Убийство Парубия: прокуратура переквалифицировала дело в отношении подозреваемого

В уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия изменено ранее сообщенное подозрение.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

Учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области, по подследственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын подозреваемого в убийстве Парубия служил в 93-й ОМБр и погиб под Бахмутом, - СМИ. ФОТО

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сегодня ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: 60 суток под стражей без права освобождения под залог

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве АндреяПарубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Также смотрите: Минута молчания на Майдане: в Киеве почтили память Андрея Парубия. ВИДЕО