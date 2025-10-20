"Буде блекаут. Важливо боротися зі стресами - допомагають дихальні вправи", - радник ОП Милованов

Позаштатний радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що цьогоріч в Україні будуть блекаути та "вже є".

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як готуватись? Перш за все, ментально, психологічно. Треба готувати свою нервову систему. Звісно, генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, звʼязок, план А, план Б тощо - критично важливо. Але це всі вже проходили. І знають що робити. Прямо по списку. У одного свій. А ось що дійсно буде складно - це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік і бомбардування міст і сіл посилюється. Тому треба готуватись психологічно", - зазначив Милованов.

За його словами, варто пам'ятати, що причина - Путін та Росія, а не хтось інший.

Що радить Милованов?

"Починати треба не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів і мозок отримує сигнал, що все під контролем. Для мене це не працює. Для мене працює моя дружина поруч і час поспати після обстрілів, а інколи просто погуляти по вулиці. Для кожного буде щось своє. Але керувати своїм психічним станом можна, і тренувати його теж можна", - пояснив радник ОП.

Також він заявив про необхідність фізичної активності, щоб знизити рівень стресу.

"І все ж таки не забувайте про прості речі: заряджені павербанки, ліхтарики, запас води, аптечку, теплий одяг, свічки. У мене все це є. Це база, яка дає мені відчуття контролю. Може хоч і десь обманне, але посилює мій спокій. росія хоче, щоб ми виснажилися і пересварилися, впали в апатію й здалися. Давайте цього не робити. Менше сваритись. Менше звинувачувати. Більше діяти і підтримувати. Більше прощати. Бути сильними і готовими", - підсумував він.

Відключення світла

Нагадаємо, У ніч на 10 жовтня російські війська здійснили масовано атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Пізніше через складну ситуацію в енергосистемі у низці областей запровадили аварійні відключення світла.

За даними Міненерго, Росія восени 2025 року змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу системи передачі та маневрену генерацію в окремих регіонах.

