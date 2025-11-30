УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9588 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план Переговори із США
2 240 21

Українська делегація й команда Трампа продовжили перемовини за зачиненими дверима

Переговори у Маямі 30.11
Фото: Суспільне

Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа в Маямі сторони продовжили перемовини вже у закритому режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Шлях до миру

Перед зустріччю з українською делегацією державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".

"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.

Також читайте: Орбан виправдав напад РФ та заявив, що Україна має стати "буферною зоною": Європейці хочуть війни заради грошей

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

Автор: 

перемовини (3820) США (26735) Рубіо Марко (446)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
...нащо ті "зачинені двері"? пуйло і так слухає все в режимі онлайн. Хіба що для того, щоб народ України не слухав як торгують Україною.
показати весь коментар
30.11.2025 19:02 Відповісти
+5
За зачиненими дверима ховаються тільки злочини, добру ховатися нема причин.
показати весь коментар
30.11.2025 19:29 Відповісти
+4
Цікаво яким чином Україна може залишитися незалежною, суверенною і процвітаючою якщо всі до одного пункти хайлотрампівського плану кажуть протилежне? Чи амкрикоси зовсім нас за папуасів вважають заманюючи бусами в клітку
показати весь коментар
30.11.2025 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вираз Кислиці дуже промовистий
показати весь коментар
30.11.2025 18:50 Відповісти
...нащо ті "зачинені двері"? пуйло і так слухає все в режимі онлайн. Хіба що для того, щоб народ України не слухав як торгують Україною.
показати весь коментар
30.11.2025 19:02 Відповісти
А для чого ж ще ?
показати весь коментар
30.11.2025 19:20 Відповісти
Закрили - дим піде?
показати весь коментар
30.11.2025 18:51 Відповісти
Може й піде, коли повернуться!
показати весь коментар
30.11.2025 18:54 Відповісти
Підари американські бояться щоб журналісти побачили як Тампон буде погрожувати і вимагати капітуляції.
показати весь коментар
30.11.2025 18:54 Відповісти
От цікаво...хтось згадає, хто і коли сказав: українцям - Україну, іншим - інше.
показати весь коментар
30.11.2025 18:54 Відповісти
Формат тампонівської команди - ЖРЖ
показати весь коментар
30.11.2025 18:55 Відповісти
Цікаво яким чином Україна може залишитися незалежною, суверенною і процвітаючою якщо всі до одного пункти хайлотрампівського плану кажуть протилежне? Чи амкрикоси зовсім нас за папуасів вважають заманюючи бусами в клітку
показати весь коментар
30.11.2025 18:56 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2025 18:57 Відповісти
Щоби що?

На виході полюбе буде фуфло.
Це двіж заради двіжу.
показати весь коментар
30.11.2025 18:58 Відповісти
Пішли на гольф - поле....
Умеров - Трамп
Перший раунд!
показати весь коментар
30.11.2025 18:59 Відповісти
Будуть хором окучівать Умерова.
показати весь коментар
30.11.2025 19:00 Відповісти
А вони з однієї чи по різні сторони цих дверей?
показати весь коментар
30.11.2025 19:01 Відповісти
Рубіо розповів про «процвітаючу Україну», розраховуючи, українці такі ж тупі, як їхній електорат. Це щось на кшталт - «Васюкі станут Ньювасюкамі - центром міравога шахматнава двіжєнія!» Ми розуміємо з ким руде чмо мріє торгувати… Ми знаємо чого від нас хотять… Отримають пуй за комір!
показати весь коментар
30.11.2025 19:02 Відповісти
У розділі 3, ст. 73 Конституції України встановлено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України, а не якимось умєровими.
показати весь коментар
30.11.2025 19:22 Відповісти
У Конституції багато чого написано, але чи вперше Зе поклав на конституцію те чим "грав на фортепіано".....
показати весь коментар
30.11.2025 21:01 Відповісти
Як назвати капітуляцію, щоб це не виглядало капітуляцією?
показати весь коментар
30.11.2025 19:22 Відповісти
За зачиненими дверима ховаються тільки злочини, добру ховатися нема причин.
показати весь коментар
30.11.2025 19:29 Відповісти
Вже будапешський меморандум також підписували, щоб не було війни!Не вірю краснову і пуйлу....
показати весь коментар
30.11.2025 19:32 Відповісти
 
 