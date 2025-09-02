РУС
Убийство Андрея Парубия
1 524 34

У убийцы Парубия не было сообщников в Украине, - Нацполиция

Убийство Парубия. Подозреваемому избрали меру пресечения

У подозреваемого в убийстве Андрея Парубия не было сообщников в Украине.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас мы не увидели сообщников непосредственно в Украине. Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", - сказал Небытов.

Ранее Небытов сообщил, что приоритетной версией остается именно российский след убийства. "Это преступление не было спонтанным. Оно тщательно готовилось. Мы считаем, что это был не один месяц - подготовка, подхода и ухода преступника.", - отметил полицейский.

Читайте: Убийство Парубия: прокуратура переквалифицировала дело в отношении подозреваемого

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

 

Парубий Андрей (2075) убийство (6574) Небытов Андрей (171)
02.09.2025 20:37
Та ти що?!!! 😲 Зброю сам зробив, набої на мусорці знайшов, все сам! Та це є унікатьний дядько! Тоді дивно, як так швидко попався? 🤔
02.09.2025 20:32
02.09.2025 20:39
І у вбивці Фаріон теж не було спільників...
02.09.2025 20:25
зброя та набої звідки?
інфа за ціль, спосіб життя, маршрути?
з Марсу?
хіба слідство вже завершено?
пане прокурор, ваша думка?
02.09.2025 20:26
Ха, наша Нацполіція найкрутіша у світі! Вже все знає! Головне, що в Україні спільників не було, він Рембо-одинак. І які ж тупі все ж таки сценаристи...
02.09.2025 21:09
Мене вразило,, як він вже заявив, що хай його обміняють у рашу ! А раніше чому не прийшов з такою заявою? Требо було вбити? Не вірю, що він за сина мстився, як би було так, то пішов до ЗСУ.бо він ще не такий старий
02.09.2025 20:29
Щось мені здається, що та сина сама до кацапів перекинулась, або в полоні завербували. От крутиться таке у голові - і не вилітає.
02.09.2025 20:35
Он детей бросил давно
И алиментов не платил
Чувак такой левый - просто жесть!!!
Ему так много пообещали за этот спектакль!!!!!!
Обмен ему ,бл..
Пожизненное этой суке мало - если это он убил..
02.09.2025 20:48
все розіграно по нотам написаним в ОП.а взагалі цього актора в сізо можна заставити сказати правду що і як - ні то ліквідація всієї сімї ублюдка.бистро розколеться.
02.09.2025 20:30
Та ти що?!!! 😲 Зброю сам зробив, набої на мусорці знайшов, все сам! Та це є унікатьний дядько! Тоді дивно, як так швидко попався? 🤔
02.09.2025 20:32
Може просто не хочуть визнавати, що кацапські спець служби вільно діють навіть на Львівщині....
По-любому для нього схрон десь підготували та допомогли зі збором інформації.
02.09.2025 21:55
Справу за підслідністю після перекваліфікації на статтю 112 ККУ передали в СБУ.
Тому Нацполіція тепер вмила руки і може говорити будь-що.
02.09.2025 20:34
І що, навіть оперів з нацполу з оперативного супроводу прибрали, у т.ч. за ст.263 КК?
вони про таке тільки можуть помріяти, грали їх, грають та будуть грати аж до вироку в апеляції
02.09.2025 21:21
02.09.2025 20:37
02.09.2025 20:40
курва цей вбивця !!!!!

за спекуляцію смертю сина-Героя живцем закопати !!!!

це ж якою треба бути потворою без серця

.
02.09.2025 20:42
Пукалку фсб переслало через телеграм?
02.09.2025 20:38
а ось це повна брехня !!!!

бо всі знають, хто і де сидять спільники вбивці.

.
02.09.2025 20:38
02.09.2025 20:39
зебобіки обміняють, 200% гарантії. Там ще невідомо, хто зброю надав покидьку.
02.09.2025 21:47
Та нафейхуа він уже Рашці? Це ж не Медведчук.
02.09.2025 21:57
ні, саме цій потрібен. Бо його будуть показувати, як зразок безкарності від злочинів проти України, що буде надихати інших ********.
02.09.2025 21:59
Історія все правдивіше і правдивіше 🤣
02.09.2025 20:42
Не вірю жодному слову.
02.09.2025 20:42
Звісно бреше, бо не жив та не спілкувався з сином. Читайте вище
02.09.2025 20:52
в принципі - так! оп-а це не Україна, як і те, що там жодного українця нема.
02.09.2025 20:48
02.09.2025 20:48
Як не було? А ішак з дєрмаком!?
02.09.2025 21:11
Все дуже зручно, враховуючи, що улік та доказів нуль.

Вся справа тримається тілтки на "зізнанні" ПІДОЗРЮВАНОГО, який навіть на погляд звичайної людини немає зовні нічого спільного з людиною, яку зафіксувала камера спостереження.

Тобто, імовірніше за все, якийсь лівий дядько з якоїсь причини тупо бере провину на себе, представляючи абсолютно кринжовий мотив.

А відсутність спільників позбавляє від необхідності подальших пошуків та ризику, що "покази" підставних спільників можуть відрізнятися у деталях.
02.09.2025 21:17
Ви як завжди, щось вигадуєте щось мудре, яке не має нічого спільного з дійсністю
02.09.2025 21:52
на що натякаєте? Вава виріс у патріотичній сімʼї, дід у Сибіру в таборі був, наводив конституційний лад у кривому розі, майже хєрой
02.09.2025 21:21
Шито все білими нитками як в вбивстві Шеремета коли звинуватили невинних людей а діло Червінського ...
02.09.2025 21:41
І що тобі ясно, кацап? Ти як фенікс відроджуєшся кожен раз
02.09.2025 21:48
У кожного злочинця спільником є НАЦПОЛІЦІЯ, бо вона узурпувала конституційне право громадянина на самозахист. Вона забороняє мати і носити зброю для захисту. Бо краще мати пістолет у кишені, ніж поліцейського у телефоні. Поліція або сама вбиває, катує, ґвалтує людей або приїжджає на місце злочину помалювати крейдою. До речі, вбивцю Парубія затримали неозброєні цивільні громадяни і передали його поліції.
02.09.2025 21:45
Ну ось і всьо, для лохів сайдьот. Тепер неспільники швиденько обміняють виродка на якогось донецького бухаря і кінці зникнуть в болотах. Я не Ванга, але цей сценарій на полиці не залежиться, - патріотів ще багато. Далі буде.
02.09.2025 22:01
Вбивство знімала не стаціонарна камера відеоспостереження,а оператор котрий раптом вирішив знімати кур'єра глово або знав що там має пройти Андрій Парубій.Відео не випадкове,його знімали спільники вбивці.
02.09.2025 22:03
 
 