Индия и Пакистан договорились отвести свои войска до конца мая

Пакистан и Индия договорились отвести подкрепления войск, которые были развернуты во время недавнего конфликта, на довоенные позиции до конца мая.

Об этом сообщил агентству AFP высокопоставленный пакистанский чиновник по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обе стороны согласовали поэтапный вывод дополнительных военных. Они сосредоточены преимущественно вдоль милитаризованной фактической линии разграничения в Кашмире, известной как Линия контроля (LOC).

"Изначально планировалось, что все эти шаги будут завершены в течение 10 дней, но незначительные проблемы вызвали задержки", - добавил пакистанский чиновник.

На прошлой неделе индийская армия тоже заявила, что страны согласились принять "немедленные меры по сокращению военного присутствия на границе и в прифронтовых районах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия открыла шлюз дамбы на реке Чинаб после перемирия с Пакистаном, - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима прекращения огня, - Reuters