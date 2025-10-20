РУС
"Будет блэкаут. Важно бороться со стрессами - помогают дыхательные упражнения", - советник ОП Милованов

Милованов заявил о блэкауте в Украине и дал советы

Внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году в Украине будут блэкауты и "уже есть".

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему. Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и так далее - критически важно. Но это все уже проходили. И знают что делать. Прямо по списку. У одного свой. А вот что действительно будет сложно - это терпеть. Полномасштабная война продолжается уже четвертый год и бомбардировки городов и сел усиливается. Поэтому надо готовиться психологически", - отметил Милованов.

По его словам, следует помнить, что причина - Путин и Россия, а не кто-то другой.

Читайте: Спрос на зарядные станции и павербанки после обстрелов подскочил в 7-8 раз

Что советует Милованов?

"Начинать надо не с техники, а с контроля стресса. Самое простое это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, еще 4 секунды паузы. Несколько таких циклов и мозг получает сигнал, что все под контролем. Для меня это не работает. Для меня работает моя жена рядом и время поспать после обстрела, а иногда просто погулять по улице. Для каждого будет что-то свое. Но управлять своим психическим состоянием можно, и тренировать его тоже можно", - пояснил советник ОП.

Также он заявил о необходимости физической активности, чтобы снизить уровень стресса.

"И все же не забывайте о простых вещах: заряженные павербанки, фонарики, запас воды, аптечку, теплую одежду, свечи. У меня все это есть. Это база, которая дает мне ощущение контроля. Может хоть и где-то обманчивое, но усиливает мое спокойствие. россия хочет, чтобы мы истощились и перессорились, впали в апатию и сдались. Давайте этого не делать. Меньше ссориться. Меньше обвинять. Больше действовать и поддерживать. Больше прощать. Быть сильными и готовыми", - подытожил он.

Также читайте: Черниговщина снова частично без света после новых атак РФ, - "Укрэнерго"

Отключение света

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска осуществили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Позже из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей ввели аварийные отключения света.

По данным Минэнерго, Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя системы передачи и маневренную генерацию в отдельных регионах.

Президент Зеленский заявил, Украину ожидают проблемы с электричеством из-за атак РФ

Читайте: "Укрэнерго" впервые с февраля ввело ограничения для промышленности в течение всего дня

Милованов Тимофей (290) отключение света (465) блэкаут (46)
Топ комментарии
+6
Це вже якийсь цинізм вищого гатунку. Це напевно тільки в вищих школах економії можна опанувати. Коли на вас летять герані дихайте і все буде ок. Це прекрасно.
20.10.2025 14:22 Ответить
+3
Далбайоб
20.10.2025 14:23 Ответить
+3
А на моцкві будуть блекаути? Чи ми будемо в темноті лікуватись від стресу аби не було ескалації на моцкві?
20.10.2025 14:23 Ответить
Як нам зараз не вистачає Кашперовського!...
20.10.2025 14:21 Ответить
Офіс зібрав всіх головних ідіотів країни навколо себе. Скоро з'являться шамани та розіп'яті орли як у Януковича. А працювати не пробували, щоб не було блекаута? Вам же платять гроші не за тупі заяви а за роботу по підтриманню інфраструктури країни в працездатному стані! Якщо ви вже заявляється що у вас нічого не вийде, то навіщо ви там потрібні? Звільніть місце для тих хто зможе уникнути блекаутів!
20.10.2025 14:27 Ответить
Е, Кашпіровський тільки воду заряджав і тільки через телевізор. А в Україні є ціла мережа цілющих приміщень, де і вода зцілює, і навіть повітря. Можна навіть не пити воду, просто п'ять хвилин там побути й зцілитися. Таке кашпіровським з чумаками й не снилося.
20.10.2025 14:32 Ответить
Це вже якийсь цинізм вищого гатунку. Це напевно тільки в вищих школах економії можна опанувати. Коли на вас летять герані дихайте і все буде ок. Це прекрасно.
20.10.2025 14:22 Ответить
Далбайоб
20.10.2025 14:23 Ответить
А на моцкві будуть блекаути? Чи ми будемо в темноті лікуватись від стресу аби не було ескалації на моцкві?
20.10.2025 14:23 Ответить
на тєлємарафєтє будуть 24/7 крутити, дозволять Височайшим указом, навіть без перекладу.
"вдох глубокій, рукі ширє,...." (С)
20.10.2025 14:29 Ответить
Туди усе ппо стягнули, спробуй пробий. Їм навіть нпз не так шкода, як свою москальську "еліту".
20.10.2025 14:29 Ответить
20.10.2025 14:32 Ответить
Боже, який кончений
20.10.2025 14:24 Ответить
Там -- навколо цього президента -- всі такі.
20.10.2025 14:34 Ответить
"геноцид українського народу від " зелених соросятників".
20.10.2025 14:24 Ответить
Те що гроші на укриття енергосистеми розкрадені не потрібно задумуватися. Головне правильно дихайте лохи і любіть Диктатора.
20.10.2025 14:24 Ответить
Поверніть клоунів в цирк.
20.10.2025 14:24 Ответить
А потім зачиніть той цирк і спаліть його нах..й.
20.10.2025 14:28 Ответить
Ви спокусник... Але ще ж треба якось повернути вкрадені гроші.
20.10.2025 14:33 Ответить
Не вийде. Їх обрали 73% українчиків. Обрали і обожнюють.
20.10.2025 14:29 Ответить
Піпец , навіщо поради цього (м)чудака виписують у поважному Цензорі ?
20.10.2025 14:25 Ответить
для порівняння з іншими,про ступінь розумовоморальної деградації....
20.10.2025 14:32 Ответить
Тут пан Милованов каже ,що йому допомагає в боротьбі зі стресом - прогулятися ,рухатися ....

Так от мабуть я думаю ,що український народ сказав би зеленому пану Милованову - рухатися на..й ...
20.10.2025 14:26 Ответить
золотий час "нових" психологів та психотерапевтів з психооналітиками, екстрасенсів, ванг, гадалок по "книзі змін" та картах "таро". ромів та сінті, ну і само собою "марій дєв христів & K°" та їх свідків.
20.10.2025 14:26 Ответить
Допомогти боротися зі стресами допоможе вправа «стискання горла слуги урода».
20.10.2025 14:27 Ответить
Навіщо ви тягнете сюди цього психічно хворого?
20.10.2025 14:28 Ответить
Країна повинна знати своїх гемороїв.
20.10.2025 14:29 Ответить
А коли опалення , в квартирах , не буде - треба також глибше дихати , чи навпаки ...?
20.10.2025 14:29 Ответить
краще дихати частіш,більш шансів зігрітися...
20.10.2025 14:33 Ответить
до речі при такому варіанті,за опалення платити повинні тепломережі...
20.10.2025 14:34 Ответить
Приберіть цього ідіота кашпировського
20.10.2025 14:32 Ответить
Далбайоби або провокатори ті хто репостить цю мерзоту
20.10.2025 14:33 Ответить
В принципі, деяким чином комуняцьке розвішування буржуїв по стовпах трохи зрозуміле, хоча в цілому й неправильне.
20.10.2025 14:33 Ответить
Стойка на голове, приседания и бег на месте? Не?
20.10.2025 14:33 Ответить
В сміслі? Дихати не дихати? А травневі шашлики?!
20.10.2025 14:34 Ответить
 
 