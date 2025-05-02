Зеленський про затримання сина Богуслаєва в Монако: Це сигнал – за кордоном вони не сховаються

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність співробітникам Служби безпеки України та прокурорам, які ведуть розслідування щодо незаконного виведення активів компанії "Мотор Січ" та передачі українського озброєння до Росії.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії "Мотор Січ" та продаж української зброї в Росію", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що у Монако затримали одного з підозрюваних у справі.

"Це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Це принципово", - наголосив президент.

Нагадаємо, що 2 травня повідомлялося, що затримано сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва. Разом із батьком він підозрюється у розкраданні активів підприємства.

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Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

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