У вбивці Парубія не було спільників в Україні, - Нацполіція
У підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія не було спільників в Україні.
Про це заявив заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на зараз ми не побачили спільників безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - сказав Нєбитов.
Раніше Нєбитов повідомив, що пріоритетною версією залишається саме російський слід вбивства. "Цей злочин не був спонтанним. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць – підготовка і підходу, і відходу злочинця.", - зазначив поліцейський.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
інфа за ціль, спосіб життя, маршрути?
з Марсу?
хіба слідство вже завершено?
пане прокурор, ваша думка?
И алиментов не платил
Чувак такой левый - просто жесть!!!
Ему так много пообещали за этот спектакль!!!!!!
Обмен ему ,бл..
Пожизненное этой суке мало - если это он убил..
Тому Нацполіція тепер вмила руки і може говорити будь-що.
вони про таке тільки можуть помріяти, грали їх, грають та будуть грати аж до вироку в апеляції
за спекуляцію смертю сина-Героя живцем закопати !!!!
це ж якою треба бути потворою без серця
.
бо всі знають, хто і де сидять спільники вбивці.
.
Вся справа тримається тілтки на "зізнанні" ПІДОЗРЮВАНОГО, який навіть на погляд звичайної людини немає зовні нічого спільного з людиною, яку зафіксувала камера спостереження.
Тобто, імовірніше за все, якийсь лівий дядько з якоїсь причини тупо бере провину на себе, представляючи абсолютно кринжовий мотив.
А відсутність спільників позбавляє від необхідності подальших пошуків та ризику, що "покази" підставних спільників можуть відрізнятися у деталях.