Стрілянина на "Південмаші": ВС підтвердив довічне ув’язнення нацгвардійцю Рябчуку

Верховний Суд залишив у силі вирок нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який у січні 2022 року вбив п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед них — одна цивільна, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, у Рябчука під час служби виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися.

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов’язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.

Що передувало?

23 квітня 2024 року нацгвардійця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі в січні 2022 року, вбивши п'ятьох людей, засудили до довічного позбавлення волі.

Стрілянина на "Південмаші"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня 2022 року близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Мабуть дідівщина.
12.11.2025 10:54 Відповісти
+2
Притомна людина так зробити не могла.Звідси випливає, що солдат був хворий,чи його "побратими" довели до такого стану, що цей хлопець вже не володів своїми емоціями. В тексті чомусь замовчали мотиви цього вбивства. А так текст ні про що.
12.11.2025 11:21 Відповісти
+2
могла быть дедовщина
12.11.2025 12:08 Відповісти
Мда, добре погуляли... одні гарно побулили, інша дуже вчасно включила режим вахтера, чувак нарубав дров і сидітиме все життя...
12.11.2025 10:48 Відповісти
З.І, а памʼятаєте скільки було конспірологічних версій, шо це засланий кацапський спецназ, судячи з того, що він вміє пересмикувати затвор автомата і в нього троюрідна тітка в Сизрані?
12.11.2025 10:50 Відповісти
Відправити з кайлом на уранові рудники, нєхєр без діла сидіти.
12.11.2025 10:51 Відповісти
101%
12.11.2025 14:13 Відповісти
Скільки людей на війні загинуло, давайте будемо постити про фунікульор, про гвитокрил міністра, якого вже і прізвище ніхто не пам'ятає, та про цього хворого хлопця, за трагедію, що сталась аж у 2020 - му році.
12.11.2025 11:19 Відповісти
Совок в армії погубив цього хлопця та 5 інших людей.
12.11.2025 12:50 Відповісти
