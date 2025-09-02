У вбивці Парубія не було спільників в Україні, - Нацполіція

У підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія не було спільників в Україні.

Про це заявив заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз ми не побачили спільників безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - сказав Нєбитов.

Раніше Нєбитов повідомив, що пріоритетною версією залишається саме російський слід вбивства. "Цей злочин не був спонтанним. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць – підготовка і підходу, і відходу злочинця.", - зазначив поліцейський.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.