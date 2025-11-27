Зеленський і Схооф обговорили дипломатичну ситуацію після зустрічей у Женеві та засідання "Коаліції охочих"
Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
"Обговорили актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання "Коаліції охочих". Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський поінформував Схоофа про потреби для оборони та захисту цивільної інфраструктури України.
"Дякую за постійну підтримку й готовність допомагати", - додав президент.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- Нагадаємо, 25 листопада відбулося засідання "Коаліції охочих". У віртуальному засіданні взяли участь представники 35 країн, співголовували президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Присутнім був також державний секретар США Марко Рубіо.
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