Українська делегація й команда Трампа продовжили перемовини за зачиненими дверима
Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа в Маямі сторони продовжили перемовини вже у закритому режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Шлях до миру
Перед зустріччю з українською делегацією державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".
"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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Це двіж заради двіжу.
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