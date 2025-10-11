Аварийные отключения света отменены в Днепропетровской и Запорожской областях
Поздно вечером 10 октября аварийные отключения электроэнергии были отменены в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщают ДТЭК и "Запорожьеоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены. Сейчас все семьи со светом. Работаем над точечными заявками", - сообщили в ДТЭК.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в 22:54 графики аварийных отключений по Запорожской области отменены", - сообщили в "Запорожьеоблэнерго".
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
