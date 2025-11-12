РУС
Новости Стрельба на Южмаше
2 685 8

Стрельба на "Южмаше": ВС подтвердил пожизненное заключение нацгвардейцу Рябчуку

Стрельба на Южмаше. Рябчуку оставили в силе приговор

Верховный Суд оставил в силе приговор нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который в январе 2022 года убил пятерых человек на территории завода "Южмаш" в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Строковик открыл огонь по побратимам из служебного автомата, в результате чего погибли пять человек, среди них — один гражданский, еще пять получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным Бюро, у Рябчука во время службы возник конфликт с сослуживцами, из-за чего он решил отомстить.

Приговор суда первой инстанции, который назначил пожизненное лишение свободы и обязал осужденного возместить гражданские иски родственникам погибших, вступил в законную силу.

Читайте также: Стрельба на "Южмаше": адвокат нацгвардейца Рябчука просил смягчить приговор с пожизненного до 15 лет за решеткой

Что предшествовало?

23 апреля 2024 года нацгвардейца Артемия Рябчука, который устроил стрельбу на "Южмаше" в Днепре в январе 2022 года, убив пятерых человек, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Стрельба на "Южмаше"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января 2022 года около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в г. Подгородное.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Сейчас следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Мда, добре погуляли... одні гарно побулили, інша дуже вчасно включила режим вахтера, чувак нарубав дров і сидітиме все життя...
показать весь комментарий
12.11.2025 10:48 Ответить
З.І, а памʼятаєте скільки було конспірологічних версій, шо це засланий кацапський спецназ, судячи з того, що він вміє пересмикувати затвор автомата і в нього троюрідна тітка в Сизрані?
показать весь комментарий
12.11.2025 10:50 Ответить
Відправити з кайлом на уранові рудники, нєхєр без діла сидіти.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:51 Ответить
Мабуть дідівщина.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:54 Ответить
Скільки людей на війні загинуло, давайте будемо постити про фунікульор, про гвитокрил міністра, якого вже і прізвище ніхто не пам'ятає, та про цього хворого хлопця, за трагедію, що сталась аж у 2020 - му році.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:19 Ответить
Притомна людина так зробити не могла.Звідси випливає, що солдат був хворий,чи його "побратими" довели до такого стану, що цей хлопець вже не володів своїми емоціями. В тексті чомусь замовчали мотиви цього вбивства. А так текст ні про що.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:21 Ответить
могла быть дедовщина
показать весь комментарий
12.11.2025 12:08 Ответить
 
 