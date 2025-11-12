Стрілянина на "Південмаші": ВС підтвердив довічне ув’язнення нацгвардійцю Рябчуку

Верховний Суд залишив у силі вирок нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який у січні 2022 року вбив п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед них — одна цивільна, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, у Рябчука під час служби виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися.

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов’язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.

Також читайте: Стрілянина на "Південмаші": адвокат нацгвардійця Рябчука просив пом’якшити вирок із довічного до 15 років за ґратами

Що передувало?

23 квітня 2024 року нацгвардійця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі в січні 2022 року, вбивши п'ятьох людей, засудили до довічного позбавлення волі.

Стрілянина на "Південмаші"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня 2022 року близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ