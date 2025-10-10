Масштабная атака РФ: самая сложная ситуация - в Киеве и 5 областях, действуют аварийные отключения, - "Укренерго"
В результате массированной атаки врага введены аварийные отключения в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Ведутся восстановительные работы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укренерго".
"Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях, введены аварийные отключения", - отметили в компании.
Из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов - на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак.
Массированный обстрел 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
