Киевская апелляция в очередной раз не смогла рассмотреть апелляционную жалобу защитников экс-главы "Укрэнерго" Кудрицкого

Киевская апелляция в очередной раз не смогла рассмотреть апелляционную жалобу защитников экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Уже второй раз судьи Киевского апелляционного суда не смогли рассмотреть апелляцию на меру пресечения Кудрицкому, поскольку материалы дела все еще не передали из Печерского суда.

"Предыдущее судебное заседание также не состоялось по той же причине. То, что материалы дела уже более полутора месяцев не передают в апелляционную инстанцию, свидетельствует о сознательном затягивании процесса, чтобы не дать возможности апелляции пересмотреть очевидно абсурдное решение судьи Печерского суда Кристины Константиновой", - пишут в ЦПК.

Именно этим решением Кудрицкого взяли под стражу с альтернативой залога в 13,7 миллиона гривен.

"Следующее заседание назначили на 23 декабря, таким образом, Кудрицкого фактически лишают права на апелляционное обжалование в течение почти всего срока действия меры пресечения. Учитывая то, как в последнее время в Киевской апелляции срывается рассмотрение резонансных дел, не исключено, что в следующий раз может появиться очередная причина, по которой заседание не удастся провести", - подытожили в Центре противодействия коррупции.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

