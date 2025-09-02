Убивство Парубія: прокуратура перекваліфікувала справу щодо підозрюваного
У кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.
З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області, за підслідністю.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Сьогодні йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивствіАндрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось деякі аналоги Скотланд-Ярду в інших країнах:
США:
ФБР (Федеральне бюро розслідувань): Хоча ФБР має ширші повноваження, ніж Скотланд-Ярд, і працює на федеральному рівні, воно є одним з найвідоміших правоохоронних агентств у світі, що займається розслідуванням серйозних злочинів.
NYPD (Поліцейський департамент Нью-Йорка): Відповідає за правопорядок у місті Нью-Йорк, подібно до того, як Скотланд-Ярд відповідає за Лондон. Це одна з найбільших і найвідоміших муніципальних поліцейських служб у світі.
Франція:
Національна поліція (Police Nationale): Головний правоохоронний орган Франції, що відповідає за міста і великі населені пункти.
Німеччина:
Федеральна кримінальна поліція (Bundeskriminalamt, BKA): Відповідає за боротьбу з організованою злочинністю та тероризмом на національному рівні.
Японія:
Токійський департамент столичної поліції (Tokyo Metropolitan Police Department): Подібно до Скотланд-Ярду, це головна поліцейська служба, що відповідає за правопорядок у столиці.
Які ще докази про ідеологію нашого керівництва потрібні?