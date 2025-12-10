Старт операции "Павутина" откладывали из-за нетрезвых водителей фур, - WSJ

Операцию "Павутина", подготовка к которой длилась около 18 месяцев, сначала планировали начать 9 мая. Однако реализацию плана отложили, поскольку некоторые водители фур, перевозивших дроны, были нетрезвыми после длительных праздников.

По данным издания, все необходимое для проведения операции было готово еще в конце апреля. В результате грузовики с дронами отправились только 23-26 мая, причем водители не знали, что именно они перевозят.

Накануне старта операция едва не сорвалась: во время движения у одной из фур съехала раздвижная крыша, и водитель, пытаясь починить ее, заметил внутри дроны. Он позвонил координатору операции Артему Тимофееву, после чего СБУ передала водителю легенду, что беспилотники предназначены для слежения за животными в охотничьих угодьях. Водитель поверил этой версии и не обратил внимания на взрывчатку.

1 июня, когда операция началась, возникли новые проблемы: в одной из фур пропала связь с кабиной. СБУ проинструктировала водителя по устранению неполадки, но он перестал выходить на связь. Впоследствии в сети появились фото погибшего водителя и сожженного грузовика.

По информации WSJ, координатором "Павутины" был 37-летний бывший диджей Артем Тимофеев, который с 2018 года жил в Челябинске. Вместе с ним в подготовке участвовала его жена Екатерина, тату-мастер. Обоих СБУ проверяла на полиграфе, а дроны они собирали самостоятельно по инструкциям украинских специалистов.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Удалось поразить 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, поражено 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

