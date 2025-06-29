В результате российского обстрела повреждено сельхозпредприятие на Тернопольщине

В результате российской атаки в ночь на 29 июня в Тернопольской области повреждены здания сельскохозяйственного предприятия и частного домохозяйства.

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря работе ПВО зафиксировано сбивание ракет и вражеского БПЛА типа "Герань-2".

Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в селах:

Иван-Золотое: от падения обломков и детонации БЧ есть частичное повреждение здания сельскохозяйственного предприятия.

Яблонив: произошло падение остатков крылатой ракеты Х-101 на территорию частного домохозяйства, без негативных последствий.

Лозы: произошло падение остатков крылатой ракеты Х-101 на территорию частного домохозяйства, в результате чего повреждена стена частной хозяйственной постройки.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.