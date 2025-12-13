Уничтожено 13 из 30 ракет, обезврежено 417 вражеских дронов. Есть попадания в 18 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 13 декабря 2025 года войска РФ нанесли очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Как отмечается, основное направление удара - Одесская область.

Чем бил враг?

По данным Воздушных сил, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 495 средств воздушного нападения - 30 ракет различных типов и 465 БПЛА различных типов. Среди них:

465 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (около 270 из них – "шахеды");

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Тульская, Тамбовская обл. – РФ);

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков – ВОТ АР Крым);

5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Курская область, РФ);

16 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватории Черного и Каспийского морей).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей:

417 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

4 крылатые ракеты Искандер-К;

9 крылатых ракет Калибр.

Последствия

Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БПЛА на 18 локациях, падение сбитых (обломки) - на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).

Что предшествовало?

