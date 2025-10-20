УКР
"Буде блекаут. Важливо боротися зі стресами - допомагають дихальні вправи", - радник ОП Милованов

Милованов заявив про блекаут в Україні та дав поради

Позаштатний радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що цьогоріч в Україні будуть блекаути та "вже є".

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як готуватись? Перш за все, ментально, психологічно. Треба готувати свою нервову систему. Звісно, генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, звʼязок, план А, план Б тощо - критично важливо. Але це всі вже проходили. І знають що робити. Прямо по списку. У одного свій. А ось що дійсно буде складно - це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік і бомбардування міст і сіл посилюється. Тому треба готуватись психологічно", - зазначив Милованов.

За його словами, варто пам'ятати, що причина - Путін та Росія, а не хтось інший.

Читайте: Попит на зарядні станції і павербанки після обстрілів підскочив у 7-8 разів

Що радить Милованов?

"Починати треба не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів і мозок отримує сигнал, що все під контролем. Для мене це не працює. Для мене працює моя дружина поруч і час поспати після обстрілів, а інколи просто погуляти по вулиці. Для кожного буде щось своє. Але керувати своїм психічним станом можна, і тренувати його теж можна", - пояснив радник ОП.

Також він заявив про необхідність фізичної активності, щоб знизити рівень стресу.

"І все ж таки не забувайте про прості речі: заряджені павербанки, ліхтарики, запас води, аптечку, теплий одяг, свічки. У мене все це є. Це база, яка дає мені відчуття контролю. Може хоч і десь обманне, але посилює мій спокій. росія хоче, щоб ми виснажилися і пересварилися, впали в апатію й здалися. Давайте цього не робити. Менше сваритись. Менше звинувачувати. Більше діяти і підтримувати. Більше прощати. Бути сильними і готовими", - підсумував він.

Також читайте: Чернігівщина знову частково без світла після нових атак РФ, – "Укренерго"

Милованов заявив про блекаут в Україні та дав поради

Відключення світла

Нагадаємо, У ніч на 10 жовтня російські війська здійснили масовано атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Пізніше через складну ситуацію в енергосистемі у низці областей запровадили аварійні відключення світла.

За даними Міненерго, Росія восени 2025 року змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу системи передачі та маневрену генерацію в окремих регіонах.

Президент Зеленський заявив, Україну очікують проблеми з електрикою через атаки РФ

Читайте: "Укренерго" вперше з лютого ввело обмеження для промисловості протягом всього дня

Автор: 

+47
Це вже якийсь цинізм вищого гатунку. Це напевно тільки в вищих школах економії можна опанувати. Коли на вас летять герані дихайте і все буде ок. Це прекрасно.
20.10.2025 14:22 Відповісти
+43
Офіс зібрав всіх головних ідіотів країни навколо себе. Скоро з'являться шамани та розіп'яті орли як у Януковича. А працювати не пробували, щоб не було блекаута? Вам же платять гроші не за тупі заяви а за роботу по підтриманню інфраструктури країни в працездатному стані! Якщо ви вже заявляється що у вас нічого не вийде, то навіщо ви там потрібні? Звільніть місце для тих хто зможе уникнути блекаутів!
20.10.2025 14:27 Відповісти
+33
Далбайоб
20.10.2025 14:23 Відповісти
Де понаходили? Що обрали!
Привів з собою зєленський на виборах 2019.
Що незрозуміло?!
20.10.2025 17:48 Відповісти
падла ты без света сидел или сидишь?
20.10.2025 14:49 Відповісти
не треба мене дурить, я ще не п'яний , горілка краща від стресу
показати весь коментар
Цитати "великих менеджерів":
"якщо немає чим заплатити комуналку, треба продати собаку"
"бізнес треба щипати потроху, як гусака, щоб непомітно"
20.10.2025 14:50 Відповісти
Одна така краля колись ляпнула, що «Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!» Може , час зеленій ******* нагадати про її фінал?
показати весь коментар
ну і в чому був не правий коломойша? дибіл
показати весь коментар
Це вже дно?
показати весь коментар
Секс спасає від стресу.
показати весь коментар
Секс - це щось недосяжне як зорі на небі.
показати весь коментар
Дебілоїд. Допомагають дії, які потрібно було виконати вже давно.
Зважаючи, що Шапітолію на людей насрати, коли виборів нема, то треба самим думати про себе.

ДБЖ, соняшні панелі, туристичні газові плитки, павербанки, ліхтарі, гирлянди, запас консервів, запас води.

Все для того, щоб можна було вижити вез, води, електрики газу, хоча б тиждень, який піде на рнмонт або прийняття рішення про виїзд в іншу локацію.

Але зєбіли можуть замість цього робити дихальні вправи. 😁 Я тільки за.
20.10.2025 15:00 Відповісти
А якщо нема грошей?
показати весь коментар
Заробляти, займати, просити допомоги. Зробити хоча б те, на що вистачає грошей та можливостей.
Павербанки, плитки, запаси довготривалої їжи та води багато грошей не потребують.

Але можна жалітися та займатися дихальними вправами. А потім готувати на багатті у дворі і серити у пакети.
20.10.2025 15:22 Відповісти
Якщо зникне електрика, то ви з будь-якими грошима, живучи в квартирі, будете срать в пакети) Тут павербанк і плитка не поможуть. Але тоді й їсти треба поменше - шоб срать з більшими інтервалами.
показати весь коментар
Якщо займатися дихальними вправами, то так.

У мене, як мінімум, повна автономність на дві доби. Часткова на пару тижднів. Потім треба виїзджати. Але повна безперервна дупа у Києві малоімовірна.

Може тому мені дихальні вправи ні до чого - я робив все, що міг, окрім виїзду за кордон.
показати весь коментар
Заробляти нема можливості. Займати ні в кого. Ніхто жебраку не дасть, знаючи що він не поверне.
Павербанки, плитки, запаси довготривалої їжи та води потребують фанстастичних (для мене грошей). Це - нереально.
показати весь коментар
Вти жебрака? Безхатченко? Риїтесь по смітникам?
показати весь коментар
Yes, Вти жебрака.

Нащо хата коли її нема чим оплачувати. Не риюсь. Побираюсь по людях та церквах. Жебракую, коротше.
показати весь коментар
Я в курсі шо тільки жебраки не роблять опечаток.
З планшетом та екофло Дельта 2 на возике жебракуєтє?
показати весь коментар
Так. Я маю дві вищі освіти (не куплені). Тому робити опечатки було б соромно.
Що таке планшет знаю. Не маю такого. Що таке "екофло Дельта 2" - не знаю.
Маю подарований смартфон. Рахунок на якому мені поповнює церква (протестантська), у якій я підробляю.
Що Вас ще цікавить?
показати весь коментар
ОГО! Аж ДВІ!
Цикавить чому ви жебрак як шо такий розумний?
До речи, коли доживете до мого віку, як шо доживете, то особисто ви не тільки будите опечатки та помилки робити, а ще і серити собі у штані при хотьбі. І два диплома о двух вищіх освітах не допоможуть.
показати весь коментар
"Цикавить чому ви жебрак як шо такий розумний?"
Відповідь відома. Тобі так точно відома. Зольдат.
"коли доживете до мого віку" - навряд.
20.10.2025 17:16 Відповісти
Ні, не відома. Поясніть.
показати весь коментар
Я так скажу: якщо я відповім - забанять. А мені це (бани) вже набридло.
показати весь коментар
Нажаль, пенсам все це недосяжне.
показати весь коментар
Багатії це не зрозуміють. Для них всі бідняки - це ледарі та дебіли.
показати весь коментар
Може 21.04.2019 постіше було в іншій графі поставити хрестик в бюлетні?
показати весь коментар
Син Кашпіровського. Махає гарно
показати весь коментар
Засуньте Міловановій швабру в дупу, і нехай робить дихальні вправи.
Правильно Хмара про них говорив : «вони прийшли зруйнувати Україну, а потім виїхати жити за кордон.»
показати весь коментар
Вони вже давно виїхали, і Україна для них - тільки територія, де можна ще бабла наскирдувати. І якщо ще дехто фізично буває на території України, то це, як вимушена командировка. Їх дружини, їх ********, їхні *****, їхні собачки - усі вже давно у благополучних безпечних краях.
показати весь коментар
Беруть приклад с зєленського!
З його "країни мрій" здриснули навіть його батьки,не тільки діти.
показати весь коментар
Буде блекаут. Важливо боротися зі стресами - допомагають дихальні вправи у вигляді мотузки на каштанах для винних.
показати весь коментар
Шо ЗЕБіл,що ДЕбіл.Дебіл він і в Африці дебіл.Такі ідіоти правили нами і продовжують правити.
показати весь коментар
Ссяння у вічі українців посилюється.Норм.Теж треба так відкрито зневажати бовдурів що його до влади поивели!
показати весь коментар
"Хороших" радників назбирав собі найвеличніший лідер **********, Арестович та цей імбіцил.
показати весь коментар
Не бреши, Зеленський сказав блекауту в цьому році не буде!
показати весь коментар
Он над нами издевался... Ну сумасшедший - что возьмёшь!
показати весь коментар
Правду Степан Хмара говорив у верховній зраді, що це ліквідатори України, які прийшли знищити її.
показати весь коментар
от вони степана й знищили - пару капель і онко в три щета.
показати весь коментар
що не кацап - то купа гною вонючого.
показати весь коментар
Це Безвугла рветься до комітету?!
показати весь коментар
А ВОДКА?!
показати весь коментар
Фєєрічнскій довбограй
показати весь коментар
Вам, мерзотам зеленим дегенератним, вже час перекривати кисень.
показати весь коментар
Чому він працює простим радником? Людина не на своєму місті. Його місце - глава Офісу Президента. Тоді в Україні буде спокій та благоденствіє.
показати весь коментар
Студенти продемонстрували, що глава ОПи не поступається Милованову у розвитку
показати весь коментар
це той що називав себе =я дебіл Така собі соросятна рожа
показати весь коментар
Га.дони, пі.ари, недоумкі, олігофрени що ще можна сказати про зеленнсського та його партію із менеджерами і всякими пройдисвітамм
показати весь коментар
Що обрали 73% на "день дурня України"!
показати весь коментар
для народа Украины ты и все зеленое шобло это один сплошной стресс. Лучшим успокоительным будет когда ваша некомпетентная, коррумпированная свора передаст власть адекватынм людям которые знают что делать. А лучше чтобы вас всех подвесили на Майдане за яйца, уверяю вас, всем сразу полегчает и блекауты будут не так страшны
показати весь коментар
Всё настолько запущено, что думающий и адекватный человек вряд ли возьмётся разгребать зелёное дерьмо.
показати весь коментар
мИлованов-ГНИДА
показати весь коментар
Це не людина!
Вішанняна стінах та стовпах зажраних "недоеліт" - дуже добра вправа для боротьби зі стресом.
показати весь коментар
Яке воно кончене дебіл шоу від влади гроши вкрали тепер новий сізон а ля 95 квартал Ви там тримайтесь
показати весь коментар
Є такий сайт чеченського руху Опору: КавказЦентр,так цей сайт недавно стверджував що це психолог....є одним з чільних содомітів України...
показати весь коментар
Все це зелене кодло пі... геї.
показати весь коментар
Вони вважають всіх ідіотами і лохами,а хто так не думає,таким і є!
показати весь коментар
Після 21.04.2019 мають повне право так вважати!
показати весь коментар
Чого всі накинулися на Милованова? Що він не так сказав? Чомусь у казкового Голобородько повірили, а що потрібно лікувати стреси і психічні стани вдиханням і вдиханням не вірять? Це все для 73%, а ще спасатися від ракет потрібно подушечкою із надписом ''мочі іх Вава'', на якій картинки Зе, кіма і арестовича. В кого немає таких подушечок, то можна прикладати вишитий бісером портрет Зе.
показати весь коментар
Пояснюю.Вдихати і видихати повітря це від стресу,спричиненого сваркою з жінкою.А коли в тебе немає опалення,води та газу,а надворі мороз,діти хворіють - то можна трохи надихати,можна навіть трохи напердіти,і буде не десять градусів,а одинадцять...а стрес то навряд чи зникне...
показати весь коментар
Та не переймайтеся пояснювати, то поради для 73%. Вони повірять і будуть робити вправи. У казку про Голобородько ж повірили? І підставили під небезпеку своїх дітей, які не могли тоді впливати на прийняття рішення своїх батьків.
показати весь коментар
Нерозумію чому цей милованов так розлютив Українців,цеж Українці привели до влади його та таких як він,чи ні? Привели до влади з усмішками на обличчі,з лозунгами " хуже не будет"," хоть поржом" ," а то путин нападет", тепер жріТЕ.
показати весь коментар
Прописна істина, але ви бачили ідіота, який скаже що він ним є?
показати весь коментар
Все за планом, зебiли нам нiчого не виннi , дихаемо спокiйно.
показати весь коментар
пошел ты на хер...!!!
показати весь коментар
Для боротьби з блекаутами потрібно застосовувати:
1. ППО
2. захисні споруди
3. генератори та повербанки
4. дихальні вправи
показати весь коментар
А може як порадив найвеличніший?
Роздати населеню ********* палиці,і хай з зє і слуг електрику здобудуть?
показати весь коментар
ну якщо така чмоНЯ, є радником по економіці жОПи, то хто тоді радник по ОБОРОНІ?
показати весь коментар
Не підпускайте цього Милованова до людей та не слухайте його порад.
показати весь коментар
От ї*анько. Один собаку пропонує продати щоб сплатити комуналку, другий, на третьому році війни, пропонує займатися, сидячи в темноті, дихальними вправами. Як воно ще не порадило займатися йогою. Дійсно вийшло, як і мріяли в 2019: "Хоч посміємся."
показати весь коментар
"Дышите глубже! Вы взволнованы!" (с) О. Бендер
показати весь коментар
це триндець...

а якщо українці почнуть відповідно "платити податки", як ці "обранці" виконують свої обов'язки?
показати весь коментар
