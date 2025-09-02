У убийцы Парубия не было сообщников в Украине, - Нацполиция

У подозреваемого в убийстве Андрея Парубия не было сообщников в Украине.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас мы не увидели сообщников непосредственно в Украине. Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", - сказал Небытов.

Ранее Небытов сообщил, что приоритетной версией остается именно российский след убийства. "Это преступление не было спонтанным. Оно тщательно готовилось. Мы считаем, что это был не один месяц - подготовка, подхода и ухода преступника.", - отметил полицейский.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.