Убивство Парубія: прокуратура перекваліфікувала справу щодо підозрюваного

Підозрюваному в убивстві Андрія Парубія перекваліфікували справу
Фото: Громадське

У кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області, за підслідністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Син підозрюваного у вбивстві Парубія служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Сьогодні йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: 60 діб під вартою без застави

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивствіАндрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Також дивіться: Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО

Чому всі без винятку прокацаплені виродки так ненавидять Парубія? За відповіддю я звернувся до свого прокацапленого приятеля. Він сам мені зателефонува і радісно повідомив по вбивство. На його думку Парубій змусив ВР будучи головою ВР прийняти мовний закон який відміняв закон Ківалова-Колісніченко і визнавав українську мову єдиною державною мовою в Україні. Протягом року 2018-2019 він 29 разів ставив цей закон на голосування і врешті закон було прийнято. З цього моменту, завдяки Парубію, кацапський суржик став маргінальним язиком етнічної меншини в Україні...
02.09.2025 17:54 Відповісти
Вся ця історія з кілером вигадана від початку й до кінця як казав класик. А от де її вигадували це питання відповідь ми може дізнаємось після війни, але це не точно
02.09.2025 17:59 Відповісти
вбив Парубія,міг вбити Порошенка. а ***** єрмака чи зєлю не додумався задвухсотити. це ж вони винуваті в смерті твого сина. справа *****, видумана з першої літери. зєля -незачот!
02.09.2025 18:06 Відповісти
Вбивство .
02.09.2025 17:47 Відповісти
умисне вбивство.
02.09.2025 18:11 Відповісти
Чому всі без винятку прокацаплені виродки так ненавидять Парубія? За відповіддю я звернувся до свого прокацапленого приятеля. Він сам мені зателефонува і радісно повідомив по вбивство. На його думку Парубій змусив ВР будучи головою ВР прийняти мовний закон який відміняв закон Ківалова-Колісніченко і визнавав українську мову єдиною державною мовою в Україні. Протягом року 2018-2019 він 29 разів ставив цей закон на голосування і врешті закон було прийнято. З цього моменту, завдяки Парубію, кацапський суржик став маргінальним язиком етнічної меншини в Україні...
02.09.2025 17:54 Відповісти
У його діях ще є державна зрада, тобто ст.111 КК України, бо вбив він пана Андрія на замовлення та на догоду кацапам
02.09.2025 17:57 Відповісти
Вся ця історія з кілером вигадана від початку й до кінця як казав класик. А от де її вигадували це питання відповідь ми може дізнаємось після війни, але це не точно
02.09.2025 17:59 Відповісти
Професіонала видає професіоналізм. Цей на аматора не схожий.
02.09.2025 18:13 Відповісти
Кцп ******#@ повісити мало...
02.09.2025 18:05 Відповісти
вбив Парубія,міг вбити Порошенка. а ***** єрмака чи зєлю не додумався задвухсотити. це ж вони винуваті в смерті твого сина. справа *****, видумана з першої літери. зєля -незачот!
02.09.2025 18:06 Відповісти
Кого кацапи йому замовили, того і вбив
02.09.2025 18:08 Відповісти
кого зєля замовив-того і вбили
02.09.2025 18:10 Відповісти
в зєлю то за що? що він поганого зробив руським?
02.09.2025 18:15 Відповісти
ТЕРОРИЗМ. ,смерть рашистам.
02.09.2025 18:13 Відповісти
Схоже на правду. Це або хворий на голову або ідейний каZZaп, що в принципі одне і те ж. Йому наше діюче керівництво не цікаве, а от Пєтю він теж застрелив би.
Які ще докази про ідеологію нашого керівництва потрібні?
02.09.2025 18:14 Відповісти
 
 