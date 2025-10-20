"Буде блекаут. Важливо боротися зі стресами - допомагають дихальні вправи", - радник ОП Милованов
Позаштатний радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що цьогоріч в Україні будуть блекаути та "вже є".
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Як готуватись? Перш за все, ментально, психологічно. Треба готувати свою нервову систему. Звісно, генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, звʼязок, план А, план Б тощо - критично важливо. Але це всі вже проходили. І знають що робити. Прямо по списку. У одного свій. А ось що дійсно буде складно - це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік і бомбардування міст і сіл посилюється. Тому треба готуватись психологічно", - зазначив Милованов.
За його словами, варто пам'ятати, що причина - Путін та Росія, а не хтось інший.
Що радить Милованов?
"Починати треба не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів і мозок отримує сигнал, що все під контролем. Для мене це не працює. Для мене працює моя дружина поруч і час поспати після обстрілів, а інколи просто погуляти по вулиці. Для кожного буде щось своє. Але керувати своїм психічним станом можна, і тренувати його теж можна", - пояснив радник ОП.
Також він заявив про необхідність фізичної активності, щоб знизити рівень стресу.
"І все ж таки не забувайте про прості речі: заряджені павербанки, ліхтарики, запас води, аптечку, теплий одяг, свічки. У мене все це є. Це база, яка дає мені відчуття контролю. Може хоч і десь обманне, але посилює мій спокій. росія хоче, щоб ми виснажилися і пересварилися, впали в апатію й здалися. Давайте цього не робити. Менше сваритись. Менше звинувачувати. Більше діяти і підтримувати. Більше прощати. Бути сильними і готовими", - підсумував він.
Відключення світла
Нагадаємо, У ніч на 10 жовтня російські війська здійснили масовано атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Пізніше через складну ситуацію в енергосистемі у низці областей запровадили аварійні відключення світла.
За даними Міненерго, Росія восени 2025 року змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу системи передачі та маневрену генерацію в окремих регіонах.
Президент Зеленський заявив, Україну очікують проблеми з електрикою через атаки РФ
Привів з собою зєленський на виборах 2019.
Що незрозуміло?!
"якщо немає чим заплатити комуналку, треба продати собаку"
"бізнес треба щипати потроху, як гусака, щоб непомітно"
Зважаючи, що Шапітолію на людей насрати, коли виборів нема, то треба самим думати про себе.
ДБЖ, соняшні панелі, туристичні газові плитки, павербанки, ліхтарі, гирлянди, запас консервів, запас води.
Все для того, щоб можна було вижити вез, води, електрики газу, хоча б тиждень, який піде на рнмонт або прийняття рішення про виїзд в іншу локацію.
Але зєбіли можуть замість цього робити дихальні вправи. 😁 Я тільки за.
Павербанки, плитки, запаси довготривалої їжи та води багато грошей не потребують.
Але можна жалітися та займатися дихальними вправами. А потім готувати на багатті у дворі і серити у пакети.
У мене, як мінімум, повна автономність на дві доби. Часткова на пару тижднів. Потім треба виїзджати. Але повна безперервна дупа у Києві малоімовірна.
Може тому мені дихальні вправи ні до чого - я робив все, що міг, окрім виїзду за кордон.
Павербанки, плитки, запаси довготривалої їжи та води потребують фанстастичних (для мене грошей). Це - нереально.
Нащо хата коли її нема чим оплачувати. Не риюсь. Побираюсь по людях та церквах. Жебракую, коротше.
З планшетом та екофло Дельта 2 на возике жебракуєтє?
Що таке планшет знаю. Не маю такого. Що таке "екофло Дельта 2" - не знаю.
Маю подарований смартфон. Рахунок на якому мені поповнює церква (протестантська), у якій я підробляю.
Що Вас ще цікавить?
Цикавить чому ви жебрак як шо такий розумний?
До речи, коли доживете до мого віку, як шо доживете, то особисто ви не тільки будите опечатки та помилки робити, а ще і серити собі у штані при хотьбі. І два диплома о двух вищіх освітах не допоможуть.
Відповідь відома. Тобі так точно відома. Зольдат.
"коли доживете до мого віку" - навряд.
Правильно Хмара про них говорив : «вони прийшли зруйнувати Україну, а потім виїхати жити за кордон.»
З його "країни мрій" здриснули навіть його батьки,не тільки діти.
Вішанняна стінах та стовпах зажраних "недоеліт" - дуже добра вправа для боротьби зі стресом.
1. ППО
2. захисні споруди
3. генератори та повербанки
4. дихальні вправи
Роздати населеню ********* палиці,і хай з зє і слуг електрику здобудуть?
а якщо українці почнуть відповідно "платити податки", як ці "обранці" виконують свої обов'язки?