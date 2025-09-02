Убийство Парубия: прокуратура переквалифицировала дело в отношении подозреваемого
В уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия изменено ранее сообщенное подозрение.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.
Учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области, по подследственности.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Сегодня ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве АндреяПарубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
то ще є претензії до Пороха із такою зРадонькою ?
щира подяка і шана Герою Андрію Парубію за все що він зробив для України за все своє життя і за Закон про Мову особливо !
.
.
А Парубію - не положена.
зелені зараз не зістрибнуть з надання держохорони ПП та Генералу
але якась мутна муть: сина вбили кацапи, а він вбиває головних ворогів кацапів, до того ж 27 років не спілкувався із сином та колишньою дружиною
ліва версія захисту, на мою думку - чітке виконання замовлення фсби за гроші, з огляду на тривалу підготовку та забезпечення
а версія щодо захисту тупа, бо вигадали її у фсбі
зовнішні чи внутрішні?
утім, "какая разніца" ?
тому, убиваючи пана Андрія, кацапи не тільки мстилися, а ще й наперед убезпечували себе від реальних Патріотів під час майбутніх виборів
сьогодні проїздом та галопом був в Уричі - дуже сумно та боляче, страшенна втрата для України, на мою думку, рівна втраті Вʼячеслава Чорновола
підтримую твою версію повністю, резонно та обгрунтовано
от тільки до чого дійде слідство та суд… на чому зупиняться…
Які ще докази про ідеологію нашого керівництва потрібні?
Давайте, давайте, розслідуйте всю підноготну життя кіллера! Хто такий, коли появився у Львові, хто його батьки, чим займались, і т.д. А також його світогляд... впевнений, що він ідеологічно прокасапський. Але розслідуйте!
Ті, котрі були призвані з росії і мали щастя закінчувати службу в Україні, із задоволенням тут і залишалися, бо нізащо не хотіли повертатися в свої російські "*****". Вище України котувалися тільки чорноморське та приазовське узбережжя росії та балтійські республіки. Їхні діти і онуки і складають зараз "ядро" п'ятих колон в Україні та країнах Балтії.
Насправді типовий наш дебіл. Не знає, що влада в Україні, це не Парубій і не Порошенко, зазомбований ненавистю до українців, хоче на росію. Таких, нажаль, у нас повно. Я б їм всім сірий паспорт негромадянина видав. Після іспитів, які вони 1000% провалять. Нащо нам такі громадяни?