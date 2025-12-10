Старт операции "Павутина" откладывали из-за нетрезвых водителей фур, - WSJ
Операцию "Павутина", подготовка к которой длилась около 18 месяцев, сначала планировали начать 9 мая. Однако реализацию плана отложили, поскольку некоторые водители фур, перевозивших дроны, были нетрезвыми после длительных праздников.
Об этом пишет Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, все необходимое для проведения операции было готово еще в конце апреля. В результате грузовики с дронами отправились только 23-26 мая, причем водители не знали, что именно они перевозят.
Накануне старта операция едва не сорвалась: во время движения у одной из фур съехала раздвижная крыша, и водитель, пытаясь починить ее, заметил внутри дроны. Он позвонил координатору операции Артему Тимофееву, после чего СБУ передала водителю легенду, что беспилотники предназначены для слежения за животными в охотничьих угодьях. Водитель поверил этой версии и не обратил внимания на взрывчатку.
1 июня, когда операция началась, возникли новые проблемы: в одной из фур пропала связь с кабиной. СБУ проинструктировала водителя по устранению неполадки, но он перестал выходить на связь. Впоследствии в сети появились фото погибшего водителя и сожженного грузовика.
По информации WSJ, координатором "Павутины" был 37-летний бывший диджей Артем Тимофеев, который с 2018 года жил в Челябинске. Вместе с ним в подготовке участвовала его жена Екатерина, тату-мастер. Обоих СБУ проверяла на полиграфе, а дроны они собирали самостоятельно по инструкциям украинских специалистов.
Спецоперация СБУ "Павутина"
- 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
- Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Удалось поразить 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
- Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
- Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Павутина".
- 3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, поражено 41 российский военный самолет.
- Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
Логічно?
Якщо фсб ще не встановило,хто був організатором операції,то виклали свої- все, як на долоні.
А дають чималі строки колишнім кпрс-сівсям за зберігання ком.символіки та вислови по інтернету.
Хоча,касапи і по інших каналах могли дізнатись,та все ж,як підтвердження,їм підійде.
Коли таку саму операцію «Павутина» СБУ проведе серед кацапських кротів у нашій владі?