Зеленский скоординировал позиции со Стуббом: Ценим конструктивный подход США для прекращения войны

Телефонные разговоры Зеленского

Во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом президент Украины Владимир Зеленский подробно скоординировал позиции по мирным усилиям и нашим дальнейшим шагам.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"У нас есть общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только с участием Европы", - подчеркивает глава государства.

По словам Зеленского, именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям.

Читайте также: Финляндия предлагает частичное перемирие для обсуждения "мирного плана"

"Ценим конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны.

Я благодарен всем, кто помогает мирным усилиям и работает вместе с нами над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы", - резюмирует Зеленский.

Читайте также: Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: "Мирный план" США по Украине содержит много хороших элементов, но требует доработки, - Рютте

Автор: 

Зеленский Владимир (22726) переговоры (5221) Стубб Александр (150)
Сортировать:
Главное, не соглашаться на орковские перемирия, которые свяжут руки на удары по их НПЗ и портам
25.11.2025 14:23 Ответить
25.11.2025 14:23 Ответить
Стууб топил за восстановление отношений с Рашкой и является друганом Трампа. Зачем вообще привлекать этих латентных ватников?
25.11.2025 14:24 Ответить
25.11.2025 14:24 Ответить
не знаю, що ви там координуєте, особливо з сша, але виходити треба з простих аксіом - ніякого тимчасового припинення вогню московія не прийме, як і будь-яких скорочень їх вимог з повного поневолення та знищення України. І єдине, що може їх звернути з цього шляху - скоординований тиск по всіх напрямках, військовий, економічний, повна політична (за можливості і фізична) ізоляція, визнання державою-терористкою, яка порушила всі можливі домовленості після другої світової, яка штовхає планету до третьої...
25.11.2025 14:26 Ответить
25.11.2025 14:26 Ответить
На жаль, лизання сраки смердючому американському кнурові є необхідним атрибутом зовнішньої політики кожної держави.
25.11.2025 14:27 Ответить
25.11.2025 14:27 Ответить
"Подякував 77 разів".
25.11.2025 14:34 Ответить
25.11.2025 14:34 Ответить
Зеленський скоординував позиції зі Стуббом. Стубб розповів Зеленському, як потрібно «вигравати» війни шляхом здачі своїх територій.
25.11.2025 14:57 Ответить
25.11.2025 14:57 Ответить
 
 