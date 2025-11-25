Европарламент будет настаивать на мире по принципу "Ничего об Украине без Украины", - Мецола
Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что Европарламент будет настаивать на мире, основанном на принципе "Ничего об Украине без Украины", подчеркнув, что следующие дни будут решающими.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мецола сообщила во время своего выступления в Европарламенте.
Так, она подчеркнула, что Европа стояла рядом с украинским народом с первого дня полномасштабного вторжения и продолжает поддерживать все усилия, направленные на установление достойного, справедливого и свободного мира.
"Следующие дни будут решающими. И я знаю, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь обрести тот желанный мир, к которому мы всегда стремились", - сказала Мецола.
Напомним, в среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
