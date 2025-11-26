Якщо від жертви вимагають скоротити армію, то й агресор повинен зробити те саме, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що було б розумним, щоб мирний план перебачав обмеження чисельності армії РФ.

Про це вона заявила під час зустрічі очільників МЗС країн ЄС, передає Yle, інформує Цензор.НЕТ.

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Варто обмежити армію РФ

За словами міністерки, якщо мирний план передбачає обмеження Збройних Сил України, то варто було б обмежити й армію країни-агресора Росії.

"Якщо до жертви висуваються вимоги або обмеження, наприклад, що стосуються чисельності сил оборони, то принаймні аналогічні вимоги мають висуватися і до нападника. Необхідно обмежити можливості російських збройних сил", - переконана Валтонен.

Водночас вона зауважила, що малоймовірно, що Москва схвалить такий підхід, але він точно має широку міжнародну підтримку.

Крім цього, дипломатка заявила, що Росія досі не виявила готовності до компромісів у переговорах.

Вона також наголосила, що навіть якщо війна закінчиться завтра, російська загроза не зникне.

Раніше видання Financial Times писало, що Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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