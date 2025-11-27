Зеленский и Схооф обсудили дипломатическую ситуацию после встреч в Женеве и заседания "Коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили?

"Обсудили актуальную дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве и заседания "Коалиции желающих". Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Коалиция желающих" сконцентрируется на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности для Украины, - Макрон

Также Зеленский проинформировал Схоофа о потребностях для обороны и защиты гражданской инфраструктуры Украины.

"Спасибо за постоянную поддержку и готовность помогать", - добавил президент.

Читайте также: Нидерланды увеличат финансовую поддержку Украины в энергетической сфере, - Схооф

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Напомним, 25 ноября состоялось заседание "Коалиции желающих". В виртуальном заседании приняли участие представители 35 стран, сопредседателями выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Присутствовал также государственный секретарь США Марко Рубио.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работаем конструктивно с Европой и США, чтобы американский план завершения войны был согласован, - Зеленский