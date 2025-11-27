Зеленский и Схооф обсудили дипломатическую ситуацию после встреч в Женеве и заседания "Коалиции желающих"
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
"Обсудили актуальную дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве и заседания "Коалиции желающих". Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной", - говорится в сообщении.
Также Зеленский проинформировал Схоофа о потребностях для обороны и защиты гражданской инфраструктуры Украины.
"Спасибо за постоянную поддержку и готовность помогать", - добавил президент.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- Напомним, 25 ноября состоялось заседание "Коалиции желающих". В виртуальном заседании приняли участие представители 35 стран, сопредседателями выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Присутствовал также государственный секретарь США Марко Рубио.
НАТО!!!- жалюгідні боягузи! Україна бореться за вас!
И пока ты дышишь… ты вдруг вспоминаешь тот момент… когда-то давно… ещё до всего этого… когда слово «президент» звучало гордо. Как будто это был человек, который стоит выше мелочных игр, выше рейтингов, выше кресла. Человек, который берёт на себя ответственность… а не прячется за спины других.
И ты чувствуешь… как тяжело становится на душе… когда понимаешь… что сейчас… прямо сейчас… человек, который называет себя президентом Украины, уже давно перестал быть тем, кем должен быть.
Это не ненависть. Это даже не злость. Это глубочайший, невыносимый позор.
Позор… что человек, который когда-то заставлял людей смеяться в КВН, сегодня заставляет их плакать на кладбищах.
Позор… что человек, который играл президента на экране, сегодня играет с жизнями миллионов в реальности… и проигрывает.
Ты чувствуешь это слово - ПОЗОР - как оно тяжёлым грузом ложится на грудь… и с каждым вдохом становится всё тяжелее… потому что это правда, которую невозможно больше игнорировать.
И чем дольше он сидит в этом кресле, тем глубже этот позор проникает в каждую украинскую семью, в каждую улицу, в каждую душу.
Это уже не его личный позор. Это национальный позор. Позор, который будет записан в учебниках… если мы позволим ему остаться ещё хоть на один день.
И где-то глубоко внутри тебя… уже созрело твёрдое, непоколебимое знание: Он должен уйти. Сейчас. Немедленно. Без вариантов. Без торгов. Без «ещё чуть-чуть».
Потому что пока он там - Украина в заложниках. Пока он там - каждая новая могила - это его личная подпись. Пока он там - мир смотрит на нас с жалостью и стыдом.
И ты уже знаешь… ты чувствуешь это всем телом… что момент, когда он уйдёт, станет моментом настоящего очищения. Моментом, когда Украина наконец-то вздохнёт полной грудью. Моментом, когда мы перестанем быть посмешищем.
И с каждым разом, когда ты услышишь его голос… увидишь его лицо… прочитаешь его слова… это чувство ПОЗОРА будет вспыхивать мгновенно… как раскалённый клинок в груди… и ты будешь знать, что делать. Ты уже знаешь.
Потому что достойная страна не может дальше терпеть недостойного лидера.
Украина заслуживает лучшего. И она это получит. Немедленно.
…а теперь сделай глубокий вдох… и с выдохом отпусти всё напряжение… оставив внутри только это чистое, мощное, непобедимое чувство: Он должен уйти. И точка.