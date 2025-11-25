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Новини Мирний план США
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Зеленський скоординував позиції зі Стуббом: Цінуємо конструктивний підхід США задля припинення війни

Телефонні розмови Зеленського

Під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом президент України Володимир Зеленський детально скоординував позиції щодо мирних зусиль та наших подальших кроків.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи", - наголошує глава держави.

За словами Зеленського, саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям.

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"Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни.

Я вдячний усім, хто допомагає мирним зусиллям і працює разом із нами над тим, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи", - резюмує Зеленський.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) перемовини (3809) Стубб Александр (207)
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Главное, не соглашаться на орковские перемирия, которые свяжут руки на удары по их НПЗ и портам
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25.11.2025 14:23 Відповісти
Стууб топил за восстановление отношений с Рашкой и является друганом Трампа. Зачем вообще привлекать этих латентных ватников?
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25.11.2025 14:24 Відповісти
не знаю, що ви там координуєте, особливо з сша, але виходити треба з простих аксіом - ніякого тимчасового припинення вогню московія не прийме, як і будь-яких скорочень їх вимог з повного поневолення та знищення України. І єдине, що може їх звернути з цього шляху - скоординований тиск по всіх напрямках, військовий, економічний, повна політична (за можливості і фізична) ізоляція, визнання державою-терористкою, яка порушила всі можливі домовленості після другої світової, яка штовхає планету до третьої...
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25.11.2025 14:26 Відповісти
На жаль, лизання сраки смердючому американському кнурові є необхідним атрибутом зовнішньої політики кожної держави.
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25.11.2025 14:27 Відповісти
"Подякував 77 разів".
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25.11.2025 14:34 Відповісти
Зеленський скоординував позиції зі Стуббом. Стубб розповів Зеленському, як потрібно «вигравати» війни шляхом здачі своїх територій.
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25.11.2025 14:57 Відповісти
 
 