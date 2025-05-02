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Новости Дело Богуслаева
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Зеленский о задержании сына Богуслаева в Монако: Это сигнал – за границей они не спрячутся

задержание сына Богуслаева

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины и прокурорам, которые ведут расследование относительно незаконного вывода активов компании "Мотор Сич" и передачи украинского вооружения в Россию.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить украинских прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании "Мотор Сич" и продаже украинского оружия в Россию", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в Монако задержали одного из подозреваемых по делу.

"Это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Это принципиально", - подчеркнул президент.

Напомним, что 2 мая сообщалось, что задержан сын экс-президента "Мотор Сичи" Александра Богуслаева. Вместе с отцом он подозревается в хищении активов предприятия.

Смотрите также: Сын экс-президента "Мотор" Сичи Богуслаева задержан в Монако за хищение активов предприятия, - СБУ. ФОТО

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.

Читайте также: Сына экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева задержали в Монако

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (71) Зеленский Владимир (20456) Мотор Січ (124)


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Топ комментарии
+2
А для себе і своїх дефективних менеджерів зробив висновок?
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02.05.2025 22:46
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А для себе і своїх дефективних менеджерів зробив висновок?
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02.05.2025 22:46 Ответить
Випередив. Солоденько так понив.
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02.05.2025 22:49 Ответить
так, і купив віллу на болотах біля януковоща.
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02.05.2025 22:51 Ответить
А ми будемо нити: своїх не ловить падло. Не заніс просто. На фронті їх нема. А тому, ми праві в своїй безвідповідальності. Вони винні. Все так і є!!1
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02.05.2025 22:46 Ответить
Смішно
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02.05.2025 22:49 Ответить
поцчіму? бо смішно буде, коли його відпустять і Україні не видадуть, тоді буде смішно, а зараз, ну хз.
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02.05.2025 22:52 Ответить
Вікіпедії написано:ПАТ Мотор Січ.
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02.05.2025 22:49 Ответить
Все таки Гарант: гарантовано прокоментував затримання на користь затримувачів.
А що все має вирішувати суд,так це колись так було...
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02.05.2025 22:54 Ответить
А інші, хто не переховується за кордоном, хто знаходиться в Україні - де слідчі та судові висновки?

Чому досі не розпочаті судові засідання по сташому, зраднику Богуслаєву?
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02.05.2025 22:57 Ответить
... где деньги, зин?
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02.05.2025 22:59 Ответить
коломойський підкаже, у кого можна арендувати схованку
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02.05.2025 23:09 Ответить
Вони, здебільшого твої однопартійці.
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02.05.2025 23:09 Ответить
 
 