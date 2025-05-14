Мелоні сподівається, що РФ піде на 30-денне припинення вогню

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої висловила сподівання, що РФ погодиться на припинення вогню та долучиться до перемовин у Стамбулі на найвищому рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр уряду Італії.

"З огляду на готовність Туреччини прийняти мирні переговори між Україною та Росією у Стамбулі лідери двох країн обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мелоні подякувала Ердогану за зусилля щодо пошуку рішень на шляху до припинення війни в Україні.

Також читайте: Ердоган та Рютте обговорили мирні перемовини щодо України в Туреччині

Вона також очікує від Росії позитивної відповіді "на запрошення до переговорів на найвищому рівні і прийняття повного і безумовного 30-денного припинення вогню як конкретний сигнал про її готовність до миру".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.