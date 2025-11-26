Если от жертвы требуют сократить армию, то и агрессор должен сделать то же самое, - глава МИД Финляндии Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что было бы разумно, чтобы мирный план предусматривал ограничение численности армии РФ.
Об этом она заявила во время встречи глав МИД стран ЕС, передает Yle, информирует Цензор.НЕТ.
Стоит ограничить армию РФ
По словам министра, если мирный план предусматривает ограничение Вооруженных Сил Украины, то следовало бы ограничить и армию страны-агрессора России.
"Если к жертве выдвигаются требования или ограничения, например, касающиеся численности сил обороны, то по крайней мере аналогичные требования должны выдвигаться и к нападающему. Необходимо ограничить возможности российских вооруженных сил", - убеждена Валтонен.
В то же время она отметила, что маловероятно, что Москва одобрит такой подход, но он точно имеет широкую международную поддержку.
Кроме этого, дипломат заявила, что Россия до сих пор не проявила готовности к компромиссам в переговорах.
Она также подчеркнула, что даже если война закончится завтра, российская угроза не исчезнет.
- Ранее издание Financial Times писало, что Украина согласилась ограничить численность своих Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
А що блаЗЄнські на це?
Чи вони, після того, коли їх зловили на розкраданні американської допомоги, готові пожертвувати Україну?
Щоб потім, під час короткого мирного періоду, втікти до Італії в "русскую_дєрєвню"? А може разом з "єрмаком" в "руБЛЬОвку"? З нагородженням?
Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?
У всякому випадку я цього не помітив.
Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.
А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.