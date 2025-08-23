Большинство граждан Польши против отправки войск в Украину, – опрос

Большинство граждан Польши, как и власть, выступает против вероятной отправки в Украину войск как части будущих гарантий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос SW Research для портала rp.pl.

На вопрос "Если в Украине появятся миротворческие силы, должны ли в их состав входить польские солдаты?" 61,1% респондентов ответили отрицательно, утвердительно ответили 17,3%.

Почти 22% опрошенных не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Также читайте: Турция в рамках гарантий безопасности допускает отправку своих военных в Украину, - Джелял

Чаще против отправки польских военных в Украину высказывались жители городов до 20 тысяч жителей (69,9%) и молодые респонденты (68,6%).

Зато больше всего сторонников - среди поляков с базовым профессиональным образованием (27,2%) и респондентов в возрасте 35-49 лет (20,9%).

Итак, мнение граждан Польши совпадает с официальной позицией правительства. Как заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, польское правительство не планирует отправлять своих военных в Украину после окончания боевых действий.

Также читайте: Китай заявил о готовности отправить миротворцев в Украину, - Welt

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.