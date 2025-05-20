Індія та Пакистан домовилися відвести свої війська до кінця травня

Пакистан та Індія домовилися відвести підкріплення військ, які були розгорнуті під час нещодавнього конфлікту, на довоєнні позиції до кінця травня.

Про це повідомив агентству AFP високопоставлений пакистанський чиновник з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обидві сторони погодили поетапне виведення додаткових військових. Вони зосереджені переважно вздовж мілітаризованої фактичної лінії розмежування в Кашмірі, відомої як Лінія контролю (LOC).

"Спочатку планувалося, що всі ці кроки будуть завершені протягом 10 днів, але незначні проблеми спричинили затримки", - додав пакистанський чиновник.

Минулого тижня індійська армія теж заявила, що країни погодилися вжити "негайних заходів зі скорочення військової присутності на кордоні й у прифронтових районах".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

