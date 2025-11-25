Європарламент наполягатиме на мирі за принципом "Нічого про Україну без України", - Мецола
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європарламент наполягатиме на мирі, що базується на принципі "Нічого про Україну без України", наголосивши, що наступні дні будуть вирішальними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Мецола повідомила під час свого виступу в Європарламенті.
Так, вона наголосила, що Європа стояла поруч з українським народом від першого дня повномасштабного вторгнення і продовжує підтримувати всі зусилля, спрямовані на встановлення гідного, справедливого й вільного миру.
"Наступні дні будуть вирішальними. І я знаю, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти здобути той омріяний мир, якого ми завжди прагнули", - сказала Мецола.
Нагадаємо, у середу, 26 листопада, Європарламент проведе ключові дебати із заявами Євроради та Єврокомісії та голосування за резолюцію щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого й тривалого миру для України.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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