Операція "Павутина": суд РФ заарештував водія фури, який перевозив дрони СБУ

Суд Росії заарештував 55-річного жителя Челябінська Михайла Рюміна, обвинуваченого за статтею про теракт, який перевіз до Івановської області дрони для операції Служби безпеки України "Павутина".

Про це пише видання "Медіазона" з посиланням на ухвалу Івановського обласного суду, передає Цензор.НЕТ.

Рюміна заарештували наступного дня після атаки по військових аеродромах – 2 червня. Рішення ухвалив Жовтневий суд міста Іваново. В ухвалі обласного суду йдеться, що він "тривалий час працює водієм".

Його колега розповів "Медіазоні", що незадовго до арешту Михайло Рюмін змінив місце роботи та прийняв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків із Челябінська до Івановської області на орендованій фурі.

Рюмін не міг знати про те, що під дахами каркасних будинків встановлені безпілотники, впевнений його колега.

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За даними телеграм-каналу Shot, після атаки СБУ на російські аеродроми було затримано чотирьох водіїв вантажівок.

За даними Astra, в Рязанській області за кермом фури перебував 47-річний Сергій Канурін, у Мурманській області – 56-річний Олександр Зайцев, в Іркутській області – 62-річний Андрій Меркур’єв. Президент України Володимир Зеленський говорив, що російські водії вантажівок не знали про операцію "Павутина".

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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