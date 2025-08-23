Більшість громадян Польщі проти відправлення військ в Україну, – опитування
Більшість громадян Польщі, як і влада, виступає проти ймовірного відправлення в Україну військ як частини майбутніх гарантій безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування SW Research для порталу rp.pl.
На запитання "Якщо в Україні з'являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати?" 61,1% респондентів відповіли негативно, ствердно відповіли 17,3%.
Майже 22% опитаних не змогли визначитись з відповіддю на це запитання.
Частіше проти відправлення польських військових в Україну висловлювались мешканці міст до 20 тисяч жителів (69,9%) та наймолодші респонденти (68,6%).
Натомість найбільше прихильників – серед поляків з базовою професійною освітою (27,2%) та респондентів віком 35-49 років (20,9%).
Отже, думка громадян Польщі збігається з офіційною позицією уряду. Як заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, польський уряд не планує відправляти своїх військових в Україну після закінчення бойових дій.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Найкраще, що поляки можуть зробити для України - це і далі допомагати зброєю.
В армії повинні воювати українці (в тому числі 18-25).
А польські танки, літаки ...........(все на ходу і в непоганому стані) допомогли Україні відбитись, поки інші країни вичікували.
В реалії, якщо Польща не захоче проводити мобілізацію і кидати війська у найзапекліші бої, їм навіть зброї не дадуть.