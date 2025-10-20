"Будет блэкаут. Важно бороться со стрессами - помогают дыхательные упражнения", - советник ОП Милованов

Внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году в Украине будут блэкауты и "уже есть".

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему. Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и так далее - критически важно. Но это все уже проходили. И знают что делать. Прямо по списку. У одного свой. А вот что действительно будет сложно - это терпеть. Полномасштабная война продолжается уже четвертый год и бомбардировки городов и сел усиливается. Поэтому надо готовиться психологически", - отметил Милованов.

По его словам, следует помнить, что причина - Путин и Россия, а не кто-то другой.

Что советует Милованов?

"Начинать надо не с техники, а с контроля стресса. Самое простое это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, еще 4 секунды паузы. Несколько таких циклов и мозг получает сигнал, что все под контролем. Для меня это не работает. Для меня работает моя жена рядом и время поспать после обстрела, а иногда просто погулять по улице. Для каждого будет что-то свое. Но управлять своим психическим состоянием можно, и тренировать его тоже можно", - пояснил советник ОП.

Также он заявил о необходимости физической активности, чтобы снизить уровень стресса.

"И все же не забывайте о простых вещах: заряженные павербанки, фонарики, запас воды, аптечку, теплую одежду, свечи. У меня все это есть. Это база, которая дает мне ощущение контроля. Может хоть и где-то обманчивое, но усиливает мое спокойствие. россия хочет, чтобы мы истощились и перессорились, впали в апатию и сдались. Давайте этого не делать. Меньше ссориться. Меньше обвинять. Больше действовать и поддерживать. Больше прощать. Быть сильными и готовыми", - подытожил он.

Отключение света

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска осуществили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Позже из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей ввели аварийные отключения света.

По данным Минэнерго, Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя системы передачи и маневренную генерацию в отдельных регионах.

Президент Зеленский заявил, Украину ожидают проблемы с электричеством из-за атак РФ

