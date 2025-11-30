РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Мирный план Переговоры с США
1 713 21

Украинская делегация и команда Трампа продолжили переговоры за закрытыми дверями

Переговоры в Майами 30.11
Фото: Суспільне

После завершения открытой части встречи украинской делегации с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Майами стороны продолжили переговоры уже в закрытом режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путь к миру

Перед встречей с украинской делегацией государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".

"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.

Читайте также: Орбан оправдал нападение РФ и заявил, что Украина должна стать "буферной зоной": европейцы хотят войны ради денег

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте: США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios

Автор: 

переговоры (5264) США (28451) Рубио Марко (327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
...нащо ті "зачинені двері"? пуйло і так слухає все в режимі онлайн. Хіба що для того, щоб народ України не слухав як торгують Україною.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:02 Ответить
+3
Цікаво яким чином Україна може залишитися незалежною, суверенною і процвітаючою якщо всі до одного пункти хайлотрампівського плану кажуть протилежне? Чи амкрикоси зовсім нас за папуасів вважають заманюючи бусами в клітку
показать весь комментарий
30.11.2025 18:56 Ответить
+3
У розділі 3, ст. 73 Конституції України встановлено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України, а не якимось умєровими.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вираз Кислиці дуже промовистий
показать весь комментарий
30.11.2025 18:50 Ответить
...нащо ті "зачинені двері"? пуйло і так слухає все в режимі онлайн. Хіба що для того, щоб народ України не слухав як торгують Україною.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:02 Ответить
А для чого ж ще ?
показать весь комментарий
30.11.2025 19:20 Ответить
Закрили - дим піде?
показать весь комментарий
30.11.2025 18:51 Ответить
Може й піде, коли повернуться!
показать весь комментарий
30.11.2025 18:54 Ответить
Підари американські бояться щоб журналісти побачили як Тампон буде погрожувати і вимагати капітуляції.
показать весь комментарий
30.11.2025 18:54 Ответить
От цікаво...хтось згадає, хто і коли сказав: українцям - Україну, іншим - інше.
показать весь комментарий
30.11.2025 18:54 Ответить
Формат тампонівської команди - ЖРЖ
показать весь комментарий
30.11.2025 18:55 Ответить
Цікаво яким чином Україна може залишитися незалежною, суверенною і процвітаючою якщо всі до одного пункти хайлотрампівського плану кажуть протилежне? Чи амкрикоси зовсім нас за папуасів вважають заманюючи бусами в клітку
показать весь комментарий
30.11.2025 18:56 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 18:57 Ответить
Щоби що?

На виході полюбе буде фуфло.
Це двіж заради двіжу.
показать весь комментарий
30.11.2025 18:58 Ответить
Пішли на гольф - поле....
Умеров - Трамп
Перший раунд!
показать весь комментарий
30.11.2025 18:59 Ответить
Будуть хором окучівать Умерова.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:00 Ответить
А вони з однієї чи по різні сторони цих дверей?
показать весь комментарий
30.11.2025 19:01 Ответить
Рубіо розповів про «процвітаючу Україну», розраховуючи, українці такі ж тупі, як їхній електорат. Це щось на кшталт - «Васюкі станут Ньювасюкамі - центром міравога шахматнава двіжєнія!» Ми розуміємо з ким руде чмо мріє торгувати… Ми знаємо чого від нас хотять… Отримають пуй за комір!
показать весь комментарий
30.11.2025 19:02 Ответить
У розділі 3, ст. 73 Конституції України встановлено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України, а не якимось умєровими.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:22 Ответить
У Конституції багато чого написано, але чи вперше Зе поклав на конституцію те чим "грав на фортепіано".....
показать весь комментарий
30.11.2025 21:01 Ответить
Як назвати капітуляцію, щоб це не виглядало капітуляцією?
показать весь комментарий
30.11.2025 19:22 Ответить
За зачиненими дверима ховаються тільки злочини, добру ховатися нема причин.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:29 Ответить
Вже будапешський меморандум також підписували, щоб не було війни!Не вірю краснову і пуйлу....
показать весь комментарий
30.11.2025 19:32 Ответить
 
 