Операция "Паутина": суд РФ арестовал водителя фуры, который перевозил дроны СБУ

Суд России арестовал 55-летнего жителя Челябинска Михаила Рюмина, обвиняемого по статье о теракте, который перевез в Ивановскую область дроны для операции Службы безопасности Украины "Паутина".

Об этом пишет издание "Медиазона" со ссылкой на постановление Ивановского областного суда, передает Цензор.НЕТ.

Рюмина арестовали на следующий день после атаки по военным аэродромам - 2 июня. Решение принял Октябрьский суд города Иваново. В постановлении областного суда говорится, что он "длительное время работает водителем".

Его коллега рассказал "Медиазоне", что незадолго до ареста Михаил Рюмин сменил место работы и принял заказ на доставку составных частей каркасных домов из Челябинска в Ивановскую область на арендованной фуре.

Рюмин не мог знать о том, что под крышами каркасных домов установлены беспилотники, уверен его коллега.

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По данным телеграм-канала Shot, после атаки СБУ на российские аэродромы были задержаны четыре водителя грузовиков.

По данным Astra, в Рязанской области за рулем фуры находился 47-летний Сергей Канурин, в Мурманской области - 56-летний Александр Зайцев, в Иркутской области - 62-летний Андрей Меркурьев. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российские водители грузовиков не знали об операции "Паутина".

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Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

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