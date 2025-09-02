УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12104 відвідувача онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
1 322 25

У вбивці Парубія не було спільників в Україні, - Нацполіція

Вбивство Парубія. Підозрюваному обрали запобіжний захід

У підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія не було спільників в Україні.

Про це заявив заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз ми не побачили спільників безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - сказав Нєбитов.

Раніше Нєбитов повідомив, що пріоритетною версією залишається саме російський слід вбивства. "Цей злочин не був спонтанним. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць – підготовка і підходу, і відходу злочинця.", - зазначив поліцейський.

Читайте: Убивство Парубія: прокуратура перекваліфікувала справу щодо підозрюваного

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Автор: 

Парубій Андрій (1322) вбивство (3179) Нєбитов Андрій (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
02.09.2025 20:37 Відповісти
+8
все розіграно по нотам написаним в ОП.а взагалі цього актора в сізо можна заставити сказати правду що і як - ні то ліквідація всієї сімї ублюдка.бистро розколеться.
показати весь коментар
02.09.2025 20:30 Відповісти
+8
Та ти що?!!! 😲 Зброю сам зробив, набої на мусорці знайшов, все сам! Та це є унікатьний дядько! Тоді дивно, як так швидко попався? 🤔
показати весь коментар
02.09.2025 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І у вбивці Фаріон теж не було спільників...
показати весь коментар
02.09.2025 20:25 Відповісти
зброя та набої звідки?
інфа за ціль, спосіб життя, маршрути?
з Марсу?
хіба слідство вже завершено?
пане прокурор, ваша думка?
показати весь коментар
02.09.2025 20:26 Відповісти
Ха, наша Нацполіція найкрутіша у світі! Вже все знає! Головне, що в Україні спільників не було, він Рембо-одинак. І які ж тупі все ж таки сценаристи...
показати весь коментар
02.09.2025 21:09 Відповісти
Мене вразило,, як він вже заявив, що хай його обміняють у рашу ! А раніше чому не прийшов з такою заявою? Требо було вбити? Не вірю, що він за сина мстився, як би було так, то пішов до ЗСУ.бо він ще не такий старий
показати весь коментар
02.09.2025 20:29 Відповісти
Щось мені здається, що та сина сама до кацапів перекинулась, або в полоні завербували. От крутиться таке у голові - і не вилітає.
показати весь коментар
02.09.2025 20:35 Відповісти
Он детей бросил давно
И алиментов не платил
Чувак такой левый - просто жесть!!!
Ему так много пообещали за этот спектакль!!!!!!
Обмен ему ,бл..
Пожизненное этой суке мало - если это он убил..
показати весь коментар
02.09.2025 20:48 Відповісти
все розіграно по нотам написаним в ОП.а взагалі цього актора в сізо можна заставити сказати правду що і як - ні то ліквідація всієї сімї ублюдка.бистро розколеться.
показати весь коментар
02.09.2025 20:30 Відповісти
Та ти що?!!! 😲 Зброю сам зробив, набої на мусорці знайшов, все сам! Та це є унікатьний дядько! Тоді дивно, як так швидко попався? 🤔
показати весь коментар
02.09.2025 20:32 Відповісти
Справу за підслідністю після перекваліфікації на статтю 112 ККУ передали в СБУ.
Тому Нацполіція тепер вмила руки і може говорити будь-що.
показати весь коментар
02.09.2025 20:34 Відповісти
І що, навіть оперів з нацполу з оперативного супроводу прибрали, у т.ч. за ст.263 КК?
вони про таке тільки можуть помріяти, грали їх, грають та будуть грати аж до вироку в апеляції
показати весь коментар
02.09.2025 21:21 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 20:37 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 20:40 Відповісти
курва цей вбивця !!!!!

за спекуляцію смертю сина-Героя живцем закопати !!!!

це ж якою треба бути потворою без серця

.
показати весь коментар
02.09.2025 20:42 Відповісти
Пукалку фсб переслало через телеграм?
показати весь коментар
02.09.2025 20:38 Відповісти
а ось це повна брехня !!!!

бо всі знають, хто і де сидять спільники вбивці.

.
показати весь коментар
02.09.2025 20:38 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 20:39 Відповісти
Історія все правдивіше і правдивіше 🤣
показати весь коментар
02.09.2025 20:42 Відповісти
Не вірю жодному слову.
показати весь коментар
02.09.2025 20:42 Відповісти
Звісно бреше, бо не жив та не спілкувався з сином. Читайте вище
показати весь коментар
02.09.2025 20:52 Відповісти
в принципі - так! оп-а це не Україна, як і те, що там жодного українця нема.
показати весь коментар
02.09.2025 20:48 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 20:48 Відповісти
Як не було? А ішак з дєрмаком!?
показати весь коментар
02.09.2025 21:11 Відповісти
Все дуже зручно, враховуючи, що улік та доказів нуль.

Вся справа тримається тілтки на "зізнанні" ПІДОЗРЮВАНОГО, який навіть на погляд звичайної людини немає зовні нічого спільного з людиною, яку зафіксувала камера спостереження.

Тобто, імовірніше за все, якийсь лівий дядько з якоїсь причини тупо бере провину на себе, представляючи абсолютно кринжовий мотив.

А відсутність спільників позбавляє від необхідності подальших пошуків та ризику, що "покази" підставних спільників можуть відрізнятися у деталях.
показати весь коментар
02.09.2025 21:17 Відповісти
на що натякаєте? Вава виріс у патріотичній сімʼї, дід у Сибіру в таборі був, наводив конституційний лад у кривому розі, майже хєрой
показати весь коментар
02.09.2025 21:21 Відповісти
Шито все білими нитками як в вбивстві Шеремета коли звинуватили невинних людей а діло Червінського ...
показати весь коментар
02.09.2025 21:41 Відповісти
 
 