РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10395 посетителей онлайн
Новости Операция СБУ Павутина
3 159 33

Старт операции "Павутина" откладывали из-за нетрезвых водителей фур, - WSJ

атака дрона на самолет стратавиации РФ

Операцию "Павутина", подготовка к которой длилась около 18 месяцев, сначала планировали начать 9 мая. Однако реализацию плана отложили, поскольку некоторые водители фур, перевозивших дроны, были нетрезвыми после длительных праздников.

Об этом пишет Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, все необходимое для проведения операции было готово еще в конце апреля. В результате грузовики с дронами отправились только 23-26 мая, причем водители не знали, что именно они перевозят.

Накануне старта операция едва не сорвалась: во время движения у одной из фур съехала раздвижная крыша, и водитель, пытаясь починить ее, заметил внутри дроны. Он позвонил координатору операции Артему Тимофееву, после чего СБУ передала водителю легенду, что беспилотники предназначены для слежения за животными в охотничьих угодьях. Водитель поверил этой версии и не обратил внимания на взрывчатку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судно "теневого флота" РФ арестовано в Одесском порту, - СБУ. ФОТО

1 июня, когда операция началась, возникли новые проблемы: в одной из фур пропала связь с кабиной. СБУ проинструктировала водителя по устранению неполадки, но он перестал выходить на связь. Впоследствии в сети появились фото погибшего водителя и сожженного грузовика.

По информации WSJ, координатором "Павутины" был 37-летний бывший диджей Артем Тимофеев, который с 2018 года жил в Челябинске. Вместе с ним в подготовке участвовала его жена Екатерина, тату-мастер. Обоих СБУ проверяла на полиграфе, а дроны они собирали самостоятельно по инструкциям украинских специалистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который совершал поджоги на Укрзализныце и готовил бомбы для терактов

Спецоперация СБУ "Павутина"

  • 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
  • Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Удалось поразить 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
  • Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Павутина".
  • 3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, поражено 41 российский военный самолет.
  • Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены 9 дельцов, которые пытались организовать нелегальную продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОрепортаж

Автор: 

операция (215) СБУ (20683)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Такі речі цікаві після війни, а ще більше після перемоги, а так виглядає як спроба хоч якийсь позитив написати.
показать весь комментарий
10.12.2025 11:50 Ответить
+6
Це вже ж було
показать весь комментарий
10.12.2025 11:45 Ответить
+4
Так про це ж вже писали, навіщо знову повторювати?
показать весь комментарий
10.12.2025 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже ж було
показать весь комментарий
10.12.2025 11:45 Ответить
Як можна розкривати імена агентів, це пістець! Подробиці операції не можна розкривати ніколи!
показать весь комментарий
10.12.2025 12:00 Ответить
Такі речі цікаві після війни, а ще більше після перемоги, а так виглядає як спроба хоч якийсь позитив написати.
показать весь комментарий
10.12.2025 11:50 Ответить
Ложка меду в бочці з дьогтем
показать весь комментарий
10.12.2025 11:58 Ответить
Це Порошенко зробив спеціально,відправив водіям подарункові набори з ліпецької фабрики,конхфети з коньяком та водкою.
показать весь комментарий
10.12.2025 11:51 Ответить
Так про це ж вже писали, навіщо знову повторювати?
показать весь комментарий
10.12.2025 11:53 Ответить
Дежа вю. Це вже не смішно навіть, це вже виглядає жалюгідно.
показать весь комментарий
10.12.2025 11:56 Ответить
Малюк молодець, ця операція реально захищала цивільних від обстрілів. Тут респект
показать весь комментарий
10.12.2025 11:57 Ответить
Москаль нахрюкує 🐽
показать весь комментарий
10.12.2025 12:01 Ответить
Даю дозвіл засунути зебобу в нептун і вдарити по кремлю 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
10.12.2025 12:05 Ответить
Мені от цікаво, а наскільки складно провести подібну операцію проти *****, коли воно поїде в якусь Монголію чи там Узбекистан? Ну в цих країнах спецслужби лише декоративні, ніхто то не просіче... Просто завалити лімузин ***** роєм дронів. Якщо дронами танки виносять. то ніяке броньоване авто не врятує!
показать весь комментарий
10.12.2025 12:01 Ответить
Давно про це думаю. В шаломова ще 5 дітей доречі
показать весь комментарий
10.12.2025 12:02 Ответить
він з РЕБом іздить.
показать весь комментарий
10.12.2025 12:03 Ответить
Можна закласти вибухівку під трасу, як варіант, перекласти асфальт на ділянці а під ним пару тон вибухівки
показать весь комментарий
10.12.2025 12:06 Ответить
Оптоволокно, донаведення...
показать весь комментарий
10.12.2025 12:14 Ответить
Оптоволокно не дожене кортеж зі швидкістю 100+км/г
показать весь комментарий
10.12.2025 12:22 Ответить
Дрони швидше літають. Кортеж пригальмовує принаймні на поворотах
показать весь комментарий
10.12.2025 12:26 Ответить
оптоволокно швидко не літає
показать весь комментарий
10.12.2025 12:47 Ответить
Так Оманські договорняки не дозволяють..і двушку треба ж переганяти постійно, це наріду ракети , дрони , в житлові будинки в в конча заспах , буковелях все спокійно..ви що не знаєте що це війна звичайних селян?
показать весь комментарий
10.12.2025 12:05 Ответить
Тут питання навіть не в складності, а в тому що буде потім. Тоді ж Зеленський і його "менеджери" стануть законними цілями. І бункер не врятує...
показать весь комментарий
10.12.2025 12:10 Ответить
Потім буде кілька років боротьби за владу і їм буде не до нас...
показать весь комментарий
10.12.2025 12:15 Ответить
Там контора при владі, вона ж колегія кгб, це мало що змінить
показать весь комментарий
10.12.2025 12:10 Ответить
павутина, фламінго, трембіта - довгий нептун
показать весь комментарий
10.12.2025 12:08 Ответить
Значить для попередження наступної фази павутини треба споїти всіх дальнобійщиків.
Логічно?
показать весь комментарий
10.12.2025 12:09 Ответить
Операція виключно креативна і ефективна, інше питання чому б не масштабувати.
показать весь комментарий
10.12.2025 12:09 Ответить
"координатором "Павутини" був 37-річний колишній діджей Артем Тимофєєв, який із 2018 року жив у Челябінську. Разом із ним у підготовці брала участь його дружина Катерина, тату-майстриня".
Якщо фсб ще не встановило,хто був організатором операції,то виклали свої- все, як на долоні.
А дають чималі строки колишнім кпрс-сівсям за зберігання ком.символіки та вислови по інтернету.
показать весь комментарий
10.12.2025 12:16 Ответить
Тимофєєва розкрили кацапи на наступний день, тому що фури належали йому.
показать весь комментарий
10.12.2025 12:25 Ответить
Тут не лише імя,а й деталі вербування та операції виклали. Раніше ще інші деталі викладали,з боку тих,хто... "тримав операцію на контролі".
Хоча,касапи і по інших каналах могли дізнатись,та все ж,як підтвердження,їм підійде.
показать весь комментарий
10.12.2025 12:37 Ответить
Тимофєєв народився в Житомирі. Жив у Донецьку. Брав участь у Євромайдані. Був діджеєм тусовщиком у Києві. Кілька років тому разом з родичами переїхав до РФ. Відкрив підприємство з вантажоперевезень, заліз у борги. Дружина вважала себе відьмою, писала еротичні книги. Загалом звичайні ******* молоді люди-тунеядцi, для яких неважливо як заробляти, де жити, кому служити. Це портрет ******** молоді.
показать весь комментарий
10.12.2025 12:21 Ответить
Операція пройшла класно, СБУ - молодці.
Коли таку саму операцію «Павутина» СБУ проведе серед кацапських кротів у нашій владі?
показать весь комментарий
10.12.2025 12:23 Ответить
Підірвати літак шаломова можна стінгером на взльоті, зробити стінгер на дистанційному керуванні і заникати десь у монголії чи де там та пипка поїде
показать весь комментарий
10.12.2025 12:33 Ответить
 
 