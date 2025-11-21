Цінуємо бажання Трампа закінчити війну й працюємо в тісній координації, - Зеленський після розмови з Коштою і фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків.

"Команди України, США та Європи працюватимуть разом. Дякую за підтримку та готовність працювати скоординовано й конструктивно!" - додав він.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.

Також Зеленський обговорив мирний план США із Рютте.

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила для України дедлайн до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має прийняти запропонований США мирний план.

План США щодо України