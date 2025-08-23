РУС
Большинство граждан Польши против отправки войск в Украину, – опрос

Большинство граждан Польши, как и власть, выступает против вероятной отправки в Украину войск как части будущих гарантий безопасности.

На вопрос "Если в Украине появятся миротворческие силы, должны ли в их состав входить польские солдаты?" 61,1% респондентов ответили отрицательно, утвердительно ответили 17,3%.

Почти 22% опрошенных не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Чаще против отправки польских военных в Украину высказывались жители городов до 20 тысяч жителей (69,9%) и молодые респонденты (68,6%).

Зато больше всего сторонников - среди поляков с базовым профессиональным образованием (27,2%) и респондентов в возрасте 35-49 лет (20,9%).

Итак, мнение граждан Польши совпадает с официальной позицией правительства. Как заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, польское правительство не планирует отправлять своих военных в Украину после окончания боевых действий.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

"Ми" не прийдемо "разом з кацапами". Якщо і прийдуть то лише виродки-манкурти...
23.08.2025 20:55 Ответить
Польща добре допомагала Україні зі зброєю.
Найкраще, що поляки можуть зробити для України - це і далі допомагати зброєю.
В армії повинні воювати українці (в тому числі 18-25).
23.08.2025 20:50 Ответить
В самому початку віддали купу антикваріату але так щоб Німеччина купила їм замість цього нову зброю. Чи ні? Звісно що це також добра допомога, але скільки коштувала Україні блокада на польських шляхах і тд
23.08.2025 21:01 Ответить
У поляків є гарний досвід спецоперацій, коли кавалерія атакувала танки. А от цікаво, як зараз кавалерія буде атакувати дрони?
23.08.2025 20:52 Ответить
часи летючих гусарів закінчились , прийшов час козаків
23.08.2025 20:52 Ответить
Чому не проводять опитування де їх питають чи приїдуть різні португальці, італійці, американці, канадці , турки воювати замість них за Польщу
23.08.2025 20:53 Ответить
Поляки під захистом НАТО - нах їм Україна
23.08.2025 20:54 Ответить
Та вони і себе не будуть захищати!!! Тільки і можуть, що зерно наше, під вогнем зібране, на землю скидати!!
23.08.2025 20:54 Ответить
Выродилась Речь Посполита..
23.08.2025 20:57 Ответить
У поляків є мрія. Стати заможним бюргером. Яка на фіг "война"? Комерція! Центик до центика...
23.08.2025 20:58 Ответить
Чекають чергового "дива на Віслі", але дива стаються не часто.
23.08.2025 21:01 Ответить
 
 