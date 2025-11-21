Цінуємо бажання Трампа закінчити війну й працюємо в тісній координації, - Зеленський після розмови з Коштою і фон дер Ляєн
Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків.
"Команди України, США та Європи працюватимуть разом. Дякую за підтримку та готовність працювати скоординовано й конструктивно!" - додав він.
Що передувало?
Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.
Також Зеленський обговорив мирний план США із Рютте.
Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила для України дедлайн до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має прийняти запропонований США мирний план.
План США щодо України
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
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Алі-Баба це вам не Карслон на даху ...
Тому Україна негайно має погодитись на капітуляцію, до четверга.
Трамп вже говорить словами пуйла.
Трамп на стороні пуйла зараз.
І Зеля зараз заявляє, що цінує цю позицію трампа а фактично пуйла про примушення до капітуляції.
Молодець Зеля, ти вже заодно з пуйлом по знищенню України.
Щоб йому дали гарантії і він з'ї...беться в Ізраїль.
Я нікаму нє должен
Підземелля на банковий. Трансляція зборів представників 95 кварталу на великому екрані. Чути розбещені крики морських птахiв, ревiння моржа, а також інші звуки, iздаваємиє різною морською сволотою.
Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну захисну форму і такі ж самі штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий у кросівках Adidas, бородатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок.
Гамлєт
Як *********** бути перзидентом у 95 кварталі мені. Чи може з'їбатись?
З'їбатись чи не з'їбатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм ******* на батьківщину, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець/ алі-баба з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Скумбрія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
Гамлєт харка у представників 95 кварталу і його фракцію дрючком *********.
Алі-баба: Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний.
Алі-баба гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.
У ту же мить із моря вилазить Привид майдану у брудному простирадлі.
Привид: Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
Алі-баба: А-а-а-а!!! Телефонує путену.
Пішло гавно по трубах
Пішла жара...
Цікаво: а чи багато виборців (включно з тими, хто "аби не Порошенко") оцього недолугого ще вірять його заявам чи вечірнім "хриплосикам"?
Цінуємо бажання Трампа закінчити війну й працюємо в тісній координації, - Зеленський після розмови з Коштою і фон дер Ляєн