Київський апеляційний суд вчергове не зміг розглянути скаргу захисників ексголови "Укренерго" Кудрицького

Київська апеляція вчергове не змогла розглянути апеляційну скаргу захисників ексголови "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Вже вдруге судді Київського апеляційного суду не змогли розглянути апеляцію на запобіжний захід Кудрицькому, оскільки матеріали справи все ще не передали з Печерського суду.

"Попереднє судове засідання також не відбулося з тієї ж причини. Те, що матеріали справи вже понад півтора місяця не передають до апеляційної інстанції, свідчить про свідоме затягування процесу, щоб не дати можливості апеляції переглянути очевидно абсурдне рішення судді Печерського суду Крістіни Константінової", - пишуть у ЦПК.

Саме цим рішенням Кудрицького взяли під варту з альтернативою застави 13,7 мільйона гривень.

"Наступне засідання призначили на 23 грудня, таким чином, Кудрицького фактично позбавляють права на апеляційне оскарження протягом майже всього строку дії запобіжного заходу. З огляду на те, як останнім часом в Київській апеляції зривається розгляд резонансних справ, то не виключено, що наступного разу може зʼявитись чергова причина, через яку засідання не вдасться провести", - підсумували у Центрі протидії корупції.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього"

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