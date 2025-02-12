Шмигаль про ракетний удар РФ: Це доказ, що Росія не хоче миру
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чергова масована ракетна атака Росії вкотре підтверджують її намір продовжувати агресію.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі росія випустила по Україні балістичні ракети та дрони. У Києві внаслідок атаки, на жаль, загинула людина. Мої співчуття рідним. Є поранені, серед них дитина. Пошкоджені будинки, офіси та цивільна інфраструктура. Усі наші рятувальні служби зараз допомагають людям", - зазначив він.
Шмигаль наголосив, що рятувальні служби працюють на місцях ударів, надаючи допомогу постраждалим та ліквідуючи наслідки атак.
"Ця атака є свідченням, що росія не бажає миру. Нам необхідна єдність і допомога парнерів. Закликаємо посилити підтримку України та тиск на агресора, щоби припинити вбивство українців", - заявив прем'єр.
Атака РФ 12 лютого
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.
Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".
а, лубинець?
цікаво ж!
коли їхня черга?
Буде це збройним шляхом, чи шляхом пєрєговоров, просто зараз або трохи пізніше - то вже деталі.
Будь-які шляхи, що до побєди не ведуть, русня відкине без обговорень.
Это Война, на Войне стреляют. И будут стрелять по последнего момента. Не было еще таких Войн, где вдруг перестают стрелять.
Ну, так. А далі що ви будете робити? Про пиляти буджет -- це зрозуміло. А по війні то що?
росіяни-під*ри натякнули, що їм насрати, на що трамп надіється: захотіли - пульнули балістикою по Києву (географічно - одній з Європейських столиць). В них немає гальм.
вибори бо війна нізя, а красти можна
купувати реактори нах...й не потрібні хочете, дуже.
світ не хоче фінансувати атомну енергетику, то ви за рахунок тарифів це зробете.
а що до цих реакторів треба ще 2-3 ярда мовчите, що треба 8-10 років для запуску, мовчите
вам аби сьогодня щось скисдити а далі???
а далі пох....
ви, слуги, не кращі *****....