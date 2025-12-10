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Новини Операція СБУ Павутина
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Старт операції "Павутина" відкладали через нетверезих водіїв фур, - WSJ

атака дрона на літак стратавіації рф

Операцію "Павутина", підготовка до якої тривала близько 18 місяців, спершу планували розпочати 9 травня. Проте реалізацію плану відклали, оскільки деякі водії фур, що перевозили дрони, були нетверезими після тривалих свят.

Про це пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, все необхідне для проведення операції було готове ще наприкінці квітня. У результаті вантажівки з дронами вирушили лише 23-26 травня, причому водії не знали, що саме вони перевозять.

Напередодні старту операція ледь не зірвалася: під час руху в однієї з фур з’їхав розсувний дах, і водій, намагаючись полагодити його, помітив усередині дрони. Він подзвонив координатору операції Артему Тимофєєву, після чого СБУ передала водієві легенду, що безпілотники призначені для стеження за тваринами в мисливських угіддях. Водій повірив цій версії та не звернув уваги на вибухівку.

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1 червня, коли операція розпочалася, виникли нові проблеми: в одній із фур зник зв’язок із кабіною. СБУ інструктувала водія щодо усунення неполадки, але він перестав виходити на зв’язок. Згодом у мережі з’явилися фото загиблого водія та спаленої вантажівки.

За інформацією WSJ, координатором "Павутини" був 37-річний колишній діджей Артем Тимофєєв, який із 2018 року жив у Челябінську. Разом із ним у підготовці брала участь його дружина Катерина, тату-майстриня. Обох СБУ перевіряла на поліграфі, а дрони вони збирали самостійно за інструкціями українських фахівців.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

  • 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
  • Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
  • Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
  • 3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
  • Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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операція (143) СБУ (13987)
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Топ коментарі
+9
Такі речі цікаві після війни, а ще більше після перемоги, а так виглядає як спроба хоч якийсь позитив написати.
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10.12.2025 11:50 Відповісти
+8
Це вже ж було
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10.12.2025 11:45 Відповісти
+6
Мені от цікаво, а наскільки складно провести подібну операцію проти *****, коли воно поїде в якусь Монголію чи там Узбекистан? Ну в цих країнах спецслужби лише декоративні, ніхто то не просіче... Просто завалити лімузин ***** роєм дронів. Якщо дронами танки виносять. то ніяке броньоване авто не врятує!
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10.12.2025 12:01 Відповісти

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