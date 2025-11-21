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Новини Мирний план США
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Цінуємо бажання Трампа закінчити війну й працюємо в тісній координації, - Зеленський після розмови з Коштою і фон дер Ляєн

Зеленський поговорив з Коштою та фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків.

"Команди України, США та Європи працюватимуть разом. Дякую за підтримку та готовність працювати скоординовано й конструктивно!" - додав він.

Також читайте: Мелоні обговорила з Мерцом "мирний план" США та гарантії безпеки для України

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.

Також Зеленський обговорив мирний план США із Рютте.

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила для України дедлайн до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має прийняти запропонований США мирний план.

План США щодо України

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) фон дер Ляєн Урсула (997) Кошта Антоніу (141)
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Топ коментарі
+11
Мародер і зрадник продовжує грати роль президента-патріота. Як же наріду 73% це подобаться! Просто пісяють кип'ятком. Та подивіться на його дії, а не слова!!!
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21.11.2025 20:02 Відповісти
+10
Трамп тільки що заявив, що Україна все одно втратить Донбас (всю Донецьку область).
Тому Україна негайно має погодитись на капітуляцію, до четверга.
Трамп вже говорить словами пуйла.
Трамп на стороні пуйла зараз.
І Зеля зараз заявляє, що цінує цю позицію трампа а фактично пуйла про примушення до капітуляції.
Молодець Зеля, ти вже заодно з пуйлом по знищенню України.
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21.11.2025 19:57 Відповісти
+9
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21.11.2025 19:54 Відповісти
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21.11.2025 19:54 Відповісти
Просто Іуда🤬
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21.11.2025 19:56 Відповісти
Юді хоч Ісус наказав, а цьому патрушев
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21.11.2025 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SmNfQUNKsgQ

Алі-Баба це вам не Карслон на даху ...
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22.11.2025 08:51 Відповісти
Трамп тільки що заявив, що Україна все одно втратить Донбас (всю Донецьку область).
Тому Україна негайно має погодитись на капітуляцію, до четверга.
Трамп вже говорить словами пуйла.
Трамп на стороні пуйла зараз.
І Зеля зараз заявляє, що цінує цю позицію трампа а фактично пуйла про примушення до капітуляції.
Молодець Зеля, ти вже заодно з пуйлом по знищенню України.
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21.11.2025 19:57 Відповісти
Слова «вже» і «як завжди» не є синонімами.
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21.11.2025 20:24 Відповісти
зеля,в силу своэi наiвнiстi,продовжуэ намагатись манiпулювати рудим вихваляючи намiри останнього. сама ж руда нiкчемнiсть не мiняэться.як воно було протеже кацапськоi iдеологii,так на тому й залишилось.
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21.11.2025 20:27 Відповісти
Він не маніпулює, він хоче вижити.
Щоб йому дали гарантії і він з'ї...беться в Ізраїль.
Я нікаму нє должен
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21.11.2025 21:29 Відповісти
Гамлєт або Феномен датського кацапізма

Підземелля на банковий. Трансляція зборів представників 95 кварталу на великому екрані. Чути розбещені крики морських птахiв, ревiння моржа, а також інші звуки, iздаваємиє різною морською сволотою.
Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну захисну форму і такі ж самі штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий у кросівках Adidas, бородатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок.
Гамлєт
Як *********** бути перзидентом у 95 кварталі мені. Чи може з'їбатись?
З'їбатись чи не з'їбатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм ******* на батьківщину, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець/ алі-баба з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Скумбрія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
Гамлєт харка у представників 95 кварталу і його фракцію дрючком *********.
Алі-баба: Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний.
Алі-баба гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.
У ту же мить із моря вилазить Привид майдану у брудному простирадлі.
Привид: Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
Алі-баба: А-а-а-а!!! Телефонує путену.
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21.11.2025 19:58 Відповісти
ПРивид майдана не заробив на чисте простирадло )
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21.11.2025 20:07 Відповісти
Мародер і зрадник продовжує грати роль президента-патріота. Як же наріду 73% це подобаться! Просто пісяють кип'ятком. Та подивіться на його дії, а не слова!!!
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21.11.2025 20:02 Відповісти
Треба срочно переписувати анекдоти, молдаван міняти на вкраїнців .
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21.11.2025 20:08 Відповісти
Пішло гавно по трубах
Пішла жара...
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21.11.2025 20:02 Відповісти
Трамп паганий, бо змушує найвеличнішого офіційно погодитись на "оманські договорняки", які були зірвані у квітні 2022-го в Стамбулі через візит Джонсонюка... "Сайтісь па сєрєдінє" русла Дніпра тоді не вийшло, але "Сирок" робить все можливе для реалізації тих "домовленостей" з найвеличнішого (читай "дєрьмаківського") "одобрямс" від (так званої) "Ставки..."...

Цікаво: а чи багато виборців (включно з тими, хто "аби не Порошенко") оцього недолугого ще вірять його заявам чи вечірнім "хриплосикам"?
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21.11.2025 20:17 Відповісти
"Мирний план" США обговорювався ще до зустрічі на Алясці, - Путін

Цінуємо бажання Трампа закінчити війну й працюємо в тісній координації, - Зеленський після розмови з Коштою і фон дер Ляєн
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21.11.2025 20:19 Відповісти
буратінка, давай вже про міндіча, умєрова, "козиря" свого, про кума че гевару давай. Тут слухачів--пів України! Або про фортифікаційні споруди, котрі не збудували, а гроші вкрали. Ти ж по фронтам наче їздиш, усе на власні очі бачиш... хто воює, чим воює... Чи бачиш лише те, шо тобі спічрайтер чи алі баба твій намалює? Давай, вова, тільки без водички, котру ти іноземним партнерам постійно льєш.
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21.11.2025 20:22 Відповісти
З серійного вбивці знімають всі звинувачення взамін його публічного зобов'язання більше людей не вбивати. Всі звання, регалії, посади, майно повертаються у повне його розпорядження. Суд завершено. Приклад сьогодняшнього американського правосуддя щодо Москви. Хай тебе проклянуть навіки, руда потворо! Трамп ще гидотніший за *****. Той хоч нашим другом не прикидався.
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21.11.2025 20:32 Відповісти
зусилля мідчічєй-шміндічєй обікрасти нас теж цінує? а тепер другий мерзотник хоче обікрасти нашу країну - вкрасти території,продати людей врабство - цінує??? падаль
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21.11.2025 20:35 Відповісти
Де ти взялось на нашу голову , ти хоч у'являєш що таке відмовитись від своїх територїй ?,що таке розброєтись перед ворогом який знищує Україну ? що таке затвердити русский язик і церкву ? чи тобі відомо що є конституція України ? Я вже не кажу про твою брехню , корупцію і не готуватись до війни.
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21.11.2025 20:35 Відповісти
зебанько, натренував перед дзеркалом стурбоване ібало? Мля , як все "неожидано".
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21.11.2025 20:45 Відповісти
Поет с х**лом одну мелодию...
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21.11.2025 22:28 Відповісти
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21.11.2025 22:47 Відповісти
Гандон
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21.11.2025 23:37 Відповісти
Ось воно як ! То бажання трампа головна забаганка...А щодо зелі, то - як би не трамп - він би ще крав би і крав на цій війні...
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22.11.2025 02:04 Відповісти
 
 