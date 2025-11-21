Зеленський обговорив мирний план США із Рютте: Ми готові працювати швидко й конструктивно

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Марк висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю. Загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають", - йдеться в повідомленні.



Зеленський наголосив, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру.

"Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!", - додав він.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила для України дедлайн до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має прийняти запропонований США мирний план.

План США щодо України