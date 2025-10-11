УКР
Аварійні відключення світла скасовані у Дніпропетровській та Запорізькій областях

світло

Пізно ввечері 10 жовтня аварійні відключення електроенергії були скасовані у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляють ДТЕК та "Запоріжжяобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано. Наразі всі родини зі світлом. Працюємо над точковими заявками", - повідомили у ДТЕК.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" о 22:54 графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", - повідомили в "Запоріжжяобленерго".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Читайте також: Енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після обстрілу РФ

Автор: 

Запорізька область (4171) електроенергія (6413) Дніпропетровська область (4341)
Черговий киздеж від ***********! Зайдіть та почитайте коментарі дніпрян.
https://t.me/ddnepr_vse/13994 Дніпро Аварійка

https://t.me/dnepr_operativ/94959 Дніпро Оперативний 🇺🇦| Війна
показати весь коментар
11.10.2025 02:00 Відповісти
 
 