Очікую якнайшвидше перейти до реалізації угоди про копалини, - очільниця посольства США Девіс
Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс прокоментувала ратифікацію Верховною Радою угоди зі США щодо створення інвестиційного фонду.
Відповідну заяву вона оприлюднила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи. Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди", - зазначила вона.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
8 травня 2025 року парламент ратифікував угоду зі США.
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