Мелони надеется, что РФ пойдет на 30-дневное прекращение огня.

Премьер Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого выразила надежду, что РФ согласится на прекращение огня и присоединится к переговорам в Стамбуле на высшем уровне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр правительства Италии.

"Учитывая готовность Турции принять мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле лидеры двух стран обсудили дипломатические перспективы и подтвердили свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Мелони поблагодарила Эрдогана за усилия по поиску решений на пути к прекращению войны в Украине.

Также читайте: Эрдоган и Рютте обсудили мирные переговоры по Украине в Турции

Она также ожидает от России положительного ответа "на приглашение к переговорам на высшем уровне и принятия полного и безусловного 30-дневного прекращения огня как конкретный сигнал о ее готовности к миру".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.