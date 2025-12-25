Путін - безжальний убивця, - заява сенаторів США щодо російських обстрілів на Різдво

Група американських сенаторів оприлюднила заяву, в якій засудила російські удари по Україні під час Різдва, назвавши російського диктатора Володимира Путіна безжальним убивцею.

Про це йдеться у спільній заяві сенаторів США, передає Цензор.НЕТ.

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Сенатори засудили атаки з боку РФ

Так, сенатори заявили, що вони засуджують жорстокі атаки Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьку область і Кривий Ріг, вчинені проти невинних українців, які зібралися, щоб відсвяткувати Різдво зі своїми близькими та в молитві.

"Варто повторити, що президент Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, але Путін відмовився. Натомість він наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один з найсвятіших днів християнства", - йдеться в заяві.

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Традиція різдвяного перемир'я

Сенатори наголосили, що навіть для країн, які перебувають у стані війни, існує давня традиція різдвяного перемир'я, зокрема, під час Першої світової війни.

"Сьогоднішнє рішення Путіна почати атаки, а не припинити вогонь, є тверезим нагадуванням для всіх нас: Путін - безжальний убивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти", - додали члени Сенату.

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Сенатори висловили солідарність із жителями Києва, Одеси, Харкова, Херсона та Донецька, які відзначають Різдво "в найскладніших обставинах".

"Віра українців - сила, сильніша, ніж зло, розв'язане сьогодні Кремлем", - додали сенатори.

Хто підписав заяву?

Заяву підписали сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі та Кріс Ван Голлен.

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Що передувало?

Обстріл РФ на Різдво

У ніч на 25 грудня російські окупанти випустили по Україні 131 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

У різдвяну ніч російські окупанти продовжували атаку на українську енергетику. Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами).