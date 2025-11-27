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Зеленський і Схооф обговорили дипломатичну ситуацію після зустрічей у Женеві та засідання "Коаліції охочих"

Зеленський поговорив зі Схоофом

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

"Обговорили актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання "Коаліції охочих". Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною", - йдеться в повідомленні.

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Також Зеленський поінформував Схоофа про потреби для оборони та захисту цивільної інфраструктури України.

"Дякую за постійну підтримку й готовність допомагати", - додав президент.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • Нагадаємо, 25 листопада відбулося засідання "Коаліції охочих". У віртуальному засіданні взяли участь представники 35 країн, співголовували президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Присутнім був також державний секретар США Марко Рубіо.
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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Женева (100) Схооф Дік (45) Коаліція охочих (139)
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сьогодні в зеленського дата....

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27.11.2025 17:55 Відповісти
сподіваюсь, йому сниться Журавель, якого цей мішок з лайном не врятував
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27.11.2025 18:05 Відповісти
якби тільки один Журавель...а зданий за півдня Південь....а здані в полон захистники Маріуполя....
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27.11.2025 18:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ki3r05xFvkE&t=15s

НАТО!!!- жалюгідні боягузи! Україна бореться за вас!
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27.11.2025 18:18 Відповісти
 
 