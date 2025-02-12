Шмигаль про ракетний удар РФ: Це доказ, що Росія не хоче миру

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чергова масована ракетна атака Росії вкотре підтверджують її намір продовжувати агресію.

"Уночі росія випустила по Україні балістичні ракети та дрони. У Києві внаслідок атаки, на жаль, загинула людина. Мої співчуття рідним. Є поранені, серед них дитина. Пошкоджені будинки, офіси та цивільна інфраструктура. Усі наші рятувальні служби зараз допомагають людям", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що рятувальні служби працюють на місцях ударів, надаючи допомогу постраждалим та ліквідуючи наслідки атак.

"Ця атака є свідченням, що росія не бажає миру. Нам необхідна єдність і допомога парнерів. Закликаємо посилити підтримку України та тиск на агресора, щоби припинити вбивство українців", - заявив прем'єр.

Атака РФ 12 лютого

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".

