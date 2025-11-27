Зеленський і Схооф обговорили дипломатичну ситуацію після зустрічей у Женеві та засідання "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

"Обговорили актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання "Коаліції охочих". Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною", - йдеться в повідомленні.

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Також Зеленський поінформував Схоофа про потреби для оборони та захисту цивільної інфраструктури України.

"Дякую за постійну підтримку й готовність допомагати", - додав президент.

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