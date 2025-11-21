Ценим желание Трампа закончить войну и работаем в тесной координации, - Зеленский после разговора с Коштой и фон дер Ляйен
Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Рассказал о предложениях американской стороны для окончания войны и контактах с партнерами в Европе и США. Мы все ценим желание Америки и президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был совместный, согласованный план", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что в ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков.
"Команды Украины, США и Европы будут работать вместе. Спасибо за поддержку и готовность работать скоординированно и конструктивно!" - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом.
Также Зеленский обсудил мирный план США с Рютте.
Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация установила для Украины дедлайн до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна принять предложенный США мирный план.
План США относительно Украины
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
Цікаво: а чи багато виборців (включно з тими, хто "аби не Порошенко") оцього недолугого ще вірять його заявам чи вечірнім "хриплосикам"?
