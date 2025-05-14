Мелони надеется, что РФ пойдет на 30-дневное прекращение огня.
Премьер Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого выразила надежду, что РФ согласится на прекращение огня и присоединится к переговорам в Стамбуле на высшем уровне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр правительства Италии.
"Учитывая готовность Турции принять мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле лидеры двух стран обсудили дипломатические перспективы и подтвердили свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Мелони поблагодарила Эрдогана за усилия по поиску решений на пути к прекращению войны в Украине.
Она также ожидает от России положительного ответа "на приглашение к переговорам на высшем уровне и принятия полного и безусловного 30-дневного прекращения огня как конкретный сигнал о ее готовности к миру".
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
