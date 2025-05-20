РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Конфликт Индии и Пакистана
711 6

Индия и Пакистан договорились отвести свои войска до конца мая

Пакистан и Индия отводят войска до конца мая

Пакистан и Индия договорились отвести подкрепления войск, которые были развернуты во время недавнего конфликта, на довоенные позиции до конца мая.

Об этом сообщил агентству AFP высокопоставленный пакистанский чиновник по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обе стороны согласовали поэтапный вывод дополнительных военных. Они сосредоточены преимущественно вдоль милитаризованной фактической линии разграничения в Кашмире, известной как Линия контроля (LOC).

"Изначально планировалось, что все эти шаги будут завершены в течение 10 дней, но незначительные проблемы вызвали задержки", - добавил пакистанский чиновник.

На прошлой неделе индийская армия тоже заявила, что страны согласились принять "немедленные меры по сокращению военного присутствия на границе и в прифронтовых районах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия открыла шлюз дамбы на реке Чинаб после перемирия с Пакистаном, - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима прекращения огня, - Reuters

Автор: 

Индия (455) Пакистан (165)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це, за результатом балачки, трампа з воєнним злочинцем прутіним???
Оце так «ДІЛ»!!
показать весь комментарий
20.05.2025 16:41 Ответить
Трамп:
"Я порешал! Хвалите мене!"
показать весь комментарий
20.05.2025 16:42 Ответить
Індія заспокоїлась?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:48 Ответить
"Ось подивіться, у Індії і Пакистану є ядерна зброя, але це їх не зупиняє" - ага, дивлюсь.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:53 Ответить
Майже цитата від миротворця Трампа - " ... так вони ж давно вже між собою воюють.."
показать весь комментарий
20.05.2025 16:53 Ответить
Вітаю кроки Індії і Пакістану до мирного врегулювання конфлікту.
Зелений Змій.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:03 Ответить
 
 