Уничтожено 13 из 30 ракет, обезврежено 417 вражеских дронов. Есть попадания в 18 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 13 декабря 2025 года войска РФ нанесли очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, основное направление удара - Одесская область.
Чем бил враг?
По данным Воздушных сил, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 495 средств воздушного нападения - 30 ракет различных типов и 465 БПЛА различных типов. Среди них:
- 465 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (около 270 из них – "шахеды");
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Тульская, Тамбовская обл. – РФ);
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков – ВОТ АР Крым);
- 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Курская область, РФ);
- 16 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватории Черного и Каспийского морей).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей:
- 417 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Калибр.
Последствия
Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БПЛА на 18 локациях, падение сбитых (обломки) - на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).
Что предшествовало?
