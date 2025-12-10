Старт операції "Павутина" відкладали через нетверезих водіїв фур, - WSJ

Операцію "Павутина", підготовка до якої тривала близько 18 місяців, спершу планували розпочати 9 травня. Проте реалізацію плану відклали, оскільки деякі водії фур, що перевозили дрони, були нетверезими після тривалих свят.

Про це пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, все необхідне для проведення операції було готове ще наприкінці квітня. У результаті вантажівки з дронами вирушили лише 23-26 травня, причому водії не знали, що саме вони перевозять.

Напередодні старту операція ледь не зірвалася: під час руху в однієї з фур з’їхав розсувний дах, і водій, намагаючись полагодити його, помітив усередині дрони. Він подзвонив координатору операції Артему Тимофєєву, після чого СБУ передала водієві легенду, що безпілотники призначені для стеження за тваринами в мисливських угіддях. Водій повірив цій версії та не звернув уваги на вибухівку.

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1 червня, коли операція розпочалася, виникли нові проблеми: в одній із фур зник зв’язок із кабіною. СБУ інструктувала водія щодо усунення неполадки, але він перестав виходити на зв’язок. Згодом у мережі з’явилися фото загиблого водія та спаленої вантажівки.

За інформацією WSJ, координатором "Павутини" був 37-річний колишній діджей Артем Тимофєєв, який із 2018 року жив у Челябінську. Разом із ним у підготовці брала участь його дружина Катерина, тату-майстриня. Обох СБУ перевіряла на поліграфі, а дрони вони збирали самостійно за інструкціями українських фахівців.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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