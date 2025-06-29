Через російський обстріл пошкоджено сільгосппідприємство на Тернопільщині

Унаслідок російської атаки в ніч на 29 червня в Тернопільській області пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства та приватного домогосподарства.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки роботі ППО зафіксовано збиття ракет і ворожого БпЛА типу "Герань-2". Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в селах:

Іване-Золоте - від падіння уламків та детонації БЧ є часткове пошкодження будівлі сільськогосподарського підприємства.

Яблунів - відбулося падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства, без негативних наслідків.

Лози - відбулося падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства, в результаті чого пошкоджено стіну приватної господарської будівлі.

Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.