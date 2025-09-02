РУС
Убийство Парубия: прокуратура переквалифицировала дело в отношении подозреваемого

Подозреваемому в убийстве Андрея Парубия переквалифицировали дело
Фото: Громадське

В уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия изменено ранее сообщенное подозрение.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

Учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области, по подследственности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сегодня ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве АндреяПарубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Парубий Андрей (2075) убийство (6574) подозрение (565) Офис Генпрокурора (2617)
Топ комментарии
+15
Чому всі без винятку прокацаплені виродки так ненавидять Парубія? За відповіддю я звернувся до свого прокацапленого приятеля. Він сам мені зателефонува і радісно повідомив по вбивство. На його думку Парубій змусив ВР будучи головою ВР прийняти мовний закон який відміняв закон Ківалова-Колісніченко і визнавав українську мову єдиною державною мовою в Україні. Протягом року 2018-2019 він 29 разів ставив цей закон на голосування і врешті закон було прийнято. З цього моменту, завдяки Парубію, кацапський суржик став маргінальним язиком етнічної меншини в Україні...
02.09.2025 17:54 Ответить
+9
вбив Парубія,міг вбити Порошенка. а ***** єрмака чи зєлю не додумався задвухсотити. це ж вони винуваті в смерті твого сина. справа *****, видумана з першої літери. зєля -незачот!
02.09.2025 18:06 Ответить
+8
протягом року !!! 29 разів ставив цей закон на голосування....

то ще є претензії до Пороха із такою зРадонькою ?

щира подяка і шана Герою Андрію Парубію за все що він зробив для України за все своє життя і за Закон про Мову особливо !

.
02.09.2025 18:26 Ответить
Вбивство .
02.09.2025 17:47 Ответить
умисне вбивство.
02.09.2025 18:11 Ответить
Скотланд-Ярд (офіційна назва - Metropolitan Police Service) є штаб-квартирою поліції Великого Лондона і однією з найвідоміших поліцейських служб у світі. Його можна порівняти з іншими великими поліцейськими установами, що відповідають за правопорядок у великих містах або на національному рівні.

Ось деякі аналоги Скотланд-Ярду в інших країнах:

США:

ФБР (Федеральне бюро розслідувань): Хоча ФБР має ширші повноваження, ніж Скотланд-Ярд, і працює на федеральному рівні, воно є одним з найвідоміших правоохоронних агентств у світі, що займається розслідуванням серйозних злочинів.

NYPD (Поліцейський департамент Нью-Йорка): Відповідає за правопорядок у місті Нью-Йорк, подібно до того, як Скотланд-Ярд відповідає за Лондон. Це одна з найбільших і найвідоміших муніципальних поліцейських служб у світі.

Франція:

Національна поліція (Police Nationale): Головний правоохоронний орган Франції, що відповідає за міста і великі населені пункти.

Німеччина:

Федеральна кримінальна поліція (Bundeskriminalamt, BKA): Відповідає за боротьбу з організованою злочинністю та тероризмом на національному рівні.

Японія:

Токійський департамент столичної поліції (Tokyo Metropolitan Police Department): Подібно до Скотланд-Ярду, це головна поліцейська служба, що відповідає за правопорядок у столиці.
02.09.2025 17:52 Ответить
Чому всі без винятку прокацаплені виродки так ненавидять Парубія? За відповіддю я звернувся до свого прокацапленого приятеля. Він сам мені зателефонува і радісно повідомив по вбивство. На його думку Парубій змусив ВР будучи головою ВР прийняти мовний закон який відміняв закон Ківалова-Колісніченко і визнавав українську мову єдиною державною мовою в Україні. Протягом року 2018-2019 він 29 разів ставив цей закон на голосування і врешті закон було прийнято. З цього моменту, завдяки Парубію, кацапський суржик став маргінальним язиком етнічної меншини в Україні...
02.09.2025 17:54 Ответить
протягом року !!! 29 разів ставив цей закон на голосування....

то ще є претензії до Пороха із такою зРадонькою ?

щира подяка і шана Герою Андрію Парубію за все що він зробив для України за все своє життя і за Закон про Мову особливо !

.
02.09.2025 18:26 Ответить
Кацапня за 70 років звикла бути гівном в **********, але "баріном по рождєнію" і "старшім братом" в усіх пострадянських республіках. *********** завжди керували іноземці - орда, потім німці. Далі єврейські комісари-марксісти, грузіни з мегрелами... Тепер керує якесь маргінальне миршаве ***** з пітерської підворітні... Єдиним реальним "досягненням" кацапні за всі роки совка є "русифікація окраін"...
02.09.2025 18:47 Ответить
То ви, пане, ще той лицемір, якщо приятелюєте з прокацапленими особами, одночасно вважаючи їх виродками.
02.09.2025 18:48 Ответить
Це єдина людина з якою я спілкуюсь кацапською ось уже 42 роки. У вас є приятель з яким ви підтримуєте стосунки 43 роки? Ви взагалі здатні зберігати стосунки і уникати конфронтації незважаючи на іншу точку зору? Для того щоб розуміти опонента потрібно його принаймні вислухати. Перевиховувати стару людину в мене немає жодних намірів. Взагалі не вірю в "перевиховання" і "педагогіку" стосовно всіх хто старше 10 років - під час війни вже пізно наставляти.
02.09.2025 19:07 Ответить
У його діях ще є державна зрада, тобто ст.111 КК України, бо вбив він пана Андрія на замовлення та на догоду кацапам
02.09.2025 17:57 Ответить
кацапам як зовнішнім, так і внутрішнім... державна зрада 100%

.
02.09.2025 18:27 Ответить
Вся ця історія з кілером вигадана від початку й до кінця як казав класик. А от де її вигадували це питання відповідь ми може дізнаємось після війни, але це не точно
02.09.2025 17:59 Ответить
Професіонала видає професіоналізм. Цей на аматора не схожий.
02.09.2025 18:13 Ответить
Якщо суд буде тягнутися роками і кіллера визнають неосудним , або обміняють у русні на якось полоненого чи навіть десяток, значить вигадана історія.
02.09.2025 18:19 Ответить
папір, на якому написаний цей сценарій вбивства тхне...відомою рибою по 8-мь.
02.09.2025 18:30 Ответить
Кцп ******#@ повісити мало...
02.09.2025 18:05 Ответить
вбив Парубія,міг вбити Порошенка. а ***** єрмака чи зєлю не додумався задвухсотити. це ж вони винуваті в смерті твого сина. справа *****, видумана з першої літери. зєля -незачот!
02.09.2025 18:06 Ответить
Кого кацапи йому замовили, того і вбив
02.09.2025 18:08 Ответить
кого зєля замовив-того і вбили
02.09.2025 18:10 Ответить
так це майже одне і теж саме, просто різні угрупування.
02.09.2025 18:18 Ответить
зєля в підпорядкуванні ***** та єрмаку
02.09.2025 18:22 Ответить
В Пороха він не міг так просто стріляти - бо Поррох з охороню УДО, йому положена довічно.
А Парубію - не положена.
02.09.2025 18:22 Ответить
за ПП він просто понти ганяв, як кацапи навчили, але добре, що сказав, бо це - реальна загроза та попередження за замахи на ПП
зелені зараз не зістрибнуть з надання держохорони ПП та Генералу
але якась мутна муть: сина вбили кацапи, а він вбиває головних ворогів кацапів, до того ж 27 років не спілкувався із сином та колишньою дружиною
ліва версія захисту, на мою думку - чітке виконання замовлення фсби за гроші, з огляду на тривалу підготовку та забезпечення
а версія щодо захисту тупа, бо вигадали її у фсбі
02.09.2025 18:26 Ответить
як кацапи навчили...

зовнішні чи внутрішні?
утім, "какая разніца" ?
02.09.2025 18:33 Ответить
усі кацапи однакові - внутрішні та зовнішні, вони усі є запеклими ворогами України
02.09.2025 18:36 Ответить
А ти ІНШУ версію не допускаєш? Наприклад, що у зв"язку з "возюканням" "блазенят" стосовно підготовки до виборів і одночасною втратою ними довіри електорату, їх опоненти ("Європейська солідарність", та нші), почали формування передвиборчої платформи. А Парубій був одним з впливових політиків опозиції. І "прибрали" його саме "блазенята" - бо він для них становив загрозу... Хоча могли і зробить це "непрямо" - просто "не помічать" діяльності кацапської агентури навкруг нього... (До речі, саме так був убитий Столипін... Поліція просто "не помічала", що навкруги нього вовтузяться "революціонери". А в день убивства від Столипіна охорону взагалі прибрали. І Богров зробив свою справу).
02.09.2025 18:57 Ответить
усі кацапи - зовнішні та внутрішні, люто ненавиділи та до всрачки боялися пана Андрія, і було за дійсно за що
тому, убиваючи пана Андрія, кацапи не тільки мстилися, а ще й наперед убезпечували себе від реальних Патріотів під час майбутніх виборів
сьогодні проїздом та галопом був в Уричі - дуже сумно та боляче, страшенна втрата для України, на мою думку, рівна втраті Вʼячеслава Чорновола
підтримую твою версію повністю, резонно та обгрунтовано
от тільки до чого дійде слідство та суд… на чому зупиняться…
02.09.2025 19:04 Ответить
можливо. Можу повірити, що Малюк "не помітив". Але все ж таки - то касап.
02.09.2025 19:10 Ответить
А замовили йому вбити не просто відомого українського високопосадовця, нехай і колишнього, а шоб той неодмінно був ворогом росії.
02.09.2025 18:44 Ответить
в зєлю то за що? що він поганого зробив руським?
02.09.2025 18:15 Ответить
А не путлер виноват? Или в методичке об этом ничего не прописано?
02.09.2025 19:09 Ответить
боря я не розумію твого підерського діалекту. можеш англійською писати якщо не знаєш української.
02.09.2025 19:11 Ответить
ТЕРОРИЗМ. ,смерть рашистам.
02.09.2025 18:13 Ответить
Схоже на правду. Це або хворий на голову або ідейний каZZaп, що в принципі одне і те ж. Йому наше діюче керівництво не цікаве, а от Пєтю він теж застрелив би.
Які ще докази про ідеологію нашого керівництва потрібні?
02.09.2025 18:14 Ответить
ідейний касап. Так, справді. Йолго і вербувати не потрібно було - тільки пообіцяти, що обміняють в разі чого.
02.09.2025 18:23 Ответить
Завербований фсбою за великі гроші, версії за лінію захисту йому вигадала фсба
02.09.2025 18:31 Ответить
ну, гроші для таких ідейних - не остання справа. Як мінімум - друга, після стенань під гранчак "какую страну просралі"
02.09.2025 18:41 Ответить
Реванш антимайдану..... І дураку зрозуміло..... Татаровсько - єрмаківскі вуха тут за версту видно...😡😡😡😡😡
02.09.2025 18:19 Ответить
Журналісти!
Давайте, давайте, розслідуйте всю підноготну життя кіллера! Хто такий, коли появився у Львові, хто його батьки, чим займались, і т.д. А також його світогляд... впевнений, що він ідеологічно прокасапський. Але розслідуйте!
02.09.2025 18:25 Ответить
Нормальна пропозиція. Хтось написав, що у Львів після Другої світової навезли псковських кацапів
02.09.2025 18:28 Ответить
не тільки псковських, а й всіх, і навіть сибірських енкаведешників. Чомусь досі думаю, що його коріння тягнеться з тих часів і тої тайги. Я можу бути неправий... Але я бажаю знати. Нехай журики постараються.
02.09.2025 18:44 Ответить
Наприкінці 60-х - початку 70-х з радармії масово звільнялись офіцери, які були призвані до війська в останні роки wwii, і які по закінчені тої війни пішли до військових училищ, бо там принаймі годували і одягали.
Ті, котрі були призвані з росії і мали щастя закінчувати службу в Україні, із задоволенням тут і залишалися, бо нізащо не хотіли повертатися в свої російські "*****". Вище України котувалися тільки чорноморське та приазовське узбережжя росії та балтійські республіки. Їхні діти і онуки і складають зараз "ядро" п'ятих колон в Україні та країнах Балтії.
02.09.2025 19:01 Ответить
https://www.facebook.com/suprunrodion?comment_id=Y29tbWVudDoxMjA2NjU1OTI4MTYzMjQ5XzE1MzA3NDY0NjExNDE5MTc%3D&__cft__[0]=AZUwyphd7p5EbHDIhcYfia9cIR8WlYcILVt-p2fN1SqVsEVmCK1f9uLIH0xDcp6Qfjv6hHMBJXvWQg4PtZ2eYo266YR7nWV0kg3DBJkY71ijjNlaxQqD6rtWgvBSxUQi-6AUkv5tR1EsVip9ZYCTSYVobK4LzYMjOcRd0N3cqaJj-5CkVc8-GX7faAqTMitR7Gw&__tn__=R-R Родион Супрун

Насправді типовий наш дебіл. Не знає, що влада в Україні, це не Парубій і не Порошенко, зазомбований ненавистю до українців, хоче на росію. Таких, нажаль, у нас повно. Я б їм всім сірий паспорт негромадянина видав. Після іспитів, які вони 1000% провалять. Нащо нам такі громадяни?
02.09.2025 18:35 Ответить
З двух слів зрозуміло, що то є вербований го..дон, котрому написали легенду і завірили що обміняють... Він ще нічого не розповів, потрібно розмотувати гниду...
02.09.2025 18:45 Ответить
Шкода, що наші цяцькаються з такими. Він веде себе нахабно. Треба приймати міри воєнного часу, щоб іншим гнидам був приклад.
02.09.2025 18:54 Ответить
 
 