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Новини Мирний план США
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Зеленський обговорив мирний план США із Рютте: Ми готові працювати швидко й конструктивно

Зеленський і Рютте обговорили мирний план США

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Марк висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю. Загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру.

"Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!", - додав він.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила для України дедлайн до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має прийняти запропонований США мирний план.

План США щодо України

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Рютте Марк (704)
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Топ коментарі
+7
Падло оманське.
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21.11.2025 19:40 Відповісти
+5
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21.11.2025 19:32 Відповісти
+4
"швидко і конструктивно " план капітуляції України.
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21.11.2025 19:49 Відповісти
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21.11.2025 19:32 Відповісти
Падло оманське.
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21.11.2025 19:40 Відповісти
Європа могла б тоже ультиматум викотити американцям

- відмова від американської зброї повністю за 10 років, перехід на європейську.

-бойкот чемпіонату світу і олімпійських ігор
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21.11.2025 19:46 Відповісти
Європа може тільки визнати державу терористів у Газі, бо сама стала наскрізь муслімською.
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21.11.2025 20:14 Відповісти
Тоді Америка забере ядерний щит і Європа залишиться з голою дупою перед бурятами.
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21.11.2025 20:20 Відповісти
"швидко і конструктивно " план капітуляції України.
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21.11.2025 19:49 Відповісти
То есть Европа что-либо предложить в противовес не может, кроме доброго слова и лучших пожеланий. Предсказуемо.
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21.11.2025 19:55 Відповісти
https://www.facebook.com/boris.fel?__tn__=-UC*F Boris Fel:
Как только Зеленский согласился рассмотреть мирный план Трампа, Путин назвал все политическое руководство Украины «организованным преступным сообществом».
Вечером в четверг Кремль обнародовал кадры совещания Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими двумя группировками войск.
На видео Герасимов заявил о полном «освобождении» города Купянска. ( Что опять, как и в октябре, оказалось фантазией. Согласно карте проекта DeepState, под контролем ВСУ остается большая часть города. Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке в среду сообщал об отсутствии подтвержденных продвижений российской армии в Купянске. Штурм Купянска, напомним, продолжается уже два года)
В этом же видео Путин демонстративно хамски высказался о руководстве Украины.
«Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения… И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны…»
Далее Путин сказал, что «у нас с вами свои задачи, свои цели». «Главное из них, безусловное достижение цели специальной военной операции», - подчеркнул отнюдь не для Герасимова Путин.
Это и есть непрямой, но совершенно ясный ответ Кремля на мирный план Трампа, он же мыльный план Уиткоффа. 28 его пунктов как связка мыльных пузырей, поднявшихся над истерзанной российскими ракетами Украиной. Они сверкают, переливаются и даже летят: но в этих сверкающих пузырях нет никакого смысла.
Они не подходят Украине, и теперь мы видим, как к этому плану относится любимый кремлевский собеседник Уиткоффа.
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21.11.2025 20:04 Відповісти
Чому не державною? Пропаганда має бути державною!
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21.11.2025 20:22 Відповісти
Є лінк - то розберися сам, чому касапською.
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21.11.2025 20:23 Відповісти
Бо кацапчик з Берліну вєщаєт. Він не знає мови.
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21.11.2025 20:52 Відповісти
Жопа у зеленского горит, вот оно и суетится.
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21.11.2025 20:22 Відповісти
буратінка вмикає черговий турборежим? Передайте йому, що ми ще не заробили тих коштів, котрі він намагається у нас вкрасти.
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21.11.2025 20:45 Відповісти
Дубінський запевняє,що той має ізраїльське громадянство,а множинне громадянство прийняли,щоби узаконити його.Але ж множинне вступає в дію з 1 січня,а він йшов на вибори-19,коли дозволялося лише одне.
А який спіч роздув він на стадіоні...
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21.11.2025 22:16 Відповісти
Бедрами ты працюеш
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21.11.2025 23:39 Відповісти
 
 