2 152 22

Масштабная атака РФ: самая сложная ситуация - в Киеве и 5 областях, действуют аварийные отключения, - "Укренерго"

В результате массированной атаки врага введены аварийные отключения в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Ведутся восстановительные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укренерго".

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях, введены аварийные отключения", - отметили в компании.

Из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов - на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак.

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Киев (26212) Укрэнерго (670) отключение света (448)
+10
10.10.2025 13:05
+5
Ефективні менеджери в дії.
Перші обстріли і енергосистема в дупі.

Голосуйте за Зеленського!!!
Дайте йому ще 6 років, він навчиться!!!
10.10.2025 13:09
+4
10.10.2025 13:12
10.10.2025 13:05
це шоб плювати чи бички гасити?
10.10.2025 13:06
10.10.2025 13:07
10.10.2025 13:12
добре, що на реакцію, а не на ерекцію
10.10.2025 13:22
а де ж Патріоти з Німеччини Ізраїлю і тп
10.10.2025 13:40
ти знаєш не смішно без електрики
10.10.2025 13:39
Без електрики то *****, от без газу буде жопа. У мене опалення на газу наприклад
10.10.2025 13:47
А якщо опалення на електриці, то просто жопа не у вас буде?
10.10.2025 13:49
Ну кожному своя рубаха ближче. Так чи інакше % опалення на електриці в рази менший за центральне опалення та автономок на газу. Хоча я можу й помилятись
10.10.2025 13:53
У приватному секторі можна гратися в будь яке опалення незважаючи на вже установлене. А ось в квартирах це дійсно срака. Хоч пам'ятаю Крим 90-х років, де я жив до окупації, там в багатоквартирних будинках деякі мешканці навіть ставили буржуйки з виводом труби через вікно. Бо, наприклад, наша котельна була виведена з експлуатації, газ в квартирах виключили через руйнацію дворового газгольдера. Люди почали заносити в помешканя балони. Стара будинкова електрика не витримувала навантажень різноманітними обігрівачами та перегорала щотижня. Інколи доводилось гріти дитині їжу розпаленими газетами в старому металевому тазіку.
10.10.2025 14:06
fuf мені вже зараз близько до жопи
68 років хєр знає скіки раз оперований і опромінений треба щоб було хоч 21 С інакше капут
підігрівався тепловєнтілятором а зараз чим зеленим х єм
10.10.2025 13:50
В мацкві світло є?
10.10.2025 13:11
не знаю что там найсклад.в кийові,на святош.свет не пропадал,воду сделали в 9.20,на академе и вода не пропадала,ну такое...а волать и причитать як все погано и яки мы маладці єто чисто наша фишка
10.10.2025 13:19
Якщо ви не володієте ситуацією - то не треба і писати
10.10.2025 13:29
я так зроумів тепер зеленський винний
10.10.2025 13:20
Что ви, что ви!? Бубачканіучомнівінават.
Ніколи.
10.10.2025 14:12
Сподіваюся, що дороги які побудували до 2022 року не страждають?
10.10.2025 13:37
вопще странно срано чому вже за 4 роки війни головні генеруючі агрегати не обрешетили в клітку рельсами і швеллерами для цього дозволу трампа не треба
зрадників повно на самому верху
10.10.2025 13:42
а зрозумів! все пішло на острів на Оболоні і на достройку АЕС ну а то що зараз те що є не прикрите то таке
10.10.2025 13:43
А ще не зарили на 10 метрів під землю та не залили бетоном. Ви розумієте, що все проектувалося не для умов тотальної війни? Потрібно спрямовувати зусилля на закінчення війни, і не на умовах *****, а не на зариття всього життя під землю. Закриємо швелером- пропалюватимуть кумулятивом. Заллємо бетоном-запускатимуть супер ФАБи. Зариємось під землю-знищать вакуумною бомбою.
10.10.2025 13:57
 
 