Европарламент будет настаивать на мире по принципу "Ничего об Украине без Украины", - Мецола

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что Европарламент будет настаивать на мире, основанном на принципе "Ничего об Украине без Украины", подчеркнув, что следующие дни будут решающими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мецола сообщила во время своего выступления в Европарламенте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, она подчеркнула, что Европа стояла рядом с украинским народом с первого дня полномасштабного вторжения и продолжает поддерживать все усилия, направленные на установление достойного, справедливого и свободного мира.

"Следующие дни будут решающими. И я знаю, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь обрести тот желанный мир, к которому мы всегда стремились", - сказала Мецола.

Читайте также: Финансирование Украины укрепляет ее оборону и устойчивость Европы, - Мецола

Напомним, в среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.

Что предшествовало?