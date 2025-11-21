Ценим желание Трампа закончить войну и работаем в тесной координации, - Зеленский после разговора с Коштой и фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Рассказал о предложениях американской стороны для окончания войны и контактах с партнерами в Европе и США. Мы все ценим желание Америки и президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был совместный, согласованный план", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что в ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков.

"Команды Украины, США и Европы будут работать вместе. Спасибо за поддержку и готовность работать скоординированно и конструктивно!" - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом.

Также Зеленский обсудил мирный план США с Рютте.

Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация установила для Украины дедлайн до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна принять предложенный США мирный план.

