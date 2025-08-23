УКР
563 19

Більшість громадян Польщі проти відправлення військ в Україну, – опитування

польські миротворці в Україні

Більшість громадян Польщі, як і влада, виступає проти ймовірного відправлення в Україну військ як частини майбутніх гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування SW Research для порталу rp.pl.

На запитання "Якщо в Україні з'являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати?" 61,1% респондентів відповіли негативно, ствердно відповіли 17,3%.

Майже 22% опитаних не змогли визначитись з відповіддю на це запитання.

Також читайте: Туреччина в межах безпекових гарантій допускає відправку своїх військових до України, - Джелял

Частіше проти відправлення польських військових в Україну висловлювались мешканці міст до 20 тисяч жителів (69,9%) та наймолодші респонденти (68,6%).

Натомість найбільше прихильників – серед поляків з базовою професійною освітою (27,2%) та респондентів віком 35-49 років (20,9%).

Отже, думка громадян Польщі збігається з офіційною позицією уряду. Як заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, польський уряд не планує відправляти своїх військових в Україну після закінчення бойових дій. 

Також читайте: Китай заявив про готовність відправити миротворців в Україну, - Welt

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

+3
Чому не проводять опитування де їх питають чи приїдуть різні португальці, італійці, американці, канадці , турки воювати замість них за Польщу
показати весь коментар
23.08.2025 20:53 Відповісти
+2
Польща добре допомагала Україні зі зброєю.
Найкраще, що поляки можуть зробити для України - це і далі допомагати зброєю.
В армії повинні воювати українці (в тому числі 18-25).
показати весь коментар
23.08.2025 20:50 Відповісти
+1
У поляків є гарний досвід спецоперацій, коли кавалерія атакувала танки. А от цікаво, як зараз кавалерія буде атакувати дрони?
показати весь коментар
23.08.2025 20:52 Відповісти
"Ми" не прийдемо "разом з кацапами". Якщо і прийдуть то лише виродки-манкурти...
показати весь коментар
23.08.2025 20:55 Відповісти
23.08.2025 20:50 Відповісти
В самому початку віддали купу антикваріату але так щоб Німеччина купила їм замість цього нову зброю. Чи ні? Звісно що це також добра допомога, але скільки коштувала Україні блокада на польських шляхах і тд
показати весь коментар
23.08.2025 21:01 Відповісти
Чомусь ніхто не поспішав надати Україні навіть "антикваріат".
А польські танки, літаки ...........(все на ходу і в непоганому стані) допомогли Україні відбитись, поки інші країни вичікували.
показати весь коментар
23.08.2025 21:11 Відповісти
найменше що нас тут цікавить,це поради різного гнилого біженського непотрібу...
показати весь коментар
23.08.2025 21:13 Відповісти
23.08.2025 20:52 Відповісти
часи летючих гусарів закінчились , прийшов час козаків
показати весь коментар
23.08.2025 20:52 Відповісти
23.08.2025 20:53 Відповісти
Поляки під захистом НАТО - нах їм Україна
показати весь коментар
23.08.2025 20:54 Відповісти
От як ви цей захист собі уявляєте? Москва нападає на Польщу, а Фінляндія з Естонією бере у коло Пітер, турки кидають десант у Сочі та Крим, решта європейців разом їде до Польщі і закопується разом в окопи, американці ******** Москву і також їдуть у Польщу?
В реалії, якщо Польща не захоче проводити мобілізацію і кидати війська у найзапекліші бої, їм навіть зброї не дадуть.
показати весь коментар
23.08.2025 21:11 Відповісти
Та вони і себе не будуть захищати!!! Тільки і можуть, що зерно наше, під вогнем зібране, на землю скидати!!
показати весь коментар
23.08.2025 20:54 Відповісти
Выродилась Речь Посполита..
показати весь коментар
23.08.2025 20:57 Відповісти
У поляків є мрія. Стати заможним бюргером. Яка на фіг "война"? Комерція! Центик до центика...
показати весь коментар
23.08.2025 20:58 Відповісти
Чекають чергового "дива на Віслі", але дива стаються не часто.
показати весь коментар
23.08.2025 21:01 Відповісти
Це "диво" теж було частково забезпечено українцями
показати весь коментар
23.08.2025 21:14 Відповісти
слава богу русня застряла в Україні, хай би і дальше там копирсалася, в крові українців
показати весь коментар
23.08.2025 21:08 Відповісти
Хоробрі пшеки
показати весь коментар
23.08.2025 21:14 Відповісти
 
 