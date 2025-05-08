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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Очікую якнайшвидше перейти до реалізації угоди про копалини, - очільниця посольства США Девіс

Посол США відреагувала на ратифікацію угоди про копалини

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс прокоментувала ратифікацію Верховною Радою угоди зі США щодо створення інвестиційного фонду.

Відповідну заяву вона оприлюднила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи. Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди", - зазначила вона.

Читайте: Шмигаль про ратифікацію угоди зі США: Це крок до відновлення економіки України. ФОТО

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня 2025 року парламент ратифікував угоду зі США.

Читайте: Тимчасова повірена США Девіс прибула до Києва

Автор: 

США (23085) копалини (237) Девіс Джулі (3)


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Очікую якнайшвидше перейти до реалізації угоди про копалини, - очільниця посольства США Девіс
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08.05.2025 16:17 Відповісти
Біля Покровська можете починати рити
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08.05.2025 16:17 Відповісти
Дерибан! Налітай!
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08.05.2025 16:20 Відповісти
"спокійно, селяне - земля буде ваша" (c)
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08.05.2025 16:27 Відповісти
А Reuters пишет, что америкосы и русские обсуждают возобновление поставок газа в Европу. Трамп хочет у двух сторон качать бабло. Только в случае с русскими за эти деньги нас будут убивать. Зеленский переиграл сам себя. У Трампа нельзя выиграть, играя по правилам, потому что Трамп - аферист. Кончится все банальным перемирием, демобилизацией и обвалом фронта через несколько месяцев.
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08.05.2025 17:13 Відповісти
... дуже швидко почали, але з постачанням зброї чомусь не були такі швидкі американці
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08.05.2025 17:44 Відповісти
 
 