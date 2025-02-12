УКР
Шмигаль про ракетний удар РФ: Це доказ, що Росія не хоче миру

Шмигаль про принцип "працюй або воюй"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чергова масована ракетна атака Росії вкотре підтверджують її намір продовжувати агресію.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі росія випустила по Україні балістичні ракети та дрони. У Києві внаслідок атаки, на жаль, загинула людина. Мої співчуття рідним. Є поранені, серед них дитина. Пошкоджені будинки, офіси та цивільна інфраструктура. Усі наші рятувальні служби зараз допомагають людям", - зазначив він. 

Шмигаль наголосив, що рятувальні служби працюють на місцях ударів, надаючи допомогу постраждалим та ліквідуючи наслідки атак.

"Ця атака є свідченням, що росія не бажає миру. Нам необхідна єдність і допомога парнерів. Закликаємо посилити підтримку України та тиск на агресора, щоби припинити вбивство українців", - заявив прем'єр.

Атака РФ 12 лютого

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".

+5
Шмигаль про ракетний удар РФ: Це доказ, що Росія не хоче миру
12.02.2025 10:53 Відповісти
+4
а, що каже веніславський?
а, лубинець?
цікаво ж!
коли їхня черга?
12.02.2025 10:54 Відповісти
+3
Так це ж було вже
12.02.2025 10:38 Відповісти
Так це ж було вже
12.02.2025 10:38 Відповісти
Це доказ що вони клади болт на Трампа , а миру хочкть всі навіть московити якщо відчувають що буде пісєц
12.02.2025 10:42 Відповісти
Шмигаль про ракетний удар РФ: Це доказ, що Росія не хоче миру
12.02.2025 10:53 Відповісти
ну що далі , що далі .. шмигаль піде м'яти сіськи секретуткам та пити каву ..все ))
12.02.2025 11:11 Відповісти
а, що каже веніславський?
а, лубинець?
цікаво ж!
коли їхня черга?
12.02.2025 10:54 Відповісти
а шо, а Оманська Гнида вже гундосила чи ні ?..невже я проспав його величне гундосіння ? (((
12.02.2025 11:13 Відповісти
Вілгундосило першою..
12.02.2025 11:24 Відповісти
росія хоче міра чєрєз побєду, що не ясно?
Буде це збройним шляхом, чи шляхом пєрєговоров, просто зараз або трохи пізніше - то вже деталі.
Будь-які шляхи, що до побєди не ведуть, русня відкине без обговорень.
12.02.2025 10:56 Відповісти
За три роки банда мародерів зєлєнскава-єрмака не спромоглася організувати відсіч ворогу
12.02.2025 10:57 Відповісти
Такі заяви пусті. Нам не можна було включатися у дискурс про мир. Пуста і дурна тема. При чім її підхопили Штати і мусолять. Слово «мир» скоро стане токсичним. Такі розмови навіть вести не можна. Протирічить всякій логіці подій. Коцапи просто водять за ніс дурнів.
12.02.2025 10:57 Відповісти
В Києві панує пір під час чуми і цей удар нагадав про марнотратство.
12.02.2025 10:58 Відповісти
И пошли потужно повторять одно и тоже.
Это Война, на Войне стреляют. И будут стрелять по последнего момента. Не было еще таких Войн, где вдруг перестают стрелять.
12.02.2025 11:01 Відповісти
Невже і смарагдовий "премь'єр-міністр" це зрозумів?
Ну, так. А далі що ви будете робити? Про пиляти буджет -- це зрозуміло. А по війні то що?
12.02.2025 11:08 Відповісти
Ctrl + C (копировать), Ctrl + X (вырезать) и Ctrl + V (вставить).
12.02.2025 11:12 Відповісти
а трамп тіко вчора втирав, що сподівається на швидке вирішення війни.

росіяни-під*ри натякнули, що їм насрати, на що трамп надіється: захотіли - пульнули балістикою по Києву (географічно - одній з Європейських столиць). В них немає гальм.
12.02.2025 11:13 Відповісти
ну чи прагне до миру з позиції сили
12.02.2025 11:20 Відповісти
а ви, з маленької букви, нелегетимні, хочете
вибори бо війна нізя, а красти можна
купувати реактори нах...й не потрібні хочете, дуже.
світ не хоче фінансувати атомну енергетику, то ви за рахунок тарифів це зробете.
а що до цих реакторів треба ще 2-3 ярда мовчите, що треба 8-10 років для запуску, мовчите
вам аби сьогодня щось скисдити а далі???
а далі пох....
ви, слуги, не кращі *****....
12.02.2025 11:27 Відповісти
Как будто в Украине от нашей власти кто-то хочет мира ? воруй- не хочу, пока война идёт , можно выборы не проводить и дерибанить Украину до всрачки !!!
12.02.2025 11:28 Відповісти
Мабуть шмигало довго думав!!!!
12.02.2025 12:53 Відповісти
 
 