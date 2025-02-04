Білий дім оприлюднив факти розтрат і зловживань USAID на мільйони доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у нецільовому використанні коштів та фінансуванні сумнівних проєктів по всьому світу.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятиліттями Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, у той час направляючи величезні суми грошей на безглузді - і, у багатьох випадках, зловмисні - улюблені проєкти вкорінених бюрократів, практично без нагляду", - заявили у Білому домі.

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Білий дім опублікував перелік проєктів, які, за його оцінкою, свідчать про масштабні розтрати і зловживання в USAID.

Зокрема, у списку фігурують:

2,5 млн доларів - на електромобілі у В’єтнамі;

- на електромобілі у В’єтнамі; 6 млн доларів - на розвиток туризму в Єгипті;

- на розвиток туризму в Єгипті; сотні тисяч сухпайків - які, за даними Білого дому, потрапили до бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою в Сирії;

- які, за даними Білого дому, потрапили до бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою в Сирії; сотні мільйонів доларів - на сільськогосподарські проєкти в Афганістані, які, за заявами адміністрації, сприяли вирощуванню маку і виробництву героїну, що використовував Талібан;

- на сільськогосподарські проєкти в Афганістані, які, за заявами адміністрації, сприяли вирощуванню маку і виробництву героїну, що використовував Талібан; 2 млн доларів - на програми з гендерної ідентичності та ЛГБТ-активізм у Гватемалі.

"При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняється зараз", - наголосили у Білому домі.

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USAID

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розпорядився зупинити виконання грантів із закордонної допомоги.

Згодом Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них.

У суботу, 1 лютого, офіційний сайт USAID перестав працювати. Користувачі під час спроби доступу бачать повідомлення про неможливість знайти IP-адресу сервера.

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень "біологічної зброї, зокрема COVID-19".

3 лютого 2025 року У Вашингтоні закрили головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівникам надіслали відповідні листи на електронну пошту.

Після Марко Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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