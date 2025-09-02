У убийцы Парубия не было сообщников в Украине, - Нацполиция
У подозреваемого в убийстве Андрея Парубия не было сообщников в Украине.
Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сейчас мы не увидели сообщников непосредственно в Украине. Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", - сказал Небытов.
Ранее Небытов сообщил, что приоритетной версией остается именно российский след убийства. "Это преступление не было спонтанным. Оно тщательно готовилось. Мы считаем, что это был не один месяц - подготовка, подхода и ухода преступника.", - отметил полицейский.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
інфа за ціль, спосіб життя, маршрути?
з Марсу?
хіба слідство вже завершено?
пане прокурор, ваша думка?
И алиментов не платил
Чувак такой левый - просто жесть!!!
Ему так много пообещали за этот спектакль!!!!!!
Обмен ему ,бл..
Пожизненное этой суке мало - если это он убил..
По-любому для нього схрон десь підготували та допомогли зі збором інформації.
Тому Нацполіція тепер вмила руки і може говорити будь-що.
вони про таке тільки можуть помріяти, грали їх, грають та будуть грати аж до вироку в апеляції
за спекуляцію смертю сина-Героя живцем закопати !!!!
це ж якою треба бути потворою без серця
бо всі знають, хто і де сидять спільники вбивці.
Вся справа тримається тілтки на "зізнанні" ПІДОЗРЮВАНОГО, який навіть на погляд звичайної людини немає зовні нічого спільного з людиною, яку зафіксувала камера спостереження.
Тобто, імовірніше за все, якийсь лівий дядько з якоїсь причини тупо бере провину на себе, представляючи абсолютно кринжовий мотив.
А відсутність спільників позбавляє від необхідності подальших пошуків та ризику, що "покази" підставних спільників можуть відрізнятися у деталях.
У кожного злочинця спільником є НАЦПОЛІЦІЯ, бо вона узурпувала конституційне право громадянина на самозахист. Вона забороняє мати і носити зброю для захисту. Бо краще мати пістолет у кишені, ніж поліцейського у телефоні. Поліція або сама вбиває, катує, ґвалтує людей або приїжджає на місце злочину помалювати крейдою. До речі, вбивцю Парубія затримали неозброєні цивільні громадяни і передали його поліції.