Зеленський скоординував позиції зі Стуббом: Цінуємо конструктивний підхід США задля припинення війни

Під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом президент України Володимир Зеленський детально скоординував позиції щодо мирних зусиль та наших подальших кроків.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи", - наголошує глава держави.

За словами Зеленського, саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям.

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"Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни.

Я вдячний усім, хто допомагає мирним зусиллям і працює разом із нами над тим, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи", - резюмує Зеленський.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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