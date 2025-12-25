Путин - безжалостный убийца, - заявление сенаторов США по поводу российских обстрелов на Рождество
Группа американских сенаторов обнародовала заявление, в котором осудила российские удары по Украине во время Рождества, назвав российского диктатора Владимира Путина безжалостным убийцей.
Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов США, передает Цензор.НЕТ.
Сенаторы осудили атаки со стороны РФ
Так, сенаторы заявили, что они осуждают жестокие атаки России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецкую область и Кривой Рог, совершенные против невинных украинцев, которые собрались, чтобы отпраздновать Рождество со своими близкими и в молитве.
"Стоит повторить, что президент Зеленский согласился на рождественское перемирие, но Путин отказался. Вместо этого он приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства", - говорится в заявлении.
Традиция рождественского перемирия
Сенаторы подчеркнули, что даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, в частности, во время Первой мировой войны.
"Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является трезвым напоминанием для всех нас: Путин - безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять", - добавили члены Сената.
Сенаторы выразили солидарность с жителями Киева, Одессы, Харькова, Херсона и Донецка, которые отмечают Рождество "в самых сложных обстоятельствах".
"Вера украинцев - сила, более сильная, чем зло, развязанное сегодня Кремлем", - добавили сенаторы.
Кто подписал заявление?
Заявление подписали сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Куонс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джеф Меркли и Крис Ван Голлен.
Что предшествовало?
- Канцлер Германии Мерц предложил России прекратить обстрелы на Рождество.
- Ранее в Кремле отвергли идею о перемирии для проведения референдума в Украине по территориям.
- Также там отказались от энергетического перемирия.
- В Кремле заявили, что Россия не соглашается на временное рождественское перемирие.
Обстрел РФ на Рождество
В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.
Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.
В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключение электроэнергии вызвано предыдущими обстрелами).
