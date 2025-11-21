Зеленський обговорив мирний план США із Рютте: Ми готові працювати швидко й конструктивно
Президент Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Марк висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю. Загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру.
"Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!", - додав він.
Що передувало?
Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.
Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила для України дедлайн до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має прийняти запропонований США мирний план.
План США щодо України
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
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Как только Зеленский согласился рассмотреть мирный план Трампа, Путин назвал все политическое руководство Украины «организованным преступным сообществом».
Вечером в четверг Кремль обнародовал кадры совещания Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими двумя группировками войск.
На видео Герасимов заявил о полном «освобождении» города Купянска. ( Что опять, как и в октябре, оказалось фантазией. Согласно карте проекта DeepState, под контролем ВСУ остается большая часть города. Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке в среду сообщал об отсутствии подтвержденных продвижений российской армии в Купянске. Штурм Купянска, напомним, продолжается уже два года)
В этом же видео Путин демонстративно хамски высказался о руководстве Украины.
«Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения… И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны…»
Далее Путин сказал, что «у нас с вами свои задачи, свои цели». «Главное из них, безусловное достижение цели специальной военной операции», - подчеркнул отнюдь не для Герасимова Путин.
Это и есть непрямой, но совершенно ясный ответ Кремля на мирный план Трампа, он же мыльный план Уиткоффа. 28 его пунктов как связка мыльных пузырей, поднявшихся над истерзанной российскими ракетами Украиной. Они сверкают, переливаются и даже летят: но в этих сверкающих пузырях нет никакого смысла.
Они не подходят Украине, и теперь мы видим, как к этому плану относится любимый кремлевский собеседник Уиткоффа.
А який спіч роздув він на стадіоні...