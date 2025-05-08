Очікую якнайшвидше перейти до реалізації угоди про копалини, - очільниця посольства США Девіс

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс прокоментувала ратифікацію Верховною Радою угоди зі США щодо створення інвестиційного фонду.

Відповідну заяву вона оприлюднила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи. Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди", - зазначила вона.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня 2025 року парламент ратифікував угоду зі США.

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