Зеленский о задержании сына Богуслаева в Монако: Это сигнал – за границей они не спрячутся

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины и прокурорам, которые ведут расследование относительно незаконного вывода активов компании "Мотор Сич" и передачи украинского вооружения в Россию.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить украинских прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании "Мотор Сич" и продаже украинского оружия в Россию", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в Монако задержали одного из подозреваемых по делу.

"Это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Это принципиально", - подчеркнул президент.

Напомним, что 2 мая сообщалось, что задержан сын экс-президента "Мотор Сичи" Александра Богуслаева. Вместе с отцом он подозревается в хищении активов предприятия.

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Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.

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