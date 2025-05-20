УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10166 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт Індії та Пакистану
711 6

Індія та Пакистан домовилися відвести свої війська до кінця травня

Пакистан та Індія відведуть війська до кінця травня

Пакистан та Індія домовилися відвести підкріплення військ, які були розгорнуті під час нещодавнього конфлікту, на довоєнні позиції до кінця травня. 

Про це повідомив агентству AFP високопоставлений пакистанський чиновник з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обидві сторони погодили поетапне виведення додаткових військових. Вони зосереджені переважно вздовж мілітаризованої фактичної лінії розмежування в Кашмірі, відомої як Лінія контролю (LOC).

"Спочатку планувалося, що всі ці кроки будуть завершені протягом 10 днів, але незначні проблеми спричинили затримки", - додав пакистанський чиновник.

Минулого тижня індійська армія теж заявила, що країни погодилися вжити "негайних заходів зі скорочення військової присутності на кордоні й у прифронтових районах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія відкрила шлюз дамби на річці Чинаб після перемир’я з Пакистаном, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія звинувачує Пакистан у порушенні режиму припинення вогню, - Reuters

Автор: 

Індія (745) Пакистан (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це, за результатом балачки, трампа з воєнним злочинцем прутіним???
Оце так «ДІЛ»!!
показати весь коментар
20.05.2025 16:41 Відповісти
Трамп:
"Я порешал! Хвалите мене!"
показати весь коментар
20.05.2025 16:42 Відповісти
Індія заспокоїлась?
показати весь коментар
20.05.2025 16:48 Відповісти
"Ось подивіться, у Індії і Пакистану є ядерна зброя, але це їх не зупиняє" - ага, дивлюсь.
показати весь коментар
20.05.2025 16:53 Відповісти
Майже цитата від миротворця Трампа - " ... так вони ж давно вже між собою воюють.."
показати весь коментар
20.05.2025 16:53 Відповісти
Вітаю кроки Індії і Пакістану до мирного врегулювання конфлікту.
Зелений Змій.
показати весь коментар
20.05.2025 19:03 Відповісти
 
 