УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
2 316 22

Масштабна атака РФ: найскладніша ситуація у Києві та 5 областях, діють аварійні відключення, - "Укренерго"

електроенергія,леп

Внаслідок масованої атаки ворога запроваджені аварійні відключення у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Ведуться відновлювальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", - зазначили у компанії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Через наслідки попередніх ворожих обстрілів - на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відновлення водопостачання в Києві та на Кіровоградщині планується до кінця доби, - Свириденко

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Автор: 

Київ (20269) Укренерго (2763) відключення світла (1132)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
10.10.2025 13:05 Відповісти
+5
Ефективні менеджери в дії.
Перші обстріли і енергосистема в дупі.

Голосуйте за Зеленського!!!
Дайте йому ще 6 років, він навчиться!!!
показати весь коментар
10.10.2025 13:09 Відповісти
+4
показати весь коментар
10.10.2025 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.10.2025 13:05 Відповісти
це шоб плювати чи бички гасити?
показати весь коментар
10.10.2025 13:06 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 13:07 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 13:12 Відповісти
добре, що на реакцію, а не на ерекцію
показати весь коментар
10.10.2025 13:22 Відповісти
а де ж Патріоти з Німеччини Ізраїлю і тп
показати весь коментар
10.10.2025 13:40 Відповісти
ти знаєш не смішно без електрики
показати весь коментар
10.10.2025 13:39 Відповісти
Без електрики то *****, от без газу буде жопа. У мене опалення на газу наприклад
показати весь коментар
10.10.2025 13:47 Відповісти
А якщо опалення на електриці, то просто жопа не у вас буде?
показати весь коментар
10.10.2025 13:49 Відповісти
Ну кожному своя рубаха ближче. Так чи інакше % опалення на електриці в рази менший за центральне опалення та автономок на газу. Хоча я можу й помилятись
показати весь коментар
10.10.2025 13:53 Відповісти
У приватному секторі можна гратися в будь яке опалення незважаючи на вже установлене. А ось в квартирах це дійсно срака. Хоч пам'ятаю Крим 90-х років, де я жив до окупації, там в багатоквартирних будинках деякі мешканці навіть ставили буржуйки з виводом труби через вікно. Бо, наприклад, наша котельна була виведена з експлуатації, газ в квартирах виключили через руйнацію дворового газгольдера. Люди почали заносити в помешканя балони. Стара будинкова електрика не витримувала навантажень різноманітними обігрівачами та перегорала щотижня. Інколи доводилось гріти дитині їжу розпаленими газетами в старому металевому тазіку.
показати весь коментар
10.10.2025 14:06 Відповісти
fuf мені вже зараз близько до жопи
68 років хєр знає скіки раз оперований і опромінений треба щоб було хоч 21 С інакше капут
підігрівався тепловєнтілятором а зараз чим зеленим х єм
показати весь коментар
10.10.2025 13:50 Відповісти
Ефективні менеджери в дії.
Перші обстріли і енергосистема в дупі.

Голосуйте за Зеленського!!!
Дайте йому ще 6 років, він навчиться!!!
показати весь коментар
10.10.2025 13:09 Відповісти
В мацкві світло є?
показати весь коментар
10.10.2025 13:11 Відповісти
не знаю что там найсклад.в кийові,на святош.свет не пропадал,воду сделали в 9.20,на академе и вода не пропадала,ну такое...а волать и причитать як все погано и яки мы маладці єто чисто наша фишка
показати весь коментар
10.10.2025 13:19 Відповісти
Якщо ви не володієте ситуацією - то не треба і писати
показати весь коментар
10.10.2025 13:29 Відповісти
я так зроумів тепер зеленський винний
показати весь коментар
10.10.2025 13:20 Відповісти
Что ви, что ви!? Бубачканіучомнівінават.
Ніколи.
показати весь коментар
10.10.2025 14:12 Відповісти
Сподіваюся, що дороги які побудували до 2022 року не страждають?
показати весь коментар
10.10.2025 13:37 Відповісти
вопще странно срано чому вже за 4 роки війни головні генеруючі агрегати не обрешетили в клітку рельсами і швеллерами для цього дозволу трампа не треба
зрадників повно на самому верху
показати весь коментар
10.10.2025 13:42 Відповісти
а зрозумів! все пішло на острів на Оболоні і на достройку АЕС ну а то що зараз те що є не прикрите то таке
показати весь коментар
10.10.2025 13:43 Відповісти
А ще не зарили на 10 метрів під землю та не залили бетоном. Ви розумієте, що все проектувалося не для умов тотальної війни? Потрібно спрямовувати зусилля на закінчення війни, і не на умовах *****, а не на зариття всього життя під землю. Закриємо швелером- пропалюватимуть кумулятивом. Заллємо бетоном-запускатимуть супер ФАБи. Зариємось під землю-знищать вакуумною бомбою.
показати весь коментар
10.10.2025 13:57 Відповісти
 
 