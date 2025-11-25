Зеленский скоординировал позиции со Стуббом: Ценим конструктивный подход США для прекращения войны
Во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом президент Украины Владимир Зеленский подробно скоординировал позиции по мирным усилиям и нашим дальнейшим шагам.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только с участием Европы", - подчеркивает глава государства.
По словам Зеленского, именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям.
"Ценим конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны.
Я благодарен всем, кто помогает мирным усилиям и работает вместе с нами над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы", - резюмирует Зеленский.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
