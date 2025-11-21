РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10086 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 494 21

Ценим желание Трампа закончить войну и работаем в тесной координации, - Зеленский после разговора с Коштой и фон дер Ляйен

Зеленский поговорил с Коштой и фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Рассказал о предложениях американской стороны для окончания войны и контактах с партнерами в Европе и США. Мы все ценим желание Америки и президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был совместный, согласованный план", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что в ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков.

"Команды Украины, США и Европы будут работать вместе. Спасибо за поддержку и готовность работать скоординированно и конструктивно!" - добавил он.

Читайте также: Мелони обсудила с Мерцем "мирный план" США и гарантии безопасности для Украины

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом.

Также Зеленский обсудил мирный план США с Рютте.

Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация установила для Украины дедлайн до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна принять предложенный США мирный план.

План США относительно Украины

  • Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
  • СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
  • Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
  • Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.

Автор: 

Зеленский Владимир (22666) Урсула фон дер Ляйен (659) Антониу Кошта (88)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Мародер і зрадник продовжує грати роль президента-патріота. Як же наріду 73% це подобаться! Просто пісяють кип'ятком. Та подивіться на його дії, а не слова!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 20:02 Ответить
+8
показать весь комментарий
21.11.2025 19:54 Ответить
+8
Трамп тільки що заявив, що Україна все одно втратить Донбас (всю Донецьку область).
Тому Україна негайно має погодитись на капітуляцію, до четверга.
Трамп вже говорить словами пуйла.
Трамп на стороні пуйла зараз.
І Зеля зараз заявляє, що цінує цю позицію трампа а фактично пуйла про примушення до капітуляції.
Молодець Зеля, ти вже заодно з пуйлом по знищенню України.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.11.2025 19:54 Ответить
Просто Іуда🤬
показать весь комментарий
21.11.2025 19:56 Ответить
Юді хоч Ісус наказав, а цьому патрушев
показать весь комментарий
21.11.2025 20:38 Ответить
Трамп тільки що заявив, що Україна все одно втратить Донбас (всю Донецьку область).
Тому Україна негайно має погодитись на капітуляцію, до четверга.
Трамп вже говорить словами пуйла.
Трамп на стороні пуйла зараз.
І Зеля зараз заявляє, що цінує цю позицію трампа а фактично пуйла про примушення до капітуляції.
Молодець Зеля, ти вже заодно з пуйлом по знищенню України.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:57 Ответить
Слова «вже» і «як завжди» не є синонімами.
показать весь комментарий
21.11.2025 20:24 Ответить
зеля,в силу своэi наiвнiстi,продовжуэ намагатись манiпулювати рудим вихваляючи намiри останнього. сама ж руда нiкчемнiсть не мiняэться.як воно було протеже кацапськоi iдеологii,так на тому й залишилось.
показать весь комментарий
21.11.2025 20:27 Ответить
Він не маніпулює, він хоче вижити.
Щоб йому дали гарантії і він з'ї...беться в Ізраїль.
Я нікаму нє должен
показать весь комментарий
21.11.2025 21:29 Ответить
Гамлєт або Феномен датського кацапізма

Підземелля на банковий. Трансляція зборів представників 95 кварталу на великому екрані. Чути розбещені крики морських птахiв, ревiння моржа, а також інші звуки, iздаваємиє різною морською сволотою.
Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну захисну форму і такі ж самі штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий у кросівках Adidas, бородатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок.
Гамлєт
Як *********** бути перзидентом у 95 кварталі мені. Чи може з'їбатись?
З'їбатись чи не з'їбатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм ******* на батьківщину, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець/ алі-баба з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Скумбрія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
Гамлєт харка у представників 95 кварталу і його фракцію дрючком *********.
Алі-баба: Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний.
Алі-баба гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.
У ту же мить із моря вилазить Привид майдану у брудному простирадлі.
Привид: Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
Алі-баба: А-а-а-а!!! Телефонує путену.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:58 Ответить
ПРивид майдана не заробив на чисте простирадло )
показать весь комментарий
21.11.2025 20:07 Ответить
Мародер і зрадник продовжує грати роль президента-патріота. Як же наріду 73% це подобаться! Просто пісяють кип'ятком. Та подивіться на його дії, а не слова!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 20:02 Ответить
Треба срочно переписувати анекдоти, молдаван міняти на вкраїнців .
показать весь комментарий
21.11.2025 20:08 Ответить
Пішло гавно по трубах
Пішла жара...
показать весь комментарий
21.11.2025 20:02 Ответить
Трамп паганий, бо змушує найвеличнішого офіційно погодитись на "оманські договорняки", які були зірвані у квітні 2022-го в Стамбулі через візит Джонсонюка... "Сайтісь па сєрєдінє" русла Дніпра тоді не вийшло, але "Сирок" робить все можливе для реалізації тих "домовленостей" з найвеличнішого (читай "дєрьмаківського") "одобрямс" від (так званої) "Ставки..."...

Цікаво: а чи багато виборців (включно з тими, хто "аби не Порошенко") оцього недолугого ще вірять його заявам чи вечірнім "хриплосикам"?
показать весь комментарий
21.11.2025 20:17 Ответить
"Мирний план" США обговорювався ще до зустрічі на Алясці, - Путін

Цінуємо бажання Трампа закінчити війну й працюємо в тісній координації, - Зеленський після розмови з Коштою і фон дер Ляєн
показать весь комментарий
21.11.2025 20:19 Ответить
буратінка, давай вже про міндіча, умєрова, "козиря" свого, про кума че гевару давай. Тут слухачів--пів України! Або про фортифікаційні споруди, котрі не збудували, а гроші вкрали. Ти ж по фронтам наче їздиш, усе на власні очі бачиш... хто воює, чим воює... Чи бачиш лише те, шо тобі спічрайтер чи алі баба твій намалює? Давай, вова, тільки без водички, котру ти іноземним партнерам постійно льєш.
показать весь комментарий
21.11.2025 20:22 Ответить
З серійного вбивці знімають всі звинувачення взамін його публічного зобов'язання більше людей не вбивати. Всі звання, регалії, посади, майно повертаються у повне його розпорядження. Суд завершено. Приклад сьогодняшнього американського правосуддя щодо Москви. Хай тебе проклянуть навіки, руда потворо! Трамп ще гидотніший за *****. Той хоч нашим другом не прикидався.
показать весь комментарий
21.11.2025 20:32 Ответить
зусилля мідчічєй-шміндічєй обікрасти нас теж цінує? а тепер другий мерзотник хоче обікрасти нашу країну - вкрасти території,продати людей врабство - цінує??? падаль
показать весь комментарий
21.11.2025 20:35 Ответить
Де ти взялось на нашу голову , ти хоч у'являєш що таке відмовитись від своїх територїй ?,що таке розброєтись перед ворогом який знищує Україну ? що таке затвердити русский язик і церкву ? чи тобі відомо що є конституція України ? Я вже не кажу про твою брехню , корупцію і не готуватись до війни.
показать весь комментарий
21.11.2025 20:35 Ответить
зебанько, натренував перед дзеркалом стурбоване ібало? Мля , як все "неожидано".
показать весь комментарий
21.11.2025 20:45 Ответить
Поет с х**лом одну мелодию...
показать весь комментарий
21.11.2025 22:28 Ответить
 
 