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Новини Справа Богуслаєва
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Зеленський про затримання сина Богуслаєва в Монако: Це сигнал – за кордоном вони не сховаються

затримання сина Богуслаєва

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність співробітникам Служби безпеки України та прокурорам, які ведуть розслідування щодо незаконного виведення активів компанії "Мотор Січ" та передачі українського озброєння до Росії.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії "Мотор Січ" та продаж української зброї в Росію", - сказав президент. 

Зеленський зазначив, що у Монако затримали одного з підозрюваних у справі.

"Це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Це принципово", - наголосив президент.

Нагадаємо, що 2 травня повідомлялося, що затримано сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва. Разом із батьком він підозрюється у розкраданні активів підприємства.

Дивіться також: Сина експрезидента "Мотор" Січі Богуслаєва затримано в Монако за розкрадання активів підприємства, - СБУ. ФОТО

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

Читайте також: Сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали в Монако

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (137) Зеленський Володимир (23927) Мотор Січ (325)


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Топ коментарі
+2
А для себе і своїх дефективних менеджерів зробив висновок?
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02.05.2025 22:46
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А для себе і своїх дефективних менеджерів зробив висновок?
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02.05.2025 22:46 Відповісти
Випередив. Солоденько так понив.
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02.05.2025 22:49 Відповісти
так, і купив віллу на болотах біля януковоща.
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02.05.2025 22:51 Відповісти
А ми будемо нити: своїх не ловить падло. Не заніс просто. На фронті їх нема. А тому, ми праві в своїй безвідповідальності. Вони винні. Все так і є!!1
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02.05.2025 22:46 Відповісти
Смішно
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02.05.2025 22:49 Відповісти
поцчіму? бо смішно буде, коли його відпустять і Україні не видадуть, тоді буде смішно, а зараз, ну хз.
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02.05.2025 22:52 Відповісти
Вікіпедії написано:ПАТ Мотор Січ.
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02.05.2025 22:49 Відповісти
Все таки Гарант: гарантовано прокоментував затримання на користь затримувачів.
А що все має вирішувати суд,так це колись так було...
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02.05.2025 22:54 Відповісти
А інші, хто не переховується за кордоном, хто знаходиться в Україні - де слідчі та судові висновки?

Чому досі не розпочаті судові засідання по сташому, зраднику Богуслаєву?
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02.05.2025 22:57 Відповісти
... где деньги, зин?
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02.05.2025 22:59 Відповісти
коломойський підкаже, у кого можна арендувати схованку
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02.05.2025 23:09 Відповісти
Вони, здебільшого твої однопартійці.
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02.05.2025 23:09 Відповісти
підар зелений, а комарницький теж не сховається? а х...й, який "тіхонєчко в лєс уходіл", де? а ще багато інших...?
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02.05.2025 23:16 Відповісти
 
 