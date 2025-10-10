Масштабна атака РФ: найскладніша ситуація у Києві та 5 областях, діють аварійні відключення, - "Укренерго"

Внаслідок масованої атаки ворога запроваджені аварійні відключення у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Ведуться відновлювальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", - зазначили у компанії.

Через наслідки попередніх ворожих обстрілів - на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.