Зеленский скоординировал позиции со Стуббом: Ценим конструктивный подход США для прекращения войны

Во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом президент Украины Владимир Зеленский подробно скоординировал позиции по мирным усилиям и нашим дальнейшим шагам.

Об этом он сообщил в телеграм-канале

"У нас есть общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только с участием Европы", - подчеркивает глава государства.

По словам Зеленского, именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям.

"Ценим конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны.

Я благодарен всем, кто помогает мирным усилиям и работает вместе с нами над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

