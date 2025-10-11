РУС
Аварийные отключения света отменены в Днепропетровской и Запорожской областях

Поздно вечером 10 октября аварийные отключения электроэнергии были отменены в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщают ДТЭК и "Запорожьеоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены. Сейчас все семьи со светом. Работаем над точечными заявками", - сообщили в ДТЭК.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в 22:54 графики аварийных отключений по Запорожской области отменены", - сообщили в "Запорожьеоблэнерго".

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Черговий киздеж від ***********! Зайдіть та почитайте коментарі дніпрян.
https://t.me/ddnepr_vse/13994 Дніпро Аварійка

https://t.me/dnepr_operativ/94959 Дніпро Оперативний 🇺🇦| Війна
11.10.2025 02:00 Ответить
Ото хоч я із Сирця, але у Дніпрі було мені може найкращі роки. В СА дмб86 Пашена Балка, а пужне ліотчіком з ЮжмашАвіа, дай їм Боже, і Рейнфорд Боря Міша Єлла лехаім.
11.10.2025 05:38 Ответить
 
 