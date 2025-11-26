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Новини Скорочення чисельності Сил оборони
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Якщо від жертви вимагають скоротити армію, то й агресор повинен зробити те саме, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Глава МЗС Фінляндії вимагає: Скорочення армії має бути для РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що було б розумним, щоб мирний план перебачав обмеження чисельності армії РФ.

Про це вона заявила під час зустрічі очільників МЗС країн ЄС, передає Yle, інформує Цензор.НЕТ.

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Варто обмежити армію РФ 

За словами міністерки,  якщо мирний план передбачає обмеження Збройних Сил України, то варто було б обмежити й армію країни-агресора Росії.

"Якщо до жертви висуваються вимоги або обмеження, наприклад, що стосуються чисельності сил оборони, то принаймні аналогічні вимоги мають висуватися і до нападника. Необхідно обмежити можливості російських збройних сил", - переконана Валтонен.

Водночас вона зауважила, що малоймовірно, що Москва схвалить такий підхід, але він точно має широку міжнародну підтримку.

Крім цього, дипломатка заявила, що Росія досі не виявила готовності до компромісів у переговорах.

Вона також наголосила, що навіть якщо війна закінчиться завтра, російська загроза не зникне. 

  • Раніше видання Financial Times писало, що Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців. 

Читайте також: Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових, - Financial Times

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також: Не йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві, - Гнатов

Автор: 

армія рф (21218) Фінляндія (1451)
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Зрозуміло.

А що блаЗЄнські на це?

Чи вони, після того, коли їх зловили на розкраданні американської допомоги, готові пожертвувати Україну?

Щоб потім, під час короткого мирного періоду, втікти до Італії в "русскую_дєрєвню"? А може разом з "єрмаком" в "руБЛЬОвку"? З нагородженням?
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26.11.2025 18:37 Відповісти
Це все дуже напоминає КВН де 3 команди учасники і масляков Трамп ведучий дав запал командам, а сам поїхав їсти індичку. Хто буде самим оригінальним находчевим , той і переможе. На кону поставлено багато чого .
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26.11.2025 18:39 Відповісти
Піймав себе на думці після знайомства з інформацією про висери з Білого дому (Вашінгтон дістрікт) останніх кілька днів, що у світі більше не існує Міжнародного права.

Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?

У всякому випадку я цього не помітив.

Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.

А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
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26.11.2025 18:41 Відповісти
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26.11.2025 18:43 Відповісти
почнемо з того, що це взагалі не має бути темою для обговорення. В нас має бути стільки армії, скільки ми самі хочемо
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27.11.2025 12:35 Відповісти
 
 