Знищено 13 із 30 ракет, знешкоджено 417 ворожих дронів. Є влучання на 18 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 13 грудня 2025 року війська РФ завдали чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, основний напрямок удару - Одещина.

Чим бив ворог?

За даними Повітряних сил, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу - 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 270 із них – "шахеди");

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків - Тульська, Тамбовська обл. – рф);

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків - ТОТ АР Крим);

5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Курська область, рф);

16 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 12.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей:

417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

4 крилаті ракети Іскандер-К;

9 крилатих ракет Калібр.

Наслідки

Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) - на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".

Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.

Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.

Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

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