все - для самої Америки.
Наразі такий час.
2 млн доларів з гендерної ідентичності та ЛГБТ-активізм у Гватемалі
А на пінгвінів....гендерної індентичності немає ?
і щодо лгбт - це західна мета, в своєму домі розберіться.
думаю гватемальські г*****ки з радістю гроші брали, дають то бери.
я не доганяю.
можете пояснити бо це звучить як МАРСІЯНИ ВКРАЛИ ЗИМУ.
Когда деньги украинского народа идут НА ХЕР ЗНАЕТ ЧТО!!
Украинцы возмущаются
Почему президент ЗЕЛЕНСКИЙ не остановит кражу украинских денег
А когда деньги американского народа идут НА ХЕР ЗНАЕТ ЧТО
Украинцы снова возмущаются
Почему президент Трамп хочет остановить это?
Вот они - двойные украинские стандарты
Повірю в це тільки коли на суді всі ці звинувачення будуть доведені.
Хоча після того, як Верховний суд Трамп теж підмʼяв під себе, надія на справедливість якось зменшилась.
Яке відношення має Ваше бачення своїх дій має до наразі безпідставних, голослівних звинувачень Трампа & Со.?
Ой да, блін, сикстільярди . . . Коли називаються такі "великі цифри", та ще і без точності і конкретики, це значить "аби що сказати".
Загальновідомий факт, що якраз Талібан зі своїм жорстким Шаріатом в голові з наркотрафіком воює, причому по-простому - тупо вішають тих, хто вирощує мак, без суду і слідства. В результаті супутники тільки фіксують пожежі на макових полях. На відміну від світських Асадів і т. п., які каптогоном всю Європу і Малу Азію завалили, поки їх не вигнали із Сирії. До речі, фундаменталісти, які захопили владу, теж почали вішати "каптогонщиків".
Так що все, що трампісти "знайшли" поки що в USAID - це пару копійок по Єгипту і кому там ще - при оборотах в десятки мільярдів доларів щорічно, починаючи із заснування цієї контори Президентом Кеннеді . . .
Смішно.
Краще би дослідили сплату податків фірмами Трампа - думаю, при його мільярдних статках і багатомільярдних оборотах сплата податків в пару тисяч доларів, як було заявлено, якраз і викликає набагато більше питань, ніж розповсюдження USAID презервативів в Африці для запобігання СНІДу . . .
Он первый начал поливать грязью своих предшественников, разрушив навсегда порядочность американской власти и безошибочность народа в своём выборе, это было единственное то, чем Америка отличалась от всех остальных стран.
Если Америка сохранится, как государство, то Трампа проклянут ещё его современники, не говоря уже о его потомках.
Все ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ УСТОИ ДЕМОКРАТИИ НОМЕР ОДИН В МИРЕ
Значит это не такие уж сильные устои
И значит элита США задумается она эту тему
И внесет поправки в Конституцию
Чтобы впредь защитить устои
От любого Трампа
Вы за АМЕРИКУ не переживайте
Она и не такое видала...
путлер смог перевернуть мир с ног на голову, сотни миллионов людей приняли жизнь в зеркальном мире, кто и как теперь сможет избавиться от этой скверны и возвратить миру человеческое лицо?
Вы наверно не поняли,что Трамп вообще не самостоятельная личность,а полностью контролируемая фигура теми,кто его двигал на этот пост.И выполняет он их цель-разрушение старого миропорядка и постройки нового .
Опять же...не он,а те,кто за ним.А что,не ясно что он будет вытворять?Объединит США с Канадой,Мексикой,Центральной Америкой в один Союз,доллара не будет,будет амеро.Об этом несколько лет назад открыто говорили несколько человек,одно из них за это убили.500 лярдов выделено на ИИ,который будет следить за американцами,а так же указывать им,как жить на этом белом свете.