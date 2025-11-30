Украинская делегация и команда Трампа продолжили переговоры за закрытыми дверями
После завершения открытой части встречи украинской делегации с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Майами стороны продолжили переговоры уже в закрытом режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Путь к миру
Перед встречей с украинской делегацией государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".
"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На виході полюбе буде фуфло.
Це двіж заради двіжу.
Умеров - Трамп
Перший раунд!