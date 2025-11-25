Європарламент наполягатиме на мирі за принципом "Нічого про Україну без України", - Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європарламент наполягатиме на мирі, що базується на принципі "Нічого про Україну без України", наголосивши, що наступні дні будуть вирішальними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мецола повідомила під час свого виступу в Європарламенті.

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Так, вона наголосила, що Європа стояла поруч з українським народом від першого дня повномасштабного вторгнення і продовжує підтримувати всі зусилля, спрямовані на встановлення гідного, справедливого й вільного миру.

"Наступні дні будуть вирішальними. І я знаю, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти здобути той омріяний мир, якого ми завжди прагнули", - сказала Мецола.

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Нагадаємо, у середу, 26 листопада, Європарламент проведе ключові дебати із заявами Євроради та Єврокомісії та голосування за резолюцію щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого й тривалого миру для України.

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