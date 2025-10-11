Аварійні відключення світла скасовані у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Пізно ввечері 10 жовтня аварійні відключення електроенергії були скасовані у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляють ДТЕК та "Запоріжжяобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано. Наразі всі родини зі світлом. Працюємо над точковими заявками", - повідомили у ДТЕК.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" о 22:54 графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", - повідомили в "Запоріжжяобленерго".

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

