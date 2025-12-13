РУС
Новости
948 1

Уничтожено 13 из 30 ракет, обезврежено 417 вражеских дронов. Есть попадания в 18 локациях, - Воздушные силы

ппо уничтожает шахеды

В ночь на 13 декабря 2025 года войска РФ нанесли очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, основное направление удара - Одесская область.

Чем бил враг?

По данным Воздушных сил, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 495 средств воздушного нападения - 30 ракет различных типов и 465 БПЛА различных типов. Среди них:

  • 465 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (около 270 из них – "шахеды");
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Тульская, Тамбовская обл. – РФ);
  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков – ВОТ АР Крым);
  • 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Курская область, РФ);
  • 16 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватории Черного и Каспийского морей).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей:

  • 417 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 9 крылатых ракет Калибр.

Последствия

Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БПЛА на 18 локациях, падение сбитых (обломки) - на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
  • Под массированной атакой была также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
  • Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
  • Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога

Автор: 

обстрел (30874) ПВО (3305) ракеты (3842) дроны (5716) Воздушные силы (2840)
Кажуть,за курицю гуску.То бажаємо щоб вся болотна складова критичної інфраструктури і не тільки вигорала на перших порах до Уралу.А там,дасть Бог день буде і "їжа!"
13.12.2025 12:54 Ответить
 
 