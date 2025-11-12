Стрельба на "Южмаше": ВС подтвердил пожизненное заключение нацгвардейцу Рябчуку

Верховный Суд оставил в силе приговор нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который в январе 2022 года убил пятерых человек на территории завода "Южмаш" в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Строковик открыл огонь по побратимам из служебного автомата, в результате чего погибли пять человек, среди них — один гражданский, еще пять получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным Бюро, у Рябчука во время службы возник конфликт с сослуживцами, из-за чего он решил отомстить.

Приговор суда первой инстанции, который назначил пожизненное лишение свободы и обязал осужденного возместить гражданские иски родственникам погибших, вступил в законную силу.

Что предшествовало?

23 апреля 2024 года нацгвардейца Артемия Рябчука, который устроил стрельбу на "Южмаше" в Днепре в январе 2022 года, убив пятерых человек, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Стрельба на "Южмаше"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января 2022 года около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в г. Подгородное.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Сейчас следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

