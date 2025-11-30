Українська делегація й команда Трампа продовжили перемовини за зачиненими дверима

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Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа в Маямі сторони продовжили перемовини вже у закритому режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

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Шлях до миру

Перед зустріччю з українською делегацією державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".

"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios