Більшість громадян Польщі проти відправлення військ в Україну, – опитування

Більшість громадян Польщі, як і влада, виступає проти ймовірного відправлення в Україну військ як частини майбутніх гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування SW Research для порталу rp.pl.

На запитання "Якщо в Україні з'являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати?" 61,1% респондентів відповіли негативно, ствердно відповіли 17,3%.

Майже 22% опитаних не змогли визначитись з відповіддю на це запитання.

Частіше проти відправлення польських військових в Україну висловлювались мешканці міст до 20 тисяч жителів (69,9%) та наймолодші респонденти (68,6%).

Натомість найбільше прихильників – серед поляків з базовою професійною освітою (27,2%) та респондентів віком 35-49 років (20,9%).

Отже, думка громадян Польщі збігається з офіційною позицією уряду. Як заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, польський уряд не планує відправляти своїх військових в Україну після закінчення бойових дій.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.