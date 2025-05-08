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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Ожидаю скорейшего перехода к реализации соглашения о полезных ископаемых, - глава посольства США Дэвис

Посол США отреагировала на ратификацию соглашения о полезных ископаемых

Временно поверенная в делах США в Украине Джулия Дэвис прокомментировала ратификацию Верховной Радой соглашения с США о создании инвестиционного фонда.

Соответствующее заявление она обнародовала в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Только что была свидетелем одобрения Верховной Радой американско-украинского инвестиционного фонда восстановления - исторической вехи в нашем партнерстве и четкого сигнала сильной поддержки этой важной инициативы. Горжусь тем, что была частью этого момента. При таком уровне поддержки с нетерпением ожидаю быстрый консультационный период, чтобы как можно быстрее перейти к реализации соглашения", - отметила она.

Читайте: Шмыгаль о ратификации соглашения с США: Это шаг к восстановлению экономики Украины. ФОТО

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая 2025 года парламент ратифицировал соглашение с США.

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Автор: 

США (26877) ископаемые (174) Дэвис Джулия (3)


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Очікую якнайшвидше перейти до реалізації угоди про копалини, - очільниця посольства США Девіс
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08.05.2025 16:17 Ответить
Біля Покровська можете починати рити
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08.05.2025 16:17 Ответить
Дерибан! Налітай!
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08.05.2025 16:20 Ответить
"спокійно, селяне - земля буде ваша" (c)
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08.05.2025 16:27 Ответить
А Reuters пишет, что америкосы и русские обсуждают возобновление поставок газа в Европу. Трамп хочет у двух сторон качать бабло. Только в случае с русскими за эти деньги нас будут убивать. Зеленский переиграл сам себя. У Трампа нельзя выиграть, играя по правилам, потому что Трамп - аферист. Кончится все банальным перемирием, демобилизацией и обвалом фронта через несколько месяцев.
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08.05.2025 17:13 Ответить
... дуже швидко почали, але з постачанням зброї чомусь не були такі швидкі американці
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08.05.2025 17:44 Ответить
переда своєму ********* шефу, що ми очікуємо якнайшвдшого початку видобутку літію на Шевченківському родовищі. Ми поки що його утримуємо, до ЛБЗ там два кілометри, ще встигнете там трохи покопати, може нам під окопи та бліндажі згодиться.
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08.05.2025 18:30 Ответить
шакали
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08.05.2025 18:35 Ответить
 
 