Ожидаю скорейшего перехода к реализации соглашения о полезных ископаемых, - глава посольства США Дэвис

Временно поверенная в делах США в Украине Джулия Дэвис прокомментировала ратификацию Верховной Радой соглашения с США о создании инвестиционного фонда.

Соответствующее заявление она обнародовала в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Только что была свидетелем одобрения Верховной Радой американско-украинского инвестиционного фонда восстановления - исторической вехи в нашем партнерстве и четкого сигнала сильной поддержки этой важной инициативы. Горжусь тем, что была частью этого момента. При таком уровне поддержки с нетерпением ожидаю быстрый консультационный период, чтобы как можно быстрее перейти к реализации соглашения", - отметила она.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая 2025 года парламент ратифицировал соглашение с США.

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