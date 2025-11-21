Зеленский обсудил мирный план США с Рютте: Мы готовы работать быстро и конструктивно

Президент Владимир Зеленский провел беседу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Марк выразил соболезнования в связи с ужасной атакой России по Тернополю. Погиб 31 человек, среди них шестеро детей. Поисково-спасательные работы на месте этой трагедии до сих пор продолжаются", - говорится в сообщении.



Зеленский подчеркнул, что украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира.

"Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной. Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги. Благодарю за поддержку!" - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом.

Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация установила для Украины дедлайн до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна принять предложенный США мирный план.

План США относительно Украины