Зеленський скоординував позиції зі Стуббом: Цінуємо конструктивний підхід США задля припинення війни
Під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом президент України Володимир Зеленський детально скоординував позиції щодо мирних зусиль та наших подальших кроків.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи", - наголошує глава держави.
За словами Зеленського, саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям.
"Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни.
Я вдячний усім, хто допомагає мирним зусиллям і працює разом із нами над тим, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль